Des chercheurs de Harvard affirment qu'une civilisation inconnue se cache sur Terre depuis des milliers d'années

Des scientifiques très sérieux de la célèbre université de Harvard émettent l'hypothèse surprenante qu'une civilisation inconnue et technologiquement évoluée pourrait se cacher sur notre planète depuis des millénaires.

Et si nous n'étions pas seuls sur Terre ? Non, nous ne parlons pas d'extraterrestres venant de l'espace, mais plutôt d'une civilisation mystérieuse cachée parmi nous, utilisant des technologies sophistiquées pour rester invisible. Cette idée pour le moins surprenante n'a rien de fantaisiste : elle vient même d'une très sérieuse équipe de chercheurs de l'Université de Harvard et du Montana, qui suggèrent dans un article assez provocateur que les ovnis et autres "phénomènes anormaux non identifiés" pourraient bien être des preuves de l'activité de ces êtres cachés.

Depuis des décennies, des pilotes militaires et des témoins divers rapportent des observations de mystérieux objets volants, souvent décrits comme des "orbes" ou des "vaisseaux". Ces objets semblent parfois entrer ou sortir de volcans ou de zones maritimes profondes, laissant les chercheurs perplexes. Face à l'absence de preuves tangibles d'une vie extraterrestre, certains scientifiques se tournent vers des explications plus exotiques.

Parmi ces hypothèses, les chercheurs avancent l'idée qu'une civilisation humaine très avancée pourrait avoir survécu depuis des millénaires, se cachant sous terre ou dans les profondeurs des océans. Une autre possibilité serait l'évolution indépendante d'une espèce intelligente, peut-être même à partir des dinosaures. Imaginez des créatures évoluées vivant sous nos pieds, maîtrisant des technologies que nous ne comprenons pas encore.

© Albert Antony-Unsplash

D'autres théories encore plus incroyables évoquent des visiteurs venus d'une autre planète ou d'une autre période temporelle. Ces êtres pourraient avoir trouvé refuge sur Terre, utilisant des moyens technologiques pour se dissimuler parmi nous. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils pourraient se fondre dans la population humaine, se faisant passer pour des gens ordinaires.

Cette idée de "cryptoterrestres" cachés est soutenue par des observations d'ovnis entrant et sortant de points d'accès souterrains, comme des volcans. Ces phénomènes intriguent les scientifiques et alimentent les théories les plus audacieuses. Par exemple, Mike Gallagher, ancien représentant de la Chambre des États-Unis, a suggéré qu'une civilisation ancienne pourrait se révéler maintenant après des millénaires de dissimulation.

Tout en admettant que ces idées sont très spéculatives, les chercheurs de Harvard, insistent sur la nécessité de les considérer sérieusement. Ils soulignent que les phénomènes observés sont si étranges qu'ils pourraient nécessiter des explications non conventionnelles. Avi Loeb, astrophysicien à Harvard, avance même que des civilisations anciennes pourraient avoir existé sur Mars ou sur Terre, séparées par des milliards d'années, sans jamais se croiser.

Même si ces hypothèses semblent sortir tout droit d'un film de science-fiction, les scientifiques insistent sur l'importance de garder l'esprit ouvert. La vénérable NASA a d'ailleurs ouvert ses portes aux chercheurs pour explorer des objets mystérieux à grande vitesse repérés par des pilotes militaires au fil des ans. Les phénomènes d'ovnis restent un mystère, et il est crucial d'explorer toutes les pistes, même les plus improbables, pour tenter de comprendre ce qui se passe réellement.