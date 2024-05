Ce moteur de recherche vous donnera des résultats que Google vous cache - et sans vous pister !

Google est un formidable moteur de recherche. Mais il filtre ses résultats en vous cachant des sites qui pourraient vous intéresser et il suit toutes vos activités sur Internet. Deux bonnes raisons pour utiliser un autre outil.

Google est incontestablement le moteur de recherche le plus populaire au monde. Il est même pour beaucoup l'unique moyen de chercher et de trouver du contenu sur Internet. Mais, en dépit de sa position dominante, il ne propose pas systématiquement les résultats de recherche les plus pertinents. Le moteur présente en effet ses réponses selon un ordre bien particulier, dicté par des algorithmes opaques e des impératifs économiques. Quand on sait que la plupart des gens ne dépassent jamais les quatre ou cinq premiers résultats affichés, on image aisément que de nombreuses pages de qualité nous échappent.

De plus, Google cache purement et simplement toute une partie du contenu disponible sur Internet et n'affiche jamais certains sites Web parmi ses résultats, même lorsqu'on effectue une recherche avec leur nom exact. Ces pages peuvent être masquées pour des raisons juridiques, notamment parce qu'elles enfreignent les règles relatives aux droits d'auteur, comme c'est le cas des sites qui proposent des contenus en téléchargement ou en streaming illégal. Enfin, Google est bien connu pour sa voracité en matière de données personnelles, qu'il collecte en permanence sur ses utilisateurs, afin de les revendre ou de les utiliser pour afficher des publicités ciblées. Pas idéal pour qui est soucieux de la préservation de sa vie privée.

Heureusement, même si c'est le plus connu, Google n'est pas le seul moteur de recherche sur Internet. Il en existe beaucoup d'autres, comme Bing (de Microsoft), Qwant (français), Ecosia (allemand), Baidu (chinois) ou encore Yahoo Search (américain) pour ne citer que les plus célèbres. Mais l'un des meilleurs est sans aucun doute DuckDuckGo. Totalement gratuit, comme les autres, ce moteur de recherche américain met l'accent sur la transparence de ses résultats et sur le respect de la vie privée

Ainsi, par défaut et contrairement à Google, DuckDuckGo ne filtre pas et ne personnalise pas les réponses apportées aux recherches, afin de ne pas enfermer ses utilisateurs dans une "bulle de filtrage" et de ne pas leur cacher une partie du contenu disponible sur le Web. Il suffit de lancer une recherche sur des sites "censurés" par Google pour voir immédiatement la différence. Par ailleurs, DuckDuckGo n'enregistre pas les requêtes effectuées et ne piste donc pas ses utilisateurs. Le moteur de recherche affiche, comme les autres, des publicités, mais elles sont uniquement en lien avec la recherche effectuée et ne s'appuient pas sur la collecte de données personnelles.

Pour essayer ce moteur de recherche alternatif, rien de plus simple : que vous utilisiez un ordinateur, un smartphone ou une tablette, rendez-vous sur sa page officielle avec votre navigateur Web habituel, et lancez simplement votre recherche en saisissant quelques mots clés comme vous le faites dans Google ! Bien entendu, tout est en français, et de nombreuses options de personnalisation sont disponibles. Surtout, vous verrez très vite la différence avec Google dans les résultats, et vous découvrirez des sites dont vous ignoriez l'existence. Et si vous appréciez ce service, vous pouvez même en faire votre moteur de recherche par défaut en modifiant les paramètres de votre navigateur.