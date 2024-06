Ce déchet que vous avez dans votre cuisine est ultra efficace pour éloigner les moustiques

Inutile de dépenser de l'argent dans des produits ou des appareils pour éloigner les moustiques : vous pouvez fabriquer facilement un répulsif très efficace avec un déchet alimentaire que vous avez à la maison.

L'été arrive enfin ! Mais pas seul. Car, une fois de plus, les moustiques vont s'inviter dans nos jardins et nos logements. Et les spécialistes promettent déjà qu'ils seront particulièrement nombreux cette année, notamment à cause des pluies abondantes du printemps qui ont favorisé leur reproduction. Et comme la chaleur sera aussi de la partie, il y a de grands risques pour ces terribles insectes viennent gâcher nos soirées en plein air et nos nuits au lit. Comment les faire fuir sans utiliser de produits spéciaux, pas toujours efficaces ?

Parmi les innombrables astuces de grand-mère, il existe une solution simple et économique qui consiste à transformer un simple déchet de votre cuisine en un répulsif à moustiques très efficace. Il suffit tout simplement d'utiliser du marc de café. Eh oui, ce résidu que l'on jette souvent sans y penser, peut devenir votre allié pour éloigner ces insectes gênants.

Le marc de café, c'est ce qui reste après la préparation de votre café : le résidu des grains moulus infusés avec de l'eau. Non seulement il est biodégradable, mais il possède aussi de nombreuses vertus écologiques, dont la capacité de repousser les moustiques grâce à sa combustion.

© norgal

Pour utiliser le marc de café comme répulsif, il suffit de le brûler. La fumée qui se dégage de sa combustion dégage une odeur forte et désagréable pour les moustiques, les incitant à fuir. Pour cela, utilisez un récipient résistant à la chaleur, comme un vieux pot en métal ou une boîte de conserve vide. Commencez par sécher complètement le marc de café en le laissant dans un endroit sombre. Une fois qu'il est bien sec, placez-le dans le récipient en formant une sorte de croissant.

Utilisez ensuite une allumette ou un briquet pour allumer une extrémité du tas de marc de café. Il devrait commencer à fumer et à dégager cette odeur caractéristique qui repousse les moustiques. Placez le récipient dans une zone bien ventilée, près de l'endroit où vous souhaitez éloigner les insectes. Gardez un œil sur le processus pour éviter tout risque d'incendie.

Parfois, le marc de café seul peut avoir du mal à brûler correctement. Dans ce cas, vous pouvez mélanger le marc de café avec du café moulu à parts égales. Ce mélange brûle plus facilement et produit une fumée plus dense, augmentant ainsi son efficacité comme répulsif. Si vous remarquez que le mélange brûle trop lentement, ajoutez un peu plus de café moulu frais. Inversement, s'il brûle trop rapidement, réduisez la quantité de café frais.

Attention, il est important de prendre quelques précautions lors de la combustion du marc de café. La fumée peut contenir des composés potentiellement irritants pour les voies respiratoires et les yeux. Il est donc recommandé de faire brûler le café dans un endroit bien aéré et de ne pas inhaler directement la fumée.

Une fois que le café a fini de brûler, les cendres restantes peuvent être utilisées comme compost pour enrichir votre jardin. C'est une façon écologique de recycler ce déchet tout en bénéficiant d'un répulsif naturel contre les moustiques.

Utiliser le marc de café pour éloigner les moustiques est une astuce simple, économique et écologique. La prochaine fois que vous préparez du café, pensez à conserver le marc et à le transformer en un répulsif naturel. Non seulement vous profiterez de soirées d'été sans piqûres, mais vous contribuerez aussi à réduire les déchets. C'est une solution gagnante sur tous les plans !