iPhone 16 et 16 Pro : tout savoir sur les nouveaux smartphones d'Apple

Les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max ont enfin été présentés officiellement par Apple le 9 septembre. Pas de révolution cette année, mais de nombreuses améliorations destinées à l'IA et un nouveau bouton bien pratique pour la photo.

Comme prévu, la conférence vidéo de présentation de la nouvelle gamme des iPhone 16 s'est bien tenue ce lundi 9 septembre à 10 heures du matin, heure de Californie, soit 19 h, heure française. Baptisée It's Glowtime en anglais, que l'on peut traduire "c'est le moment de briller" mais qu'Apple a préféré transformer en "Lumière du futur". C'est aussi une référence à l'expression "It's showtime" qui signifie "Que le spectacle commence". Un spectacle préenregistré qui a donc eu lieu un lundi, jour inhabituel pour la keynote de rentrée, qui se tient en général le mardi.

Mais deux événements étaient déjà prévus le mardi 10 septembre. Il y a tout d'abord le débat présidentiel américain entre Donald Trump et Kamala Harris qui aurait fait de l'ombre aux annonces de la Pomme (à moins que ce soit le contraire?). Mais aussi, voire surtout, le 10 septembre est également la date choisie par l'Union Européenne pour rendre son verdict contre Apple et annoncer si oui ou non la firme à la Pomme est condamnée à une amende substantielle suite à une enquête lancée en 2014 concernant une aide fiscale illégale qu'Apple aurait reçu de la part de l'Irlande. On se doute que ça mettrait une mauvaise ambiance si jamais, au moment d'annoncer de nouveaux produits, Apple se retrouvait devoir payer 13 milliards d'euros d'amende…

iPhone 16 : des rumeurs confirmées

© Apple

Comme on en a l'habitude, les rumeurs ont foisonné quasiment jusqu'à l'heure dite pour tenter de deviner tout ce qu'allait annoncer Apple. Et il faut bien avouer que les spécialistes du genre comme Mark Gurman ont une fois de plus montré leur talent en la matière et qu'il ne restait plus beaucoup de surprises à se mettre sous la dent pendant la présentation. Ce qui n'enlève rien au fait que les nouveaux iPhone 16 et 16 Pro proposent leurs lots de nouveautés et d'améliorations que nous détaillons ici. Vous vous intéressez aussi aux autres annonces de la keynote ? Pour les Apple Watch series 10 c'est par ici. Et pour les tout nouveaux AirPods 4, c'est par là.

Comme à l'accoutumé, la longue vidéo de plus d'une heure et trente-sept minutes a débuté par un clip présentant des utilisateurs tout contents de leurs appareils Apple qui leur rendent la vie plus facile grâce aux options d'accessibilités ou qui sont reconnaissants d'avoir pu profiter des différentes possibilités d'appels des secours ou de détection de problèmes de santé intégrées aussi bien aux iPhone qu'à l'Apple Watch. C'est de bonne guerre et on ne va pas reprocher à Apple de montrer ses produits et services sous leurs meilleurs jours. Et on ira même jusqu'à dire qu'on a eu l'impression qu'Apple a fait un effort pour être un peu moins "lourdingue" que d'habitude dans cette introduction. On ne peut pas dire en revanche que la légèreté de ton a été respectée jusqu'au bout tellement on a eu l'impression d'entendre les différents présentateurs qui se sont succédés répéter et rabâcher des fonctions qui pour beaucoup avaient déjà été présentées lors de la WWDC de juin et déjà présentes sur des iPhone précédents.

iPhone 16 : un design connu, mais un nouveau bouton Commande

Cela dit, rien n'est plus important pour Apple que le lancement d'un nouvel iPhone, qui représente toujours plus de 50% de son chiffre d'affaires total, soit pour son deuxième trimestre fiscal, 46 milliards de dollars sur un total de près de 90,8 milliers de dollars (et des bénéfices de 23,6 milliards de dollars). Comme prévu donc, ce sont bien sûr les nouveaux iPhone qui ont tenu le haut du pavé lors de cette vidéo de présentation. Et comme prévu par les nombreuses rumeurs qui ont couru ces derniers mois, les iPhone 16 et 16 Pro ressemblent très fortement à la gamme précédente des iPhone 15, reprenant notamment les mêmes bords plats, qui eux-mêmes ne dépareillaient pas des iPhone 14 et ainsi de suite jusqu'au iPhone 12. Il faudra donc attendre l'iPhone 17, qui fait déjà les choux gras des rumeurs également, pour voir apparaître un design renouvelé. Cela n'empêche pas les iPhone 16 de présenter quelques nouveautés matérielles dont notamment un nouveau bouton physique dédié à la photo ou, plus précisément, à toutes les fonctions visuelles des iPhone 16 et 16 Pro, utilisant les appareils photo.

© Apple

Il faut bien avouer que, techniquement, ce nouveau bouton Commande est impressionnant. À l'image des pavés tactiles des Mac ou du bouton TouchID des iPhone jusqu'à l'iPhone 8, il s'agit d'un bouton tactile capacitif, c’est-à-dire totalement immobile. Grâce à son capteur de pression intégré, il est capable de détecter plusieurs niveaux de pression pour offrir des fonctions différentes selon que l'on appuie dessus un peu ou beaucoup. Un peu donc comme sur un appareils photo traditionnel ou un appui à mi-course sur le déclencheur permet de faire la mise au point sur su sujet, tandis qu'un appui complet prendra la photo. Et grâce auTaptic Engine, c’est-à-dire le petit moteur vibrant intégré, on a bien l'impression de vraiment appuyer sur le bouton.

