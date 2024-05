Gmail sur Android a une nouvelle fonction pratique pour répondre rapidement à des messages

La version Android de Gmail accueille une nouvelle zone de saisie intitulée Réponse rapide permettant de répondre brièvement et rapidement à des messages. De quoi simplifier la communication en temps réel.

En temps normal, lorsque vous ouvrez un e-mail dans l'application Gmail pour Android et que vous souhaitez répondre, vous devez appuyer sur le bouton de réponse pour commencer à rédiger votre message. Cela ouvre alors en plein écran la zone de composition d'e-mails. C'est fort pratique lorsque vous rédigez des réponses plus longues, mais si vous devez simplement envoyer un message rapide, c'est légèrement une perte de temps. Aussi, Google a annoncé le déploiement d'une nouvelle zone pour répondre aux courriels, baptisée Réponse rapide (Quick Reply), afin de faciliter le processus. L'entreprise teste cette fonction auprès d'une poignée d'utilisateurs depuis novembre dernier, mais ce n'est qu'aujourd'hui que le changement est déployé auprès du grand public, comme le soulève 9to5Google.

© Google

Réponse rapide Gmail : une nouvelle zone de saisie plus pratique

La nouvelle zone Réponse rapide dans l'application Android de Gmail est visible en bas de chaque e-mail, où vous pouvez rapidement appuyer pour saisir une réponse courte. Elle remplace les boutons "Répondre", "Répondre à tous" et "Transférer" qui occupaient auparavant cet espace en bas de l'interface habituelle. Cela évite d'avoir à ouvrir la fenêtre de composition d'un courrier électronique en plein écran. De gauche à droite, la nouvelle boîte de réponse rapide comporte un bouton pour joindre un fichier, un menu déroulant pour modifier la liste des destinataires ou répondre à tous les expéditeurs, la boîte de texte en question pour rédiger des messages courts et un bouton émoji pour réagir rapidement aux courriels. Lorsque vous commencez à saisir du texte, le bouton émoji est remplacé par un bouton d'envoi, et un bouton "Développer" fait son apparition, vous permettant de basculer vers la zone de composition traditionnelle en plein écran, ce qui est pratique si vous devez rédiger une réponse longue.

La fonction Réponse rapide de Gmail dans l'application mobile a été annoncée ce matin en même temps que les mises à jour de Google Messages et de Home pour Android. Elle est déployée progressivement, compte par compte, par le biais de la mise à jour côté serveur. Il se peut donc que vous l'ayez sur une de vos adresses Gmail, mais pas sur les autres. Un peu de patience donc !