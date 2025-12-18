Avec App Directory, ChatGPT peut maintenant piloter vos applications préférées

En intégrant App Directory, ChatGPT s'offre beaucoup plus qu'une boutique d'applications : le chatbot permet désormais de les utiliser directement dans son interface pour lancer des actions entièrement pilotées par l'IA.

C'est un grand pas que vient de franchir ChatGPT ! Le 17 décembre 2025, OpenAI a officiellement ouvert App Directory, un répertoire d'applications intégré directement dans l'interface du chatbot, comme il l'annonce dans son billet de blog. ChatGPT passe alors d'un simple outil conversationnel à une plateforme capable de faire interagir l'intelligence artificielle avec des services externes, et ainsi d'exécuter des actions concrètes plutôt que de simplement répondre à des questions ou de donner des conseils. Bref, on passe d'une IA générative à ce qu'on appelle une IA agentique. Plus besoin de jongler entre les différentes fenêtres, il suffit de demander au chatbot !

App Directory ChatGPT : des applications accessibles dans le chatbot

Le nouveau catalogue d'applications, accessible directement depuis l'interface de ChatGPT, permet aux utilisateurs de rechercher, de connecter et d'utiliser une grande variété d'applications tierces sans quitter leur conversation. Pour faire simple, App Directory fonctionne un peu comme le répertoire des GPT. Il suffit de sélectionner l'application désirée dans le catalogue, puis de cliquer sur le bouton de connexion (Connecter).

Avant l'activation, OpenAI indique clairement quelles données peuvent être partagées avec le service tiers – par exemple, l'adresse IP et la localisation approximative de l'utilisateur, ainsi que les données de son compte ChatGPT, comme l'historique de ses conversations. Notons qu'il est possible de déconnecter une application à tout moment. Une fois connectée, celle-ci peut être invoquée directement dans une conversation en utilisant un signe "@" suivi du nom de l'application – comme @uber-eats ou @apple-music. L'IA peut également la suggérer si elle la trouve pertinente.

© CCM

Avec l'intégration d'applications tierces dans ChatGPT, l'utilisateur n'a plus besoin d'ouvrir de nouvelles fenêtres ni de jongler entre les différents onglets. Il lui suffit de demander au chatbot de faire quelque chose avec l'appli pour qu'il affiche immédiatement le résultat dans l'interface de discussion. Il peut par exemple lui demander d'écouter ou de créer une playlist, de retoucher une photo, de chercher des hôtels ou des vols, de planifier un itinéraire de voyage ou encore d'organiser des données, le tout à l'intérieur d'une même conversation.

Cette nouveauté avait déjà été annoncée par Sam Altman à l'occasion de sa "journée des développeurs" (Dev Day) en octobre dernier (voir notre article). Parmi les premières applications déjà disponibles, on trouve Photoshop, Adobe Express et Adobe Acrobat, comme annoncé il y a quelques jours, mais aussi Apple Music, Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify, Zillow, Uber, Uber Eats, TripAdvisor, Instacart, Peloton, Khan Academy, Target, DoorDash, OpenTable, TheFork, Figma ou encore AllTrails. Chacune d'entre elles dispose de sa propre page de présentation, détaillant brièvement ses possibilités.

© CCM

Par exemple, l'intégration d'Apple Music offre aux abonnés la possibilité de consulter leur sonothèque ou de créer des playlists sans quitter l'interface de discussion. Le même principe s'applique à la commande de repas : grâce à DoorDash ou Uber Eats, il devient possible de solliciter une suggestion de plat, d'en découvrir la recette, puis de convertir aussitôt la liste des ingrédients en une commande prête à être livrée. Pratique !

App Directory ChatGPT : un modèle économique à inventer

Pour l'instant, on trouve surtout des grands noms dans l'App Directory, mais tous les développeurs peuvent maintenant créer des applications pour ChatGPT et les soumettre à la boutique. En effet, OpenAI fournit un kit de développement logiciel (SDK) déployé en version préliminaire en octobre et désormais disponible en bêta. Attention, pour des raisons de sécurité, la firme de Sam Altman rappelle que toute app soumise sera examinée manuellement avant d'être publiée dans le répertoire.

© CCM

La disponibilité des applications varie selon les régions et les plans d'abonnement, mais la majorité des outils proposés sont accessibles à tous, y compris aux utilisateurs gratuits, bien que certaines applications puissent nécessiter un abonnement ou proposer des fonctions payantes. OpenAI affirme qu'elle continuera à enrichir le catalogue et à affiner les recommandations d'applications pertinentes en fonction du contexte des conversations des utilisateurs.

Reste la question du modèle économique. Pour l'instant, OpenAI ne prend pas de commission directe, et les applications renvoient vers des sites externes pour finaliser les transactions de biens physiques. Quant à l'achat de biens numériques directement dans l'interface de ChatGPT, cela sera possible, notamment via Instant Checkout, mais dans un second temps seulement. Cela permettrait d'obtenir une nouvelle source de revenus, en prélevant une petite commission du côté des vendeurs, tout en faisant de l'ombre à Google. Avec un parc de 700 millions d'utilisateurs, ce ne serait pas négligeable !