PayPal arrive dans ChatGPT : vous pourrez payer vos achats directement dans le chatbot

OpenAI s'associe à PayPal afin de permettre aux utilisateurs de régler leurs achats avec le service de paiement directement dans la conversation avec le chatbot, sans passer par le site du marchand.

En quelques années, ChatGPT est passé de chatbot conversationnel basique à un véritable assistant de travail, ce qui lui permet aujourd'hui de posséder plus de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Depuis fin septembre, il permet même de faire des achats en ligne directement depuis son interface, sans avoir à passer par le site du marchand, grâce à la fonction Checkout (voir notre article). Mais tout le monde n'a pas envie de rentrer sa carte bancaire !

Aussi, bien décidé à transformer ChatGPT en solution de navigation et de shopping incontournable, OpenAI a noué un partenariat avec PayPal, le célèbre service de paiement qui permet notamment d'effectuer des achats en ligne sans fournir son numéro de carte bancaire. De quoi faciliter un peu plus les transactions, quitte à s'engager sur une pente dangereuse...

PayPal dans ChatGPT : OpenAI poursuit son incursion dans le shopping en ligne

Dans le cadre de son partenariat avec OpenAI, PayPal a adopté l'Agentic Commerce Protocol (ACP), le protocole de commerce agentique open source de l'entreprise développé à l'aide de Stripe. Grâce à lui, les commerçants qui utilisent PayPal pourront rendre leurs produits automatiquement achetables dans ChatGPT.

Ainsi, lorsqu'un utilisateur discutera avec ChatGPT, il pourra trouver leurs produits directement dans la conversation, puis finaliser leur achat en choisissant de régler à l'aide de PayPal, toujours depuis l'interface. Notons que, pour l'instant, la fonction Checkout ne fonctionne qu'avec l'Etsy américain, mais OpenAI a d'ores et déjà annoncé que plus d'un million de marchands Shopify, comme Glossier, SKIMS, Spanx et Vuori, seront bientôt disponibles.

Quant à PayPal, il sera pris en charge par ChatGPT dès l'année prochaine aux États-Unis avec ses options de financement habituelles, comme la domiciliation bancaire, le solde restant et les cartes de banque, mais aussi ses autres services, comme la gestion des litiges – en revanche, il faudra attendre pour l'Europe, la firme de Sam Altman devant préalablement montrer patte blanche auprès de l'Union européenne et se conformer à sa législation bien plus restrictive.

Avec ce partenariat, l'objectif d'OpenAI est de transformer son chatbot en une véritable plateforme d'achat. Et il en a bien besoin, car le modèle économique de l'entreprise est particulièrement fragile : si les abonnements payants représentent près de 70 % de ses revenus, seuls 5 % de ses utilisateurs ont recours à une souscription. C'est bien loin de couvrir les frais colossaux engendrer par son infrastructure toujours plus gourmande. Avec Instant Checkout, OpenAI ponctionne une petite commission du côté des vendeurs.

Il s'agit donc d'une nouvelle façon de monétiser son "parc" de 700 millions d'utilisateurs, tout en attaquant frontalement Google, son grand concurrent de toujours. De son côté, PayPal souhaite profiter du partenariat avec ChatGPT pour élargir son nombre d'utilisateurs, en ciblant les personnes qui conversent avec l'IA, mais qui n'ont pas encore de compte chez lui.

PayPal dans ChatGPT : quels sont les risques ?

Mais cette nouveauté soulève quelques inquiétudes, surtout avec le développement de l'IA agentique. L'objectif à long terme d'OpenAI est que l'internaute puisse laisser ChatGPT faire lui-même les différentes actions sur le Web à partir d'une simple demande – par exemple, "réserve-moi une chambre d'hôtel pour deux personnes dans telle ville, à telles dates et selon tels critères".

C'est ce vers quoi on tend avec l'arrivée des navigateurs Web basés sur l'IA, comme ChatGPT Atlas. Or, il est tout à fait possible que l'IA fasse des erreurs et finisse par prendre des libertés en réalisant des actions qui n'étaient pas planifiées initialement. Et c'est tout de suite un peu plus problématique lorsque de l'argent est en jeu...

Sans compter que l'intelligence artificielle peut être manipulée par des instructions cachées dans des pages Web ou des e-mails frauduleux, ce qui peut conduire à un vol de données, à l'infection de l'appareil par un malware ou... à du détournement d'argent. Malheureusement, l'autonomie croissante des agents IA, combinée à leur accès à des ressources critiques (navigation, identifiants, moyens de paiement), élargit considérablement la surface d'attaque. Et le partenariat entre OpenAI et PayPal est un pas de plus dans cette direction.