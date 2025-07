Ouigo, TGV Inoui, Intercités : la SNCF met ses billets dans l'appli France Identité

Plus besoin de présenter son billet et sa carte d'identité lors d'un contrôle dans un Ouigo : l'application France Identité peut désormais générer un QR Code qui combine les deux documents. Une dématérialisation déjà en place pour les TGV Inoui et les Intercités.

Depuis le 1er juillet, plus besoin de fouiller son sac à la recherche d'un billet ou d'une pièce d'identité dans les trains Ouigo. Grâce à l'application France Identité, ces deux éléments sont désormais fusionnés en un seul QR code affiché sur le smartphone. Une nouveauté déjà en vigueur depuis plusieurs mois dans les TGV Inoui et les trains Intercités, après une phase de tests en janvier 2025, et qui vise à alléger les procédures de contrôle tout en renforçant leur fiabilité.

L'opération est simple : toutes les manipulations sont décrites en détail sur le site Service-Public.fr. Notons que ce système de présentation fonctionne même quand la téléphone est hors connexion, sans accès au réseau, à condition, bien évidemment, d'avoir tout enregistré à l'avance dans France Identité. Attention, il est toujours nécessaire de présenter le billet de train aux portiques permettant d'accéder au quai !

L'application, développée sous l'égide du ministère de l'Intérieur, s'appuie sur la carte d'identité biométrique lancée en 2021. Pour accéder à ce service, les voyageurs doivent disposer de ce nouveau format de carte et l'avoir enregistrée dans l'application. Une fois cette étape franchie, l'usager peut générer un QR code sécurisé qui sert à la fois de justificatif d'identité et de billet. La SNCF, de son côté, assure que seules les données strictement nécessaires sont transmises au contrôleur : nom, prénom et date de naissance. Tout le reste demeure sur le téléphone. "Aucune autre donnée personnelle (adresse, photo, numéro de document) n'est partagée lors du contrôle, ce qui garantit un haut niveau de confidentialité et de sécurité", précise la SNCF dans un communiqué.

Ce nouveau mode de contrôle n'est toutefois pas accessible à tous. Les mineurs, par exemple, sont exclus du dispositif, de même que les personnes ne disposant pas de la carte d'identité biométrique ou d'un smartphone compatible. Pour les autres, et notamment les jeunes générations, la promesse est séduisante : moins de documents à emporter, un gain de temps à bord, et une gestion centralisée des titres de transport et justificatifs. Surtout, elle est dans l'air du temps avec la dématérialisation complète de tous els documents et la centralisation dans des applications sur smartphone.

France Identité : un portefeuille numérique centralisé et sécurisé

Cette nouveauté s'inscrit de fait dans une stratégie plus large du gouvernement français, qui souhaite visiblement faire de France Identité un véritable portefeuille numérique centralisé et sécurisé. Outre la carte d'identité, l'application France Identité permet déjà de stocker le permis de conduire, la carte vitale dans certaines régions, ou encore d'établir une procuration dématérialisée pour voter. Depuis le 30 juin, la carte grise peut également y être ajoutée. Pour les pouvoirs publics, l'objectif est clair : regrouper tous les documents essentiels dans une application unique et sécurisée.

Mais cette ambition numérique n'est pas sans limites. Elle suppose un accès régulier à un téléphone récent, une maîtrise minimale des outils numériques, et une confiance dans le traitement des données personnelles. Même si les concepteurs de l'application assurent que la confidentialité est préservée, l'hypothèse d'un QR code universel et centralisateur ne manque pas d'inquiéter les défenseurs de la vie privée. D'autant que la numérisation croissante des services publics tend déjà à marginaliser les usagers les plus vulnérables, notamment les personnes âgées ou précaires.