Municipales 2026 : comment faire une procuration entièrement en ligne ?

Vous serez absent lors des élections municipales de mars 2026 ? Voici comment réaliser et valider une procuration en ligne depuis France Identité, sans avoir à vous déplacer dans un commissariat ou une gendarmerie.

Les élections municipales, qui se tiendront les 15 et 22 mars 2026, approchent à grands pas ! Si jamais vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote ce jour-là, vous pouvez toujours réaliser une procuration pour qu'un de vos proches s'en charge à votre place. En plus, cela se fait beaucoup plus facilement aujourd'hui, puisque vous n'avez plus besoin de sortir de vous !

En effet, si, pendant longtemps, toute procuration réalisée en ligne devait être validée en physique dans un commissariat ou dans une gendarmerie, il n'y a aujourd'hui plus besoin de se déplacer en amont pour que quelqu'un puisse voter à votre place lors des élections ! Eh oui, tout se fait aujourd'hui en dématérialisé. La seule condition : utiliser un moyen d'identification électronique certifié.

© France Identité

Municipales 2026 : quelles conditions pour faire une procuration avec France Identité ?

L'application France Identité, disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store, permet de dématérialiser votre carte d'identité, votre permis de conduire et votre carte grise pour les stocker dans votre smartphone, et ainsi vous authentifier facilement sur les services en ligne via FranceConnect. Elle permet également de faire des procurations de façon 100 % dématérialisée, sans passer par le commissariat ou la gendarmerie, par le biais du site Web maprocuration.gouv.fr, disponible depuis le printemps 2021.

Il y a quelques conditions à respecter pour pouvoir faire votre procuration par France Identité. Tout d'abord, votre carte d'identité doit être dématérialisée dans l'application. Autrement dit, vous devez posséder la nouvelle carte nationale d'identité électronique (CNIe), équipée d'une puce et d'un QR code, distribuée depuis août 2021. Notons que vous pouvez demander gratuitement à faire renouveler votre vieille carte d'identité dès à présent, même si elle n'a pas encore expiré, au simple motif de désirer avoir vos papiers d'identité sur smartphone (voir notre guide pratique).

Ensuite, il vous faut faire certifier votre identité numérique afin de, par la suite, accéder à des démarches sensibles de façon totalement dématérialisée. Cette certification requiert un déplacement unique en mairie : une fois validée, vous serez définitivement tranquille.

© France Identité

La demande de certification se fait directement depuis l'application France Identité. Vous devrez confirmer votre adresse e-mail, entrer votre code personnel, scanner le QR code de votre carte, puis vous rendre en mairie pour validation. La liste des mairies habilitées est disponible ici. L'agent administratif vérifiera votre identité grâce à vos empreintes. Une fois cette étape finalisée, vous recevrez un e-mail confirmant la création de votre identité numérique certifiée.

Municipales 2026 : comment réaliser sa procuration en ligne ?

Une fois cette première étape passée et après 48 heures d'attente pour la validation, vous pourrez enfin réaliser une procuration de vote dématérialisée. Pour cela, rendez-vous sur le site maprocuration.gouv.fr en vous authentifiant avec FranceConnect. Ensuite, indiquez votre adresse mail et suivez les instructions qui vous sont données pour établir votre procuration. Une fois votre demande validée, choisissez l'option 2 "En ligne" pour la vérification d'identité, puis indiquez la commune dans laquelle vous résider.

Il ne vous reste alors plus qu'à vous authentifier avec votre identité numérique certifiée, en scannant le QR code affiché à l'écran, puis en saisissant votre code personnel et enfin en lisant votre carte en NFC. L'opération doit être réalisée en moins de 20 minutes. Au-delà de ce délai, vous devrez faire vérifier votre identité par une autorité habilitée (policier, gendarme ou agent consulaire) pour valider votre procuration. Une fois que vous avez fait tout cela, vous recevez alors un courriel intitulé "Votre procuration a été validée". Et voilà, tout est prêt sans que vous n'ayez à signer aucun papier !