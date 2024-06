Elle commande une manette de jeu sur Amazon et trouve un cobra vivant dans son colis

Une jeune femme a eu la mauvaise surprise, en commandant une manette Xbox sur Amazon, de découvrir un cobra vivant dans son colis. Elle a eu la peur de sa vie !

Imaginez : vous commandez une manette Xbox sur Amazon et, après plusieurs jours d'attente, votre précieux colis arrive enfin. Impatient, vous déballez le paquet et vous retrouvez nez à nez avec... un cobra ! Une bien drôle de surprise ! Le reptile vous regarde et vous vous demandez ce qu'il peut bien faire là. Un peu plus et vous vous faisiez mordre par le serpent venimeux !

C'est ce qui est arrivé à Tanvi, une Indienne qui a relaté son histoire sur les réseaux sociaux. Lorsqu'elle a ouvert le carton, elle n'a pas trouvé de manette, mais un petit cobra à lunettes. Heureusement, le serpent venimeux était collé au ruban d'emballage du paquet, comme on le montre les images, et il n'a donc pas pu l'attaquer.

Si la cliente a été remboursée par Amazon, elle pointe tout de même la responsabilité du site marchand. "Il s'agit d'une violation de la sécurité causée uniquement par la négligence d'Amazon et par leur mauvaise hygiène et supervision en matière de transport/entreposage", dénonce-t-elle.

L'expéditeur s'est bien évidemment excusé et a déclaré enquêter sur l'incident, en appuyant sur l'importance de la sécurité des clients. "Nous sommes désolés d'apprendre le désagrément que vous avez rencontré avec votre commande Amazon", a déclaré le service après-vente sur X. "La sécurité de nos clients, employés et associés est une priorité absolue pour nous. Nous prenons toutes les plaintes des clients au sérieux". Quant au cobra, il a été capturé par les autorités locales et remis en liberté.

Reste que ce fait divers tombe au mauvais moment pour Amazon India, car les conditions de travail de ses employés sont au cœur d'une polémique. Alors que le pays fait face à une vague de chaleur sans précédent depuis quelques semaines, les salariés seraient contraints d'assurer leurs missions sans pause et dans des conditions dangereuses...