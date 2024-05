WhatsApp a une nouvelle interface - découvrez tout ce qui change dans l'appli

Il y a du changement sur WhatsApp ! La messagerie instantanée s'offre un tout nouveau visage, avec une interface entièrement modernisée et repensée. Il va falloir prendre de nouvelles habitudes !

Si, comme deux milliards d'utilisateurs, vous utilisez WhatsApp, vous avez peut-être remarqué du changement la dernière fois que vous avez ouvert l'application ! Au fil des années, Meta s'est principalement concentrée sur l'ajout de fonctions, rendant la messagerie instantanée toujours plus pratique. Envoi de photos et de vidéos en HD, apparition des chaînes d'actualité, messages vidéo, possibilité de partager son écran… L'entreprise n'y est pas allée de main morte ! Mais avec toutes ces nouveautés, il fallait bien que l'interface suive ! Aussi, cette dernière a le droit à un petit ravalement de façade, pour un rendu plus épuré et moins chargé. Un véritable coup de jeune pour la messagerie, qui se modernise en supprimant la couleur verte de la barre d'application supérieure, qui lui est pourtant caractéristique.

En effet, sur l'application Android, WhatsApp a le droit à un nouveau vert comme couleur prédominante du thème pour les modes clair et foncé, ainsi qu'à une nouvelle couleur de bulle de chat pour le thème foncé et le bouton d'action flottant. Sur iOS, les badges de notifications et les boutons sont passés du bleu au vert. Le changement le plus important est certainement sur Android, où la barre horizontale de WhatsApp, qui se situe normalement dans le bandeau vert en haut de l'écran, se retrouve maintenant en bas, avec les onglets "Discussions", "Actus", "Communautés" et "Appels". Un peu comme sur iPhone finalement !

De son côté, la barre de recherche est placée en haut de l'écran. Notons que le chatbot Meta AI est accessible directement à partir de celle-ci – mais nous ne pouvons pas encore en profiter en France –, avec des filtres de discussion juste en dessous : "Tous les messages", "Non lus", "Personnel" et "Business". C'est particulièrement utile quand on jongle avec des dizaines de conversations actives.

© Meta

Certaines icônes et certains boutons ont également changé de forme. De plus, WhatsApp a voulu apporter plus de contrastes à ses différents modes. Ainsi, "le mode sombre est encore plus sombre pour faciliter la lecture du texte. De même, nous avons ajouté plus d'espace blanc à l'application en mode clair", indique Meta. Enfin, l'application a mis à jour ses icônes pour un style plus arrondi et a ajouté de nouvelles animations "pour une esthétique plus ludique".

D'autres améliorations de l'interface sont encore en cours de développement et peuvent déjà être aperçues dans la version bêta de l'application, notamment au niveau de l'écran d'appel. Par exemple, le bouton "Retour", qui se trouve normalement en haut à gauche, devrait être remplacé par un bouton "Réduire", afin de ne pas donner l'impression que l'on va mettre fin à l'appel, tandis que la barre inférieure aura le droit à des icônes plus marquées.