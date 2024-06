Outlook classic, Outlook new, Outlook Web : Microsoft clarifie (un peu) ses applications mail

Microsoft essaie de mettre un peu d'ordre dans les multiples déclinaisons de sa célèbre application de courrier électronique Outlook. Malheureusement il n'est pas certain que ses choix soient clairs pour tout le monde…

Si vous êtes un utilisateur régulier du client de messagerie de Microsoft, vous avez sans doute remarqué que deux applications Outlook coexistent actuellement sur votre ordinateur : Outlook et Outlook (new). La première correspond à l'application de bureau classique, celle de la suite Office, et la seconde à la nouvelle version du client de messagerie, qui devrait à terme remplacer l'autre. Mais pour le moment, les deux versions cohabitent au sein de Windows, ce qui créé une certaine confusion chez les utilisateurs.

Or Microsoft voudrait remédier à cette situation afin d'inciter tout le monde à se tourner vers Outlook (new) et à abandonner progressivement Outlook tout court. Depuis un moment, l'entreprise cherche en effet à unifier ses solutions de messagerie, sous la bannière unique du nouvel Outlook. Ainsi, comme Microsoft l'annonce depuis un moment et le rappelle dans une note récente, les applications de bureau Courrier et Calendrier, intégrées par défaut à Windows 10 et 11, vont disparaître d'ici à la fin de l'année 2024.

De la même façon, l'application Outlook historique (sans le "new" derrière donc) va être totalement arrêtée en 2029. D'ici-là, il s'agit donc de faire migrer tous les utilisateurs sur le nouvel Outlook (celui avec le "new" derrière cette fois-ci). Pour tenter de rendre la situation un peu plus claire et marquer davantage la différence entre les deux applications, Microsoft va donc procéder à un petit changement lors de la prochaine mise à jour d'Outlook, en renommant l'icône Outlook (classic) dans le menu Démarrer.

Microsoft Outlook : trois noms pour le même service ou presque

Pas sûr en revanche que ce changement assez anecdotique suffise à éclaircir le joyeux chaos qui règne au sein de l'écosystème des applications de Microsoft. Car en plus des deux versions de bureau qui cohabitent, et que l'entreprise désigne sous le nom de "Outlook pour Windows", il existe également une version accessible via un navigateur Internet et qui s'intitule cette fois-ci "Outlook pour le Web".

Plus simple d'utilisation, car elle ne nécessite pas d'installation sur le PC de l'utilisateur, elle dispose cependant de moins de fonctions que ses homonymes de bureau. De plus, cette version Web d'Outlook ne permettra plus d'accéder à son compte Gmail à partir du 30 juin 2024, et il faudra alors se tourner vers Outlook pour Windows (classic ou new) pour ce faire. Par ailleurs, la version "allégée" d'Outlook pour le Web, qui pouvait s'exécuter sur des navigateurs anciens, sera elle aussi arrêtée fin 2024.

Bref, malgré une volonté manifeste de la part de Microsoft de mettre un peu d'ordre dans ses différentes solutions de messagerie, le tout reste comme d'habitude sacrément confus et très peu lisible pour les utilisateurs. Une bonne occasion de rappeler qu'il existe par ailleurs des clients de messagerie alternatifs et gratuits tout à fait valables, comme le renommé Thunderbird qui, après quelques années de stagnation, s'est doté l'année dernière d'une version entièrement remanié et modernisé.