ChatGPT Atlas : OpenAI sort son navigateur Web basé sur l'IA

OpenAI lance ChatGPT Atlas, son propre navigateur Web basé sur son intelligence artificielle. Avec lui, l'entreprise entend remplacer la navigation traditionnelle par une IA capable de penser et d'agir au nom des utilisateurs.

Le lancement de ChatGPT fin 2022 a complètement bouleversé le secteur de la technologie. Depuis, toutes les entreprises du secteur misent sur l'intelligence artificielle pour gagner en popularité en intégrant de l'IA dans leurs appareils et leurs services, histoire de ne pas louper ce que beaucoup considèrent comme une nouvelle révolution.

Microsoft a été parmi les premiers à entrer dans la danse avec Bing Chat, puis avec Microsoft Copilot, tandis que Google se jetait lui aussi à corps perdu dans la bataille avec Gemini, intégré dans absolument tout son écosystème (Gmail, Search, etc.). Très logiquement, ces deux outils ont été incorporés dans les navigateurs Web de leurs entreprises respectives. D'autres ont suivi le mouvement, à l'image de Browser Company avec Dia, Perplexity avec Comet, ou encore Opera avec Neon.

Et aujourd'hui, c'est au tour d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, qui a l'ambition de devenir le patron de l'IA. Depuis plusieurs mois, nous savons que l'entreprise travaille sur son propre navigateur. Mais, à la différence de Google ou de Microsoft, son intelligence artificielle ne sera pas une fonction ajoutée, mais le cœur du produit. C'est ainsi que le 21 octobre, la firme de Sam Altman a dévoilé ChatGPT Atlas. Avec lui, elle compte bien remplacer la navigation traditionnelle par une IA agentique capable de penser et d'agir au nom des utilisateurs. Une véritable déclaration de guerre envers Google !

ChatGPT Atlas : un navigateur intelligent qui comprend vraiment

À première vue, ChatGPT Atlas semble être un navigateur Web comme les autres. Basé sur Chromium – ce qui fait qu'il prend en charge les extensions Google Chrome –, il se présente avec une barre d'adresse, une barre de recherche au milieu de l'écran et des onglets, comme nombre de ses concurrents. La page d'accueil permet de parler directement à ChatGPT et, comme Perplexity Comet, le navigateur dispose d'une barre latérale appelée "Demander à ChatGPT".

Mais ça, c'est uniquement ce qui se présente en surface. Car c'est dans sa façon de fonctionner qu'Atlas diffère réellement. Ici, ce n'est plus l'utilisateur qui passe d'une page à une autre ou copie-colle un texte, mais ChatGPT qui répond et anticipe les demandes. L'interface permet de demander à l'IA d'interagir avec le contenu d'une page, de le résumer ou de faire des recherches dessus sans avoir à la quitter. ChatGPT peut même contrôler le pointeur de la souris et jongler entre les différents onglets. Dans tous les cas, le chatbot est toujours à portée de clic via une barre verticale à droite.

© OpenAI

Une des caractéristiques de ChatGPT Atlas est sa mémoire, ce qui lui permet de mieux comprendre l'utilisateur, de se souvenir des précédentes interactions et de s'appuyer sur l'historique pour personnaliser les résultats. Par exemple, il est possible de lui demander de retrouver une page spécifique.

ChatGPT Atlas : un agent IA pour tout contrôler

Bien évidemment, ChatGPT Agent, l'assistant IA autonome capable d'effectuer des tâches complexes en ligne, quasiment sans intervention humaine, est de la partie. C'est, pour ainsi dire, lui qui agit au nom de l'utilisateur. Par exemple, il est possible de lui demander de compléter un tableur en accédant à des informations en ligne, d'effectuer des recherches, de réserver des vacances ou encore de remplir des formulaires. La grande différence avec le ChatGPT Agent qui existait déjà, c'est que le navigateur est totalement contrôlé depuis l'ordinateur : il ne s'agit plus d'une simple fenêtre. Pour le moment, cette fonction est disponible uniquement en avant-première pour les abonnés Plus, Pro et Business.

© OpenAI

Attention, OpenAI rappelle que ChatGPT Agent n'est pas sans risque, la fonction étant encore au stade expérimental. Il peut lui arriver de commettre des erreurs ou d'être manipulé par des instructions cachées dans des pages Web ou des e-mails frauduleux, ce qui peut conduire à un vol de données ou à l'infection de l'appareil par un malware. C'est pour cela que l'entreprise a mis des garde-fous en place. Ainsi, l'agent ne peut ni exécuter du code dans le navigateur, ni télécharger de fichiers, ni installer d'extensions. De même, il n'a aucun accès aux autres applications ni aux fichiers de l'ordinateur. Enfin, sur les sites sensibles — comme ceux des institutions financières par exemple —, il marque une pause pour s'assurer que l'utilisateur surveille bien ses actions.

Sur le plan de la vie privée, OpenAI garantit aux utilisateurs un contrôle total. Ils pourront supprimer leur historique ou activer un mode de navigation privée. La mémoire d'Atlas devra être activée, soit lors de la configuration initiale, soit ultérieurement, et restera modifiable à tout moment dans les paramètres. Par ailleurs, le contenu de la navigation ne sera pas utilisé par défaut pour l'entraînement des modèles de la start-up.

© OpenAI

Pour l'instant, ChatGPT Atlas est uniquement disponible sur macOS. Il peut être installé gratuitement, avec quelques fonctions exclusives aux abonnés Plus et Pro (comme l'Agent). OpenAI promet des versions Windows, iOS et Android prochainement. Et, une fois n'est pas coutume, les utilisateurs européens peuvent en profiter dès sa sortie !

L'installation se fait comme n'importe quelle application Mac. Il suffit de télécharger l'application dans l'App Store ou à cette adresse. Attention, le navigateur nécessite un Mac équipé d'une puce Apple Silicon et de macOS 12 ou version ultérieure. Il faut ensuite se connecter à son compte ChatGPT et choisir ses préférences, par exemple en important ses données Safari ou Chrome, ses safaris, etc. D'ailleurs, pour inciter les internautes à quitter leur ancien navigateur pour ChatGPT Atlas, OpenAI annonce que les limites de l'assistant IA seront débridés pendant sept jours si les utilisateurs passent leur nouveau navigateur Web en navigateur par défaut.

S'il est adopté par les 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires de ChatGPT, le navigateur d'OpenAI pourrait faire beaucoup de mal à Chrome et à ses 3 milliards d'utilisateurs, et plus particulièrement à l'activité publicitaire de la firme de Mountain View.