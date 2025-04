Vous pouvez renouveler votre carte d'identité par anticipation pour l'avoir sur votre smartphone

Vous ne pouvez pas utiliser France Identité à cause de votre vieille carte d'identité ? Bonne nouvelle, vous pouvez demander gratuitement son renouvellement dès à présent afin de vous créer une copie numérique.

L'application mobile France Identité, disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store, s'impose peu à peu comme un outil numérique essentiel. Développée par le Gouvernement dans le cadre de la transformation numérique de l'État et liée au SGIN (Service de garantie de l'identité numérique), elle permet de stocker sa carte d'identité, sa carte Vitale et son permis de conduire sur son smartphone. Grâce à cette dématérialisation, l'authentification sur les services en ligne via FranceConnect se retrouve facilitée. De cette façon, il est possible de prouver son identité sans divulguer de données privées, tout en ayant le document toujours sur soi (voir notre article).

Il y a toutefois certaines conditions à remplir pour en bénéficier, puisqu'il faut être majeur, posséder un smartphone compatible NFC tournant sous Android 8 ou iOS 16 minimum, ainsi qu'une carte nationale d'identité électronique (CNIe) – le modèle au format carte de crédit, distribué depuis août 2021, qui intègre une puce et un QR code. Aujourd'hui, environ 25 millions de Français possèdent cette carte, et 1,2 million d'identités numériques ont déjà été créées. Afin de faciliter le processus, il est désormais possible de demander un renouvellement de sa carte d'identité dès début 2025 au simple motif de désirer avoir ses papiers d'identité sur smartphone, comme cela avait été annoncé il y a plusieurs mois.

© France Identité

CNIe : comment renouveler son ancienne carte d'identité ?

Jusqu'à présent, il était uniquement possible de renouveler sa carte d'identité au motif que celle-ci avait expiré, avait été perdue ou volée, ou encore à la suite d'un changement d'état civil. Désormais, il est possible d'obtenir le précieux sésame dans son nouveau format grâce au nouveau motif pour le renouvellement de la carte d'identité, via l'option "renouvellement pour identité numérique", et ainsi utiliser France Identité.

Voici comment demander la nouvelle carte d'identité :

► Rendez-vous sur le site de l'ANTS à cette adresse ;

► Connectez-vous ou créez un compte France Connect ;

© CCM

► Sélectionnez le document que vous souhaitez obtenir (ici une carte nationale d'identité) ainsi que le motif de renouvellement Renouvellement pour identité numérique ;

► Appuyez sur le bouton bleu Continuer ;

► Renseignez votre état-civil et votre nationalité, et complétez l'adresse et les informations de contact ;

► Validez la pré-demande. Veuillez à bien conserver le numéro de pré-demande et/ou le QR code ;

► Comme pour un renouvellement classique, vous devez prendre un rendez-vous en mairie. Pour vous aider, vous pouvez utiliser CNI-passeport, un moteur de recherche qui permet de visualiser, pour les trois mois à venir, les rendez-vous en mairie disponibles dans une zone géographique allant de 20 à 60 kilomètres ;

© CCM

► Préparez les pièces justificatives ainsi qu'une photo d'identité pour votre rendez-vous et suivez l'avancement de votre demande via votre compte ANTS.

Attention, ce nouveau renouvellement possède quelques particularités. En effet, il exclut les changements de nom, de prénom et de sexe, et ne peut être effectué simultanément à une première demande ou un renouvellement de passeport. De plus, il s'agit d'un renouvellement "introduit à titre expérimental", lit-on sur le site de la Préfecture de la Manche. Il n'est par conséquent ouvert qu'à "toute personne majeure et juridiquement capable, dont la carte d'identité au format ancien expire dans plus de 12 mois". Dans le cas contraire, il n'y a d'autres choix que d'attendre.