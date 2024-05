L'astuce de la paille : tout utilisateur de smartphone devrait la connaître

Cette technique ingénieuse vous évitera bien des soucis avec votre téléphone portable. ne vous en privez pas, d'autant qu'elle est simple et très économique !

Avec leurs nombreuses fonctions, les smartphones sont devenus indispensables dans nos vies. Mais ils ont un gros défaut récurent : ils accumulent rapidement de la poussière et des saletés dans leurs petits recoins, notamment dans leur prise audio et leur port de chargement (USB ou Lightning). Or, avec le temps, ces minuscules particules s'agglomèrent et peuvent finir par obstruer ces ouvertures et même empêcher le bon chargement, la prise n'assurant plus de bons contacts électriques De plus, l'accumulation prolongée de saletés peut causer des dommages internes, réduire les performances de l'appareil et entraîner des dysfonctionnements.

Il est donc essentiel de garder son téléphone propre pour assurer son bon fonctionnement en effectuant régulièrement un petit nettoyage. Heureusement, il existe une solution étonnamment simple et très économique à ce problème: elle consiste à utiliser… une paille !

Pour la mettre en œuvre, munissez vous d'une banale paille en plastique ou autre. Prenez ensuite une bouteille en plastique et découpez sa partie supérieure avec un cutter ou un autre outil bien tranchant. Vous devez conserver le bouchon ainsi que cinq centimètres de la partie où est le bouchon, pour obtenir une sorte d'entonnoir. Faites un petit trou dans le bouchon, de la taille de votre paille. Ce trou sera l'entrée de votre paille. Introduisez alors la paille dans cette ouverture puis fixez-la : utilisez pour cela une bonne colle, ou, mieux encore un pistolet à colle, en vous pour vous assurer qu'elle reste solidement en place. Attendez ensuite que la colle ait eu le temps de sécher.

Vous êtes maintenant prêt à nettoyer votre téléphone mobile. Prenez un aspirateur et mettez l'embout d'aspiration de l'autre côté du bouchon. Allumez votre aspirateur et approchez la paille du port de chargement et des haut-parleurs. Veillez à maintenir l'embout d'aspiration au plus près de la partie du bouchon. Cela facilitera l'élimination de la poussière et de la saleté, même dans les zones les plus difficiles d'accès. Et si vote aspirateur dispose d'une variateur de puissance, ajustez-le pour moduler la force d'aspiration.

Cette astuce n'est pas seulement efficace : elle est aussi très économique car vous pouvez conserver votre paille pour une utilisation future. Ainsi, la prochaine fois que votre téléphone aura besoin d'un nettoyage, vous n'aurez pas besoin d'investir dans des produits de nettoyage coûteux ou une bombe à air : il vous suffira de ressortir votre système à paille et votre aspirateur pour faire un petit ménage !