Ce simulateur en ligne vous donnera la date de votre départ en retraite - et le montant de votre pension

La réforme des retraites a rebattu les cartes pour bon nombre de personnes. Si vous vous posez des questions sur votre avenir, utilisez ce service en ligne pour savoir précisément à quel âge vous pourrez partir, et avec quelle pension.

La retraite est un système complexe. L'âge à partir duquel vous pouvez la prendre et surtout le montant de la pension à laquelle vous avez droit sont déterminés par de très nombreux facteurs et règles de calcul. De plus, la réforme du système de retraite, adoptée en force par le Gouvernement français en 2023, a encore compliqué les choses, en repoussant l'âge minimum de départ pour une grande partie de la population et en instaurant toute une série de mesures d'exception pour certaines professions.

Heureusement, il n'est pas nécessaire de connaître toutes ces règles sur le bout de doigts ni d'effectuer des tas de calculs compliqués pour connaître votre âge de départ à la retraite et le montant de votre pension. Un service en ligne gratuit est mis à disposition de tous les citoyens par le GIP Union Retraite, une organisation regroupant l'ensemble des régimes de retraite en France. Accessible depuis le site officiel Info-retraite.fr, cet outil vous permet de simuler votre future pension de retraite en tenant compte des spécificités de votre carrière.

Vous pouvez accéder gratuitement et facilement à ce simulateur, dénommé M@rel, en vous connectant à votre Compte Retraite via la système France-Connect, avec vos identifiants de l'Assurance Maladie ou des Impôts par exemple.

© CCM

Une fois connecté, vous accèderez alors à un simulateur très simple qui vous indiquera instantanément les différents âges auxquels vous pourrez partir à la retraite et les montants des pensions correspondantes. Vous pourrez également personnaliser cette simulation pour tenir compte de changements dans votre carrière, comme une reconversion, un congé sabbatique ou une création d'entreprise.

​De plus, M@rel vous donne accès à un historique complet de votre carrière à ce jour, sous forme de frises chronologiques et de tableaux faciles à comprendre. Vous y retrouverez l'ensemble de vos périodes d'emploi et le nombre de trimestres cotisés pour chacune d'elle. Ainsi, vous pourrez très facilement identifier des périodes manquantes, qui n'auraient pas été correctement déclarées par vos employeurs par exemple. Vous pourrez alors faire le nécessaire pour corriger la situation, en contactant les caisses de retraites indiquées sur M@rel, pour leur fournir les justificatifs manquants et corriger ainsi votre simulation.