Ce nouveau badge vous évitera de télécharger des applis malveillantes sur votre smartphone

Bonne nouvelle si vous utilisez un Android : le Play Store de Google affiche désormais un petit pictogramme bien utile sur certaines applications. Vous éviterez ainsi de télécharger et d'installer des applis contrefaites voire dangereuses.

On le sait, le Play Store n'est pas la boutique d'application la plus sûre, malgré tous les efforts de Google pour détecter les applications vérolées. C'est un éternel jeu du chat et de la souris auquel se livrent l'entreprise et les cybercriminels. Un des problèmes qui revient souvent est la présence d'applications clones, qui se font passer pour des applications légitimes et dupent l'utilisateur quant à son origine. À chaque fois qu'un nouveau service populaire voit le jour, une flopée d'usurpateurs débarquent sur le Play Store, comme ce fut le cas pour Threads et ChatGPT. Mais c'est encore plus dangereux lorsque les cybercriminels se font passer pour une application gouvernementale. Résultat : alors que vous pensez télécharger des applis comme France Identité, vous vous retrouvez à donner tout un tas d'informations personnelles sensibles à des tiers malveillants, qui se feront une joie de les exploiter.

Aussi, afin de renforcer la sécurité et la transparence de sa boutique, Google a décidé d'afficher un petit badge gris "Gouvernement", qui prend la forme d'un bâtiment officiel, sur les pages des applications gouvernementales. Vous le trouverez sur la page de l'appli, bien entendu, mais aussi dans les résultats de recherche et dans les listes telles que "Meilleurs classements". C'est le cas par exemple pour France Identité, Mon Compte Formation et impots.gouv. Si vous appuyez sur cette petite icône, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous informer que l'application est vérifiée et qu'elle est bien affiliée à une entité gouvernementale. De quoi distinguer facilement les applications légitimes de celles tentant de se faire passer pour officielles.

Et autant dire qu'on n'obtient pas ce badge facilement ! Pour l'acquérir, il est nécessaire de fournir une preuve qui valide l'autorisation de gérer des documents officiels, et les développeurs doivent absolument utiliser des adresses e-mail officielles lors de la création de leurs comptes sur le Play Store. De plus, les applications traitant de sujets sensibles, comme le vote ou l'identification personnelle, doivent passer par une étape de vérification supplémentaire.

Ces badges ont été déployés dans quatorze pays, dont les États-Unis, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, le Japon et la France. On compte déjà plus de 2 000 applications badgées dans le monde. En espérant que cela permette de diminuer les risques de fraudes et d'usurpations d'identité.