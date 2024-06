Glander en télétravail : ils utilisent un gadget pour simuler une activité sur leur ordinateur

Il peut être tentant de se la couler douce quand on est en télétravail. D'autant qu'il existe aujourd'hui des gadgets qui permettent de simuler une activité sur un ordinateur. C'est l'astuce qu'ont utilisée des employés d'une grande banque.

Depuis la pandémie, le télétravail a le vent en poupe dans les entreprises, pour le plus grand bonheur des salariés. Cela permet de gagner un temps précieux perdu dans les transports, de dormir un peu plus longtemps le matin, de travailler dans un environnement dans lequel on se sent bien, de pouvoir organiser son temps plus librement, de pouvoir travailler en déplacement. Oui, mais certains abusent un peu trop de la liberté qui leur est accordée…

C'est ce qui s'est passé dans la banque américaine Wells Fargo, qui a licencié une douzaine d'employés accusés d'avoir trompé leurs responsables en leur faisant croire qu'ils étaient en train de travailler alors que ce n'était pas le cas.

On n'y pense pas forcément, mais les employeurs peuvent garder un œil sur les télétravailleurs grâce à des outils tels que les logiciels de surveillance des e-mails, de la navigation sur Internet ou encore grâce à des systèmes de vidéosurveillance, des webcams dotées de technologies de suivi du regard ou des logiciels d'enregistrement de frappes au clavier ou de mouvements de souris. Wells Fargo avait mis en place de tels dispositifs.

Or, les procrastinateurs ont utilisé un gadget simulant un usage du clavier ou de la souris, ce qui permet de faire croire qu'il y a bien de l'activité, même en l'absence des intéressés à leur poste de travail. Ces dispositifs, prennent souvent la forme de petites clés USB ou de logiciels à installer sur l'ordinateur. On les appelle des "mouse jigglers" ("secoueurs de souris" en bon français). Ils permettent, comme leur nom l'indique, de faire bouger aléatoirement la souris, et donc de faire semblant d'être présent et actif face à son écran. On en trouve facilement sur les sites de e-commerce pour une dizaine d'euros. Ils ont connu un regain de popularité grâce à Instagram, TikTok et YouTube.

Attention, en France, par son pouvoir de direction, l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité des salariés pendant le temps de travail, à condition de respecter leurs droits fondamentaux et leurs libertés individuelles. Il a donc l'obligation de les informer s'il met en place des dispositifs de ce type et de s'efforcer de respecter au maximum leur vie privée. Aucune information concernant personnellement un employé ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. D'après une étude datant de 2021, 63 % des entreprises françaises de plus de 500 salariés prévoient ou ont déjà adopté des outils de ce type afin de renforcer la supervision de leurs employés en situation de télétravail. Méfiance donc !