France Identité teste la vérification d'âge avec une garantie d'anonymat

Pour protéger les plus jeunes, la vérification d'âge va devenir la norme sur de nombreux sites et services en ligne. France Identité teste une fonction permettant de prouver la majorité d'un utilisateur sans rien révéler à son sujet.

Alors que l'Assemblée nationale vient d'adopter un projet de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, la vérification d'âge devient de plus en plus fréquente sur Internet, notamment pour accéder à des contenus réservés aux adultes ou à des services soumis à des obligations légales. Reste à trouver pour cela un moyen efficace qui préserve la vie privée des internautes.

Plutôt que de recourir à des méthodes intrusives comme l'envoi de photos de pièces d'identité ou l'analyse biométrique – d'autant plus que l'efficacité de ces méthodes est tout à fait relative –, le Gouvernement teste une fonction pour fournir une preuve de l'âge au service qui le demande par le biais de France Identité, selon le principe du double anonymat.

Vérification d'âge avec France Identité : le principe du double anonymat

Passer par France Identité pour prouver son âge n'est pas dénué de sens, puisque l'application stocke la carte d'identité de l'utilisateur. Il faut toutefois respecter certaines conditions pour en profiter, à savoir être majeur, posséder un smartphone compatible NFC tournant sous Android 8 ou iOS 16 minimum, ainsi qu'une carte nationale d'identité électronique (CNIe) – le modèle au format carte de crédit, distribué depuis août 2021, qui intègre une puce et un QR code. Une fois l'identité numérique enregistrée dans l'application, cette dernière peut alors générer des justificatifs pour différentes démarches sans que l'utilisateur n'ait à retaper ses informations personnelles ou à envoyer sa carte.

À la différence d'un simple scan de carte d'identité, France Identité utilise la puce NFC intégrée aux nouvelles cartes d'identité au format carte bancaire. Une fois les informations vérifiées et validées, l'application génère une preuve numérique sécurisée. Le service en ligne qui reçoit cette preuve peut alors être certain de son authenticité, puisqu'elle est délivrée par l'État, sans pour autant savoir à qui elle correspond. Ce fonctionnement repose sur un principe de double anonymat : l'administration ignore sur quel site la preuve est utilisée, tandis que le service concerné n'a accès à aucune donnée permettant d'identifier la personne.

Cette expérimentation française s'inscrit dans une initiative plus large au niveau de l'Union européenne, qui cherche à définir des standards communs pour la vérification de l'âge en ligne respectueux de la vie privée, afin d'empêcher les mineurs d'accéder à des contenus jugés dangereux ou inadaptés, qu'il s'agisse de pornographie, de discours haineux ou de fonctionnalités conçues pour encourager l'addiction. Plusieurs États membres participent à ce travail, avec pour objectif de rendre ces systèmes interopérables à l'échelle européenne.