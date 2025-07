ChatGPT Agent : l'IA qui peut tout faire à votre place sur Internet

OpenAI vient de présenter ChatGPT Agent, un assistant IA autonome, capable d'effectuer des tâches complexes en ligne; quasiment sans intervention humaine. Un tournant technologique qui impressionne autant qu'il interroge .

En quelques années, ChatGPT est passé de chatbot conversationnel à assistant de travail, puis à interface semi-intelligente intégrée dans de nombreux outils. Mais avec la fonction Agent, présentée le 17 juillet 2025, OpenAI franchit un cap inédit : faire en sorte que l'IA agisse elle-même, en ligne.

Plus qu'un conseiller, l'agent fait office de véritable exécutant. Il peut ainsi rechercher un vol, le comparer, remplir les champs nécessaires à la réservation, vous demander votre validation, puis finaliser l'achat. À l'écran, un curseur simule l'action humaine, comme si un assistant invisible prenait les commandes de votre navigateur. Et tout cela en temps réel, avec la possibilité de suivre, d'interrompre ou de corriger l'action à tout moment.

ChatGPT Agent : des capacités impressionnantes

Comme l'explique OpenAI dans sa longue présentation agremntée de nombreux exemples visuels, cet agent numérique repose sur la fusion de trois composants développés par OpenAI : la recherche approfondie, le module Operator, et bien sûr l'interface conversationnelle classique de ChatGPT. L'intelligence artificielle peut désormais jongler entre plusieurs outils – navigateur, terminal, API, documents en ligne – pour mener une tâche de bout en bout.

L'utilisateur demande une action, donne les grandes lignes, et l'IA se charge de l'exécution. L'architecture repose sur une machine virtuelle dédiée qui isole le contexte de travail, préservant ainsi les données tout en permettant des interactions complexes avec des services externes comme Google Calendar, Gmail ou Drive. À terme, l'objectif n'est pas seulement de répondre à vos questions, mais de les résoudre concrètement, sans votre intervention.

Du point de vue technique, ChatGPT Agent dépasse même les performances humaines sur plusieurs benchmarks spécialisés selon OpenAI. Sur DSBench, il surclasse les meilleurs modèles en science des données, et sur SpreadsheetBench, il double les scores de l'intégration actuelle de Copilot dans Excel. Le test le plus emblématique, le HLE – Humanity's Last Exam – donne à l'agent un score de 41,6, qui grimpe à 44,4 lorsqu'il mène plusieurs tentatives en parallèle. L'agent est aussi capable de générer des présentations illustrées, de traiter du code, de planifier un événement, de générer et envoyer des emails, ou encore de gérer une commande en ligne de A à Z. Le tout en dix à quinze minutes selon la complexité de la tâche.

ChatGPT Agent : un outil à hauts risques

OpenAI met cependant l'accent sur les garde-fous. Si la promesse d'un agent autonome soulève l'enthousiasme, elle invite aussi à la prudence. Chaque action jugée sensible – comme un achat, une réservation ou l'envoi d'un courriel – doit être explicitement validée par l'utilisateur. Certaines plateformes restent d'ailleurs inaccessibles à l'IA, notamment celles des banques ou des messageries sécurisées. Et si l'agent accède à un service financier, un mode dit de "surveillance active" désactive automatiquement l'agent si l'utilisateur détourne son attention. Le mot d'ordre officiel reste la transparence : l'agent travaille sous vos yeux, et jamais en arrière-plan.

La question de la sécurité ne se limite pas à l'usager. OpenAI a classé ChatGPT Agent parmi ses produits à haut risque en matière de biosécurité, l'IA étant théoriquement capable d'aider à synthétiser ou analyser des agents chimiques ou biologiques. L'entreprise affirme avoir renforcé son cadre de surveillance, tout en reconnaissant que des usages malveillants restent possibles, notamment à travers des attaques dites par "prompt injection", qui viseraient à manipuler l'IA pour contourner ses restrictions. Le conseil d'OpenAI est clair : limiter les accès, surveiller les tâches, et ne jamais considérer l'agent comme totalement autonome.

ChatGPT Agent : pas encore pour l'Europe

Mais ce nouvel outil n'est pas encore accessible à tous. Il est réservé aux abonnés ChatGPT Plus, Pro et Team. Et, surtout, il n'est pas encore disponible en Europe, notamment en France, à cause de contraintes réglementaires. OpenAI, habitué à des lancements différés sur le Vieux Continent, promet une mise en conformité avant déploiement. Pour l'heure, seules certaines régions hors UE peuvent tester la fonction, dans une interface ChatGPT enrichie d'un onglet "Outils", sur ordinateur comme sur mobile.

Avec ChatGPT Agent, OpenAI entame une nouvelle phase de l'automatisation cognitive : une intelligence qui ne se limite plus à comprendre ou conseiller, mais agit concrètement à notre place. Si cette avancée promet un gain de temps considérable, elle oblige aussi à repenser notre rapport aux outils numériques, à l'autonomie des machines et à la confiance qu'on leur accorde. Une aide précieuse, certes, mais qui nécessite, plus que jamais, une vigilance constante.