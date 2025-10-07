ChatGPT prépare sa révolution avec des applis intégrées et des agents autonomes

ChatGPT intègre désormais des application comme Canva et Spotify, avec lesquelles il peut dialoguer, directement dans son interface. En parallèle, OpenAI lance AgentKit, un studio de création de modules low code pour faciliter l'intégration d'agents autonomes.

En quelques années, ChatGPT est passé de chatbot conversationnel basique à un véritable assistant de travail, ce qui lui permet aujourd'hui de posséder plus de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires. OpenAI poursuit dans sa lancée, en déployant notamment il y a peu ChatGPT Pulse – un assistant qui prépare automatiquement chaque matin un condensé d'informations personnalisées –, Instant Checkout – un nouvel outil destiné au shopping – et un système de contrôle parental pour son IA. Et elle ne compte pas s'arrêter là !

À l'occasion de sa "journée des développeurs" (Dev Day) le 6 octobre 2025, OpenAI a annoncé une nouvelle fonction, baptisée Apps SDK, qui permet à ChatGPT d'interagir avec d'autres applications comme Spotify, Canva ou Expedia sans avoir à changer d'interface. Plus besoin de jongler entre les différentes fenêtres, il suffit de demander au chatbot. L'entreprise en a également profité pour dévoiler AgentKit, une boîte à outils qui doit aider les développeurs à concevoir et à déployer des agents d'IA.

Apps SDK : utiliser des applications directement dans ChatGPT

Avec l'intégration d'applications tierces dans ChatGPT, l'utilisateur n'a plus besoin d'ouvrir de nouvelles fenêtres ni de jongler entre les différents onglets. Il lui suffit de demander au chatbot "Booking.com, trouve un hôtel pour deux personnes entre le 11 et le 14 novembre avec un parking" pour qu'il affiche immédiatement le résultat dans l'interface de discussion, avec les photos, tarifs et équipements des chambres proposées. Idem pour des commandes comme "Spotify, crée une playlist des années 2000 pour une soirée dansante" ou "Canva, transforme ces notes en présentation" pour que l'IA s'exécute. ChatGPT peut même suggérer une application au moment opportun !

© OpenAI

Pour encourager l'intégration d'autres applications, OpenAI lance en parallèle un kit de développement logiciel pour les applications dans ChatGPT, publié en tant que standard ouvert, pour permettre de connecter les données, construire et tester une application ou encore intégrer une monétisation. Sam Altman a d'ailleurs encouragé les développeurs à "créer une nouvelle génération d'applications interactives, adaptatives et personnalisées, avec lesquelles il est possible de discuter." L'objectif est clairement affiché : faire du chatbot une interface par défaut via laquelle l'utilisateur pourra interagir avec toutes ses applications sans avoir à jongler entre les différentes fenêtres et onglets. Tout se passera depuis un même espace. De quoi flouter quelque peu la frontière avec un système d'exploitation, et déplaire fortement à Apple au passage, la Pomme interdisant aux apps iOS d'héberger leurs propres stores.

Les premières intégrations dans ChatGPT ne sont autres que Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify et Zillow. D'autres partenaires, dont Uber, TripAdvisor, Instacart, Peloton, Khan Academy, Target, DoorDash, OpenTable, TheFork et AllTrails, devraient les rejoindre dans l'année. À terme, un catalogue d'applications et un protocole de paiement intégré viendront compléter ce nouvel écosystème. Apps SDK est disponible en préversion dès aujourd'hui auprès de tous les utilisateurs de ChatGPT, y compris ceux abonnés à la formule gratuite, à l'exception de ceux résidant au sein de l'Union européenne, OpenAI devant préalablement montrer patte blanche et se conformer à sa législation bien plus restrictive.

AgentKit : une boîte à outils pour faciliter la création d'agents IA

L'entreprise de Sam Altman a également dévoilé un autre outil majeur, qui est pourtant passé un peu plus inaperçu : AgentKit. Pour rappel, un agent d'IA est un programme capable d'agir de façon autonome et de prendre des décisions pour réaliser des tâches à la place de l'utilisateur. AgentKit se présente comme "un ensemble complet de modules intégrés [… ] conçu pour aider les développeurs à faire passer leurs agents de la phase de prototype à celle de la production", pour reprendre les mots du PDG de l'entreprise. La plateforme "réunit tout le nécessaire pour créer, déployer et optimiser les flux de travail des agents, en réduisant au maximum les obstacles et la complexité".

© OpenAI

Car AgentKit a la particularité d'être très simple d'utilisation, sans que l'utilisateur n'ait besoin de coder quoi que ce soit. Il doit permettre à n'importe qui (ou presque) de construire ses propres agents sans avoir à recourir à des compétences techniques. AgentKit intègre Agent Builder, un tableau de bord qui permet de créer un agent d'IA en glissant et en déposant simplement des composants à l'intérieur. L'interface comprend aussi des blocs logiques sur la base du principe "If This Then That" – "Si ceci, alors cela" dans la langue de Molière. Au terme de la configuration, l'agent IA est censé capable de répondre automatiquement à des e-mails, de classer des messages, de se connecter à une base de données et de s'intégrer dans n'importe quel flux de travail.

La boîte à outils comprend également ChatKit, un chatbot intégrable aux produits tiers. Les développeurs peuvent y intégrer leur marque et leurs règles de fonctionnement. Enfin, elle propose également Evals, un outil qui permet de mesurer les performances des modèles, des agents et des workflows. Cet éditeur d'agents inclut également un accès au registre des connecteurs d'OpenAI. Les développeurs peuvent ainsi relier leurs agents d'IA à d'autres outils, dont des services comme Dropbox, Google Drive, SharePoint et Microsoft Teams. Tout cela doit aider les développeurs à améliorer la qualité et la fiabilité de leurs agents.

© OpenAI

Avec ces annonces, OpenAI étend les capacités de ChatGPT tout en ouvrant plus de possibilités aux développeurs tiers. Cela lui permet de garder un temps d'avance par rapport à ses concurrents, et ainsi rester le chatbot de référence pour une partie du grand public tout en faisant des appels du pied aux entreprises.