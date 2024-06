Gmail s'offre une nouvelle barre d'outils dans sa version Web

La version Web de Gmail accueille une barre d'outils simplifiée, ce qui aboutit à une interface plus épurée. Bien sûr, il est toujours possible de repasser à la version habituelle, bien plus complète.

Ces derniers temps, Google effectue de petites modifications au niveau de l'interface de Gmail. Discrètes, elles n'en restent pas moins pratiques. Fin mai, l'application Android accueillait ainsi une nouvelle zone de saisie intitulée "Réponse rapide" permettant de répondre brièvement et rapidement à des messages. De quoi simplifier la communication en temps réel (voir notre article). C'est au tour de la version Web de connaître un petit changement, cette fois au niveau de sa barre d'outils.

Nouvelle barre d'outils simplifiée. © CCM

Gmail : une barre d'outils simplifiée sur ordinateur

Sur la version Web de Gmail, lorsque l'on sélectionne un message, une barre avec différents boutons s'affiche sous le champ de recherche. En cliquant sur les différentes icônes, on peut effectuer différentes opérations, comme supprimer le mail ou le signaler comme spam. Or, Google a récemment introduit une barre d'outils simplifiée, intégrant les boutons suivants : "Archiver", "Signaler un spam", "Supprimer", "Marquer comme non lu" et "Déplacer vers un autre label".

Barre d'outils avancée. © CCM

Ceux qui cherchent les autres points du menu peuvent revenir à la barre d'outils précédente en cliquant sur le menu à trois points et en sélectionnant "Activer la barre d'outils avancée". Cela rajoute les boutons "Mettre en attente", "Ajouter à Tasks" et "Libellés". Pour accéder à plus d'options, il faut de nouveau cliquer sur les trois petits points, ce qui donne accès aux fonctions "Marquer comme non important", "Activer le suivi", "Créer un événement", "Filtrer les messages similaires", "Ignorer la conversation" et "Tout transférer". Il est tout à fait possible de repasser à la nouvelle barre d'outils en cliquant sur "Activer la barre d'outils simple". Un moyen d'épurer encore un peu plus l'interface de la messagerie électronique.