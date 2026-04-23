Vous pouvez maintenant récupérer vos colis à La Poste avec France Identité

La dernière version de France Identité introduit plusieurs nouveautés pratiques. L'application permet désormais de justifier votre identité dans les bureaux de poste pour récupérer vos colis ou vos lettres recommandées.

France Identité devient un peu plus utile chaque jour ! Le Gouvernement vient de déployer la version bêta 1.3.4960 de l'application, qui apporte plusieurs améliorations. Elle facilite notamment l'importation et l'actualisation de la carte grise de son véhicule, la réinitialisation de son code PIN et peut désormais être utilisée pour prouver son identité dans les bureaux de poste.

Nouveautés de France Identité : une application de plus en plus reconnue

L'application, développée sous l'égide du ministère de l'Intérieur, s'appuie sur la carte d'identité biométrique lancée en 2021. Pour accéder à ce service, les utilisateurs doivent disposer de ce nouveau format de carte et l'avoir enregistrée dans l'application. Une fois cette étape franchie, l'usager peut générer un QR code sécurisé qui sert de justificatif d'identité, notamment pour récupérer le colis ou la lettre recommandée. Attention, les colis Chronopost ne sont pas concernés !

Ce n'est pas là la seule nouveauté. La dernière version bêta de France Identité facilite également l'importation et l'actualisation de la carte grise de son véhicule. Il n'est désormais plus nécessaire de lire la puce NFC de sa carte d'identité avec son smartphone pour réaliser ces opérations. De même, une fonction de réinitialisation du code PIN, en cas d'oubli, en ambassades et en consulats semble être de la partie – jusqu'ici, les solutions de réinitialisation passaient uniquement par FranceConnect ou par la réception d'un courrier postal.

© France Identité

Ces évolutions s'inscrivent dans une stratégie globale de l'État français visant à transformer France Identité en un portefeuille numérique à la fois centralisé et hautement sécurisé. L'application permet déjà de conserver plusieurs documents officiels, comme la carte nationale d'identité électronique, le permis de conduire, la carte Vitale dans certaines régions, la carte grise ou encore d'établir une procuration de vote en ligne. L'ambition des pouvoirs publics est de réunir l'ensemble des pièces essentielles au sein d'un seul outil fiable, pour accompagner la dématérialisation progressive des démarches administratives. Une démarche qui a déjà conquis 3,6 millions d'utilisateurs.

Jusqu'à présent, France Identité permettait surtout d'attester de son identité en ligne, notamment dans le cadre de démarches administratives ou de certains contrôles. L'application peut aussi être utilisée lors de vérifications physiques, par exemple lors d'un contrôle routier ou à bord des TGV Inoui, Intercités et Ouigo, et, à partir de cet été, elle sera acceptée aux comptoirs d'embarquement dans les aéroports français. Avec La Poste, elle ajoute une corde de plus à son arc.