Avec Instant Checkout, ChatGPT s'occupera de vos achats à votre place

OpenAI ajoute à ChatGPT un nouvel outil destiné au shopping. Baptisé Instant Checkout, il permet de réaliser des achats en ligne directement depuis l'interface du chatbot, sans passer par le site du marchand. Google ne va pas aimer !

En quelques années, ChatGPT est passé de chatbot conversationnel basique à un véritable assistant de travail. Aujourd'hui, l'IA a même son propre moteur de recherche, SearchGPT. Depuis avril, ce dernier permet même aux utilisateurs d'acheter des produits en ligne. À partir d'une simple demande, il propose une sélection de modèles chez différents marchands et génère des avis afin de les aider à faire de meilleurs choix (voir notre article). Toutefois, cette option ne permettait pas encore de finaliser un achat, puisque ChatGPT était obligé de rediriger son interlocuteur sur le site d'e-commerce afin de payer. Maintenant, si !

OpenAI a annoncé l'arrivée aux États-Unis, pour les comptes gratuits, Plus et Pro, d'Instant Checkout ("Paiement instantané" en français), une fonction permettant de faire des achats en ligne directement depuis ChatGPT, sans avoir à passer par le site du marchand. Un pas de plus vers l'intelligence artificielle agentique, mais aussi une nouvelle source de revenus pour l'entreprise, qui n'hésite pas à faire de l'ombre à Google.

Instant Checkout : achat et paiement directement intégrés dans ChatGPT

Pour acheter quelque chose depuis ChatGPT, c'est très simple. Une fois que le choix de l'utilisateur s'est arrêté après avoir demandé à l'IA de rechercher des produits, un bouton "Afficher" apparaîtra afin de finaliser la transaction. Il n'y a aucunement besoin de quitter la conversation avec le chatbot pour se rendre sur le site du commerçant. Avant de valider, il faut confirmer l'adresse de livraison, avant de payer. Notons qu'il est tout à fait possible de se servir de la même carte bancaire que celle liée à son compte ChatGPT. Bref, tout ce qu'il faut pour favoriser les achats impulsifs !

Pour l'instant, Instant Checkout ne fonctionne qu'avec l'Etsy américain, mais OpenAI a d'ores et déjà annoncé que "plus d'un million de marchands Shopify, comme Glossier, SKIMS, Spanx et Vuori, seront bientôt disponibles." Pour l'instant, l'entreprise limite les achats à un seul article mais elle a promis de permettre de "gérer les paniers multi-produits" d'ici peu.

On pourrait croire qu'avec cette nouvelle fonction, ChatGPT cherche à vendre en priorité des articles sponsorisés, en les faisant apparaître en haut de ses suggestions, mais la firme de Sam Altman assure que non. Instant Checkout se veut comme un outil impartial, dont les résultats sont classés uniquement selon leur pertinence pour l'utilisateur, par le biais de facteurs comme la disponibilité, le prix, la qualité, si le marchand est le vendeur principal ou encore selon la possibilité d'achat direct via Instant Checkout. Sur ce point, il va falloir croire OpenAI sur parole !

Instant Checkout : OpenAI s'attaque à Google et son Shopping

Instant Checkout repose sur un nouveau protocole de commerce agentique open source, créé en partenariat avec Stripe. Baptisé Agentic Commerce Protocol, il "permet aux agents IA, aux utilisateurs et aux entreprises de collaborer pour finaliser des achats". OpenAI compte en faire une norme totalement ouverte, afin que "davantage de marchands et de développeurs puissent commencer à créer leurs intégrations". Les achats se basent sur des jetons de paiement cryptés et le partage de données est, à en croire la firme, "minimal". Les usagers sont toutefois appelés à valider chaque étape du processus d'achat.

Via Instant Checkout, OpenAI ne prélève rien du côté des utilisateurs, mais ponctionne tout de même une petite commission du côté des vendeurs. Il s'agit donc d'une nouvelle façon de monétiser son parc de 700 millions d'utilisateurs, tout en attaquant frontalement Google, son grand concurrent de toujours.

En effet, en plus de concurrencer son moteur de recherche ChatGPT marche désormais directement sur les plates-bandes de son service Shopping. Il risque donc de s'emparer d'une part des revenus de la firme de Mountain View générés par l'e-commerce et la recommandation de produits. Pour le moment, on ignore quand Instant Checkout sera disponible en Europe. Mais cela risque de ne pas être tout de suite, OpenAI devant préalablement montrer patte blanche auprès de l'Union européenne et se conformer à sa législation bien plus restrictive.