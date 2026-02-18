Avec France Identité, vous pourrez bientôt prendre l'avion sans votre carte d'identité physique

Dès cet été 2026, vous n'aurez plus besoin de présenter votre carte d'identité physique pour embarquer dans un avion. Il suffira de présenter l'application France Identité. Mais uniquement pour certaines destinations.

Jusqu'à présent, voyager en avion depuis la France impliquait obligatoirement d'avoir sa carte d'identité physique ou son passeport à portée de main. Ce principe va changer à partir de l'été 2026, avec l'acceptation officielle de l'application France Identité comme moyen de preuve d'identité lors de l'embarquement sur les vols domestiques en France et à destination de certains pays européens, dans l'espace Schengen, comme l'a appris France Inter de la part de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Pour les voyages vers des destinations internationales, comme New York ou Londres, le passeport physique reste cependant indispensable.

France Identité : un pas de plus vers la dématérialisation

Cette nouveauté s'inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement français, qui souhaite faire de France Identité un véritable portefeuille numérique centralisé et sécurisé. L'application France Identité permet actuellement de stocker la carte d'identité électronique (CNIe), le permis de conduire, la carte vitale dans certaines régions, la carte grise, ou encore d'établir une procuration dématérialisée pour voter. L'objectif des pouvoirs publics est clair : regrouper tous les documents essentiels dans une application unique et sécurisée, afin de parvenir à une dématérialisation progressive des procédures. Une initiative qui a réussi à séduire pas moins de 3,6 millions d'utilisateurs !

© France Identité

Jusqu'à présent, France Identité permettait surtout de s'identifier en ligne, lors de démarches administratives ou de certains contrôles. L'application peut également être utilisée pour prouver son identité lors d'un contrôle routier ou dans les TGV Inoui et les trains Intercités et Ouigo – elle génère un QR code qui combine la carte d'identité et le billet de train (voir notre article). Un an après, elle sera donc acceptée aux comptoirs d'embarquement dans les aéroports français. Attention, de nombreux acteurs publics et privés ne reconnaissent toutefois pas France Identité toujours pas comme un justificatif valable. Alors, quelle sera la prochaine étape ?