Ce code spécial vous sera bien utile en cas de problème avec votre téléphone

Vous ne pouvez plus téléphoner avec votre smartphone car vous avez oublié le code PIN de votre carte SIM ? Pas de panique ! Un code de secours lié à votre ligne vous permet de le débloquer : il faut juste savoir où le trouver.

Vous déverrouillez probablement votre smartphone de nombreuses fois par jour à l'aide de votre empreinte digitale, la reconnaissance faciale, un schéma ou encore un code PIN que vous connaissez par cœur à force de le taper. Cette petite formalité de sécurité vous permet d'accéder à tout le contenu du mobile. Néanmoins, et de façon plus occasionnelle, vous pouvez aussi être amené à saisir un second code PIN, celui qui est lié à votre ligne téléphonique. La situation se présente par exemple lorsque vous redémarrez l'appareil ou après l'avoir éteint puis rallumé. Et ce code à quatre chiffres n'a rien à voir avec celui que vous avez défini pour sécuriser l'accès au contenu du téléphone : il est associé à la carte SIM ou eSIM fournie par votre opérateur téléphonique et permet de vous connecter à son réseau pour téléphoner.

À la première utilisation de la carte SIM, il faut utiliser le code PIN générique fourni par l'opérateur (souvent 0000, 1111 ou 1234) et le modifier aussitôt pour définir une combinaison plus personnelle. Il est possible de désactiver la saisie de ce code à l'allumage du téléphone, mais ce n'est pas recommandé. Car si le smartphone est perdu ou volé, n'importe qui peut l'utiliser pour téléphoner, consommer tout votre forfait data ou encore appeler des numéros surtaxés en plomber ainsi votre facture. Et comme ce code est rarement utilisé, il est facile de se tromper en le tapant à l'écran ou de l'oublier tout simplement. Or, après trois essais infructueux, le smartphone se bloque. Impossible dès lors de s'en servir pour téléphoner ! C'est là qu'entre en jeu un code spécial de secours : le code PUK.

Le code PUK pour Personal Unblocking/Unlocking Key (clé de déverrouillage de numéro personnel d'identification), n'est autre que votre unique bouée de sauvetage si jamais votre mémoire vous fait défaut lors de la saisie du code PIN sur votre smartphone. Il se compose généralement de huit chiffres (quelquefois moins) et vous a été fourni par votre opérateur en même temps que votre carte SIM ou eSIM. Exclusivement lié à votre carte SIM, il est non modifiable.

© wrightstudio-123RF

Pour le trouver, deux solutions. La première consiste à mettre la main sur votre contrat d'abonnement téléphonique. Le code PUK figure normalement sur ce document mais aussi sur le support plastifié dans lequel était insérée la carte SIM. Il est donc vivement conseillé de conserver ces documents dans un lieu sûr et dont vous vous souviendrez.

Si vous ne parvenez pas à remettre la main sur ces documents, pas de panique. Il vous reste encore un moyen de connaître votre code PUK. Vous pouvez pour cela vous connecter à votre espace client sur le site de l'opérateur (Orange ou Sosh, Free, Bouygues, SFR ou RED) depuis un autre mobile ou un ordinateur relié à Internet. Vous aurez besoin de l'identifiant et du mot de passe associés à votre compte. La rubrique Aide ou Assistance devrait vous permettre de récupérer votre code PUK. Vous pouvez également joindre le service client de votre opérateur ou tenter votre chance dans l'un de ses points de vente (en vous munissant d'une pièce d'identité).

Lorsque vous disposez enfin de votre code PUK il ne reste plus qu'à le saisir dans le champ idoine affiché sur le smartphone après trois saisies de code PIN erronées. Vous devrez ensuite définir un nouveau code PIN (ne l'oubliez pas !). Attention, vous disposez de 10 tentatives pour le code PUK. Passés ces essais, si le code n'est pas valide, la ligne sera définitivement bloquée.