Vous pouvez utiliser gratuitement Photoshop dans ChatGPT (avec d'autres applis Adobe)

Adobe vient d'annoncer l'intégration de Photoshop, Express et Acrobat dans ChatGPT. Vous pouvez désormais utiliser ces célèbres outils graphiques directement dans l'interface du chatbot, et gratuitement en plus.

En quelques années, ChatGPT est passé de chatbot conversationnel basique à un véritable assistant de travail, ce qui lui permet aujourd'hui de posséder plus de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Pour le rendre encore plus indispensable, OpenAI compte sur l'IA agentique, qui permet à ChatGPT d'interagir avec d'autres applications sans avoir à changer d'interface – il prend déjà en charge Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify et Zillow, et d'autres sont à venir.

Et justement, le 10 décembre, OpenAI et Adobe ont annoncé un partenariat des plus incroyables : ChatGPT intègre maintenant trois applications emblématiques du groupe, à savoir Adobe Photoshop – pour la retouche et la modification d'images –, Adobe Express – pour la création graphique et la mise en page de contenus visuels – et Adobe Acrobat – pour la gestion et l'édition de documents PDF –, et ce, sans que les utilisateurs n'aient à payer quoi que ce soit. Il n'y a aucunement besoin de télécharger de quelconques logiciels, il suffit de formuler une demande en langage naturel au chatbot pour qu'il s'exécute. De quoi démocratiser l'accès à des outils jusqu'ici réservés aux graphistes et aux professionnels prêts à sortir leur portefeuille.

Adobe dans ChatGPT : des outils gratuits pour tout le monde

Ce partenariat dépasse la simple génération d'images que l'on connaissait avec GPT-Image ou Nano Banana (Google), eux-mêmes intégrés aux outils d'Adobe. Ici, on parle d'IA agentique. L'interface de Photoshop Web est directement chargée dans la conversation, tandis que l'IA générative prend le contrôle de la souris et fait ce que l'utilisateur lui demande. Il est aussi possible de faire les modifications soi-même. Pour utiliser ces outils, il suffit d'écrire le nom de l'application suivi d'une consigne claire.

© Adobe

Cette intégration permet d'exploiter des fonctions qui étaient auparavant confinées à des interfaces complexes. Avec Photoshop, il est ainsi possible d'ajuster la luminosité, le contraste et l'exposition d'une image, de cibler des zones spécifiques à modifier ou encore d'appliquer des effets créatifs comme Glitch ou Glow tout en conservant la qualité des fichiers originaux. De son côté, Adobe Express propose une bibliothèque de modèles professionnels pour créer des visuels personnalisés, modifier des textes ou animer des compositions. Quant à Acrobat, il rend possible l'édition de PDF, l'extraction de textes ou de tableaux, la fusion de plusieurs documents et même la dissimulation de contenus sensibles.

Cette intégration ne remplace pas complètement les versions complètes de ces logiciels pour les utilisateurs professionnels. C'est pour cela qu'Adobe a prévu une interopérabilité fluide entre ChatGPT et ses applications natives : il reste possible de commencer un projet dans ChatGPT et de le poursuivre dans les versions complètes, en retrouvant exactement l'état du travail là où on l'a laissé. Cela laisse la porte ouverte à une adoption progressive des outils Adobe par des publics qui découvrent ces fonctions dans un environnement plus intuitif.

© Adobe

L'utilisation de ces trois outils est gratuite pour tous les utilisateurs de ChatGPT à travers le monde. Cela signifie que, contrairement aux versions complètes et payantes des applications Creative Cloud, il n'est pas nécessaire d'abonner ou de posséder un compte Adobe payant pour commencer à travailler avec ces fonctions dans ChatGPT.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté d'Adobe de toucher un public plus large et de renforcer sa présence dans un univers dominé par l'IA conversationnelle, tout en élargissant l'écosystème de ChatGPT pour en faire une sorte de "super plateforme" capable de piloter de multiples services et outils depuis un seul point d'accès. Mes trois outils sont disponibles dès aujourd'hui sur desktop, web et iOS du chatbot. Sur Android, ils le seront "très prochainement".