Votre cœur s'emballe ? Voici comment mesurer votre fréquence cardiaque avec un smartphone

Votre cœur bat à toute vitesse ? Que ce soit après un effort ou au repos, vous pouvez mesurer à tout moment votre rythme cardiaque avec un simple smartphone et une application spécialisée.

C'est devenu une fonction de base de n'importe quel bracelet ou montre connectée : la mesure de la fréquence cardiaque. Correspondant au nombre de battements par minute (BPM), elle constitue un bon indicateur de l'état du cœur. Au repos, ce rythme doit se situer entre 55 et 85 BPM chez un adulte en bonne santé. Cette moyenne varie bien entendu en fonction de l'âge, du sexe et de la condition physique. Mais encore faut-il être équipé pour prendre la mesure.

Vous ne disposez pas d'appareil spécifique comme un brassard, une montre ou un bracelet connecté ? Vous vous sentez angoissé ou ressentez que votre cœur bat un peu plus rapidement qu'à l'accoutumée ? Si vous souhaitez mesurer votre fréquence cardiaque, vous pouvez utiliser la méthode traditionnelle qui consiste à placer trois doigts sur le poignet gauche, au niveau de la veine, et de compter le nombre de pulsations perçues pendant trente secondes. Il faudra ensuite multiplier le chiffre par deux pour obtenir le nombre de battements par minute. Si vous n'êtes pas sûr de vous, il existe toutefois un autre moyen. Et c'est votre smartphone accompagné d'une appli qui va vous y aider.

La méthode n'est pas nouvelle mais elle fonctionne assez bien. Votre smartphone équipé d'un capteur photo et d'un flash, peut vous permettre d'obtenir une assez bonne estimation de votre rythme cardiaque. Pour y parvenir, il suffit de l'équiper d'une appli spécifique. Ensuite, c'est en appuyant le bout de l'index directement sur l'objectif que la mesure est effectuée. Le flash de l'appareil, placé généralement près de l'objectif, reste allumé pendant l'opération. Il permet au capteur photo de saisir le flux sanguin au bout de l'index.

Côté appli, nous vous recommandons Fréquence Cardiaque disponible sur iPhone et Android. Malgré la pub affichée, elle permet une mesure que nous avons trouvé plutôt fiable. Nous n'avons constaté qu'un écart de deux ou trois BMP entre l'analyse effectuée par l'appli et celle d'une Apple Watch Ultra. Fréquence Cardiaque est une appli gratuite et elle n'est évidemment pas la seule disponible sur les boutiques en ligne de Google et d'Apple. Vous pouvez ainsi en trouver d'autres en tapant le terme "cardiofréquencemètre" dans le champ de recherche des deux boutiques. Toutes les applis proposées s'appuient sur le même principe.

Si votre rythme cardiaque se montre plus élevé que la moyenne et que d'habitude, pas de panique. Renouvelez plusieurs fois l'opération a quelques minutes d'intervalle afin de vérifier les variations. Et si le rythme reste élevé, le mieux consiste à vous rendre chez votre pharmacien qui pourra confirmer, ou non, la mesure effectuée par votre smartphone. Dans l'affirmative, une visite chez le médecin s'impose.