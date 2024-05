Google a une solution pour bloquer les arnaques téléphoniques sur Android

Lors de la Google I/O, le géant d'Internet a annoncé le déploiement prochain d'un nouveau filtre anti-arnaques téléphoniques. S'appuyant sur l'IA Gemini Nano, il enverra une alerte lorsque le contenu de l'appel lui semblera suspect.

Un appel de votre banque qui vous demande de valider une transaction ? De votre fournisseur d'énergie qui réclame vos identifiants personnels ? De l'Assurance maladie qui vous demande de remettre votre carte bleue à un coursier ? Il s'agit sans doute d'une énième arnaque téléphonique destinée à vous soutirer de l'argent. Mais ces coups de fil malveillants sont de plus en plus difficiles à repérer, les escrocs élaborant sans cesse des plans de plus en plus sophistiqués et personnalisés. Et autant dire que les conséquences se révèlent onéreuses... Sur les douze derniers mois, le montant des pertes subies par les particuliers suite à des appels téléphoniques d'arnaques, à des messages SMS frauduleux, à des usurpations d'identité ou à des fraudes à l'investissement a atteint près de 1 000 milliards d'euros, d'après le rapport de la GASA (Global Anti-Scam Alliance).

Dans cette lutte contre les arnaques, l'IA peut devenir un véritable allié, à l'image d'Apate, le chatbot qui arnaque les arnaqueurs, ou de Scamio, un chatbot gratuit capable d'analyser les communications reçues et de détecter les tentatives de fraude. De son côté, Google va intégrer son IA Gemini Nano dans certains smartphones, via Android 15, afin de détecter les potentielles arnaques téléphoniques et d'alerter les utilisateurs, comme il l'a annoncé lors de la Google I/O. L'IA affichera en temps réel une alerte sur l'appareil en cas d'appel téléphonique suspect. Dans un premier temps, cette option sera limitée à certains smartphones Android, à savoir le Pixel 8 et le Samsung Galaxy S24, mais elle pourrait être étendue à d'autres modèles par la suite.

Filtre anti-arnaque téléphonique Google : une alerte en cas d'appel suspect

Pour proposer ce filtre anti-arnaques, Google se repose sur Gemini Nano, la version réduite de son grand modèle de langage qui fonctionne directement dans le smartphone, en local. L'IA va analyser en temps réel la discussion afin de détecter le langage frauduleux traditionnellement utilisé par les escrocs, et donc déterminer s'il s'agit d'une tentative de fraude ou non. Si l'appel téléphonique est jugé suspect, les utilisateurs recevront une alerte durant celui-ci, les invitant à mettre fin à la conversation.

Lors de sa présentation, Google a utilisé l'exemple de l'arnaque au faux conseiller bancaire, qui demande à sa victime des renseignements personnels (mots de passe, codes PIN de la carte bancaire, etc.), d'effectuer des paiements via des cartes-cadeaux ou encore de valider des transferts d'argent (voir notre article). Gemini Nano a alors émis une alerte sur le smartphone Android.

Toute l'opération se passe en local, sur l'appareil, et non en ligne, grâce à des serveurs distants. Cela permet de faire en sorte que les appels téléphoniques ne soient pas stockés ailleurs, et ainsi garantir la protection des données personnelles de l'utilisateur ainsi que le respect de sa vie privée. Toutes les conversations resteront strictement privées. Google devrait donner plus de détails à ce sujet par la suite. Cette alerte anti-arnaques sera déployée dans le courant de l'année 2024, sans plus de précision.