© Apple

Plus fort encore, ce bouton réagit aux simples tapes ou double-tapes du bout du doigt pour accéder à d'autres options de l'application Appareil photo, par exemple pour sélectionner le format de la photo ou le diaphragme. Et, cerise sur le gâteau, on pourra aussi comme prévu par les rumeurs, faire glisser le doigt latéralement sur le bouton pour faire varier le niveau de zoom. Enfin, un appui long lancera un mode de reconnaissance visuelle, demandant à l'iPhone d'analyser l'image pour vous aider, par exemple, à reconnaître une plante, la race d'un animal ou même découvrir les dates d'un concert sur un poster pour vous proposer de les ajouter à votre agenda. Plus qua jamais, l'iPhone va devenir une extension de tous nos sens. À lui seul, ce nouveau bouton Commande est une merveille technologique. Et on apprécie aussi qu'il ne soit pas réservé qu'aux iPhone 16 Pro, mais qu'il fasse également partie de la panoplie de bouton de l'iPhone 16.

iPhone 16 : nouveaux gabarits et nouvelles tailles d'écran

Là encore, et on le répètera plusieurs fois, les rumeurs avaient vu juste. La gamme 2024-2025 se compose comme précédemment des modèles 16 et 16 Plus, respectivement dotés d'un écran de 6,1 pouces (15 cm) et 6,7 pouces (17 cm) de diagonale. Les tailles sont exactement similaires, l'iPhone 16 se payant le (petit) luxe de peser un gramme de moins que l'iPhone 15 (170 contre 171 grammes). Tandis que l"iPhone 16 Plus perd deux grammes face à l'iPhone 15 Plus (199 contre 201 grammes).

© Apple

C'est donc plutôt du côté des modèles Pro qu'il faut chercher quelques véritables différences. L''écran de l'iPhone 16 Pro passe ainsi à une diagonale de 6,3 pouces (16 cm) contre 6,1 pour l'iPhone 15 Pro. Quant à l'iPhone Pro Max, il mérite encore plus son qualificatif car il est maintenant équipé d'un immense écran de 6,9 pouces (18 cm) de diagonale. Pendant sa présentation, Apple a bien insisté sur les fait que les iPhone 16 Pro et Pro Max arboraient les bordures les plus fines jamais trouvées sur un iPhone. Malheureusement, la réduction de l'épaisseur des bordures n'a pas suffit pour proposer des écrans plus grands et ce sont bien toutes les dimensions des modèles Pro qui ont également plus de l'embonpoint.

© Apple

Comparons les dimensions hauteur x largeur x épaisseur, en mm :

Modèles Pro : 146,6 x 70,6 x 8,25 pour l'iPhone 15 Pro contre 149,6 x 71,5 x 8,25 pour l'iPhone 16 Pro. Quant au poids, il augmente de 12 grammes : 187 grammes pour l'iPhone 15 Pro et 199 grammes pour l'Phone 16 Pro.

Modèles Pro Max : 159,9 x 76,7 x 8,25 pour l'iPhone 15 Pro Max contre 163 x 77,6 x 8,25 pour l'iPhone 16 Pro Max. En revanche, le 16 Pro Max ne pèse que 6 grammes de plus que son prédécesseur.

Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max reprennent la structure extérieure en Titane inaugurée par les 15 Pro et 15 Pro Max et qui avait justement permis d'alléger un peu les modèles haut de gamme. Mais les nouvelles tailles légèrement agrandies des nouveaux modèles grignotent un peu sur cet avantage.

iPhone 16 : nouveaux processeurs pour les deux modèles

On se rappelle qu'en 2022, Apple avait déçu en instaurant une nouvelle différenciation entre l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro au niveau du processeur : seule la gamme Pro profitait d'une nouvelle génération de la puce (l'A16 Bionic), tandis que la gamme "non-Pro" devait se contenter de la puce de l'année précédente (l'A15 Bionic). Une différenciation de gamme qui s'est répétée avec l'iPhone 15 équipé de l'A16 Bionic) tandis que l'iPhone 15 Pro profitait du tout dernier processeur A17 Pro.

Avec les iPhone de cette année, Apple revient à une manière de faire plus classique, comme prévu par les rumeurs également, au moins au niveau de l'appellation. Si l'iPhone 16 Pro bénéficie logiquement d'une toute nouvelle puce A18 Pro, l'iPhone 16 passe à l'A18. Avouons-le, cette "nouvelle" puce ressemble à s'y méprendre à l'A17 Pro de l'iPhone 15 Pro de l'année dernière, avec toutefois un cœur GPU de moins. Mais elle intègre tout de même toutes les améliorations graphiques apparues avec l'iPhone 15 Pro et notamment le Ray tracing.

Pour ce qui est de l'A18 Pro qui équipe les iPhone 16 Pro et Pro Max, il s'agit naturellement de la puce pour iPhone la plus puissante jamais proposée par Apple, avec des améliorations de performances oscillant entre 15 et 20 %, selon que l'on considère les capacités de calculs brutes, le traitement vidéo ou les tâches d'Intelligence artificielle (voir plus loin). Autrement dit, il s'agit d'une évolution solides des performances qui ne vont pas jusqu'à "casser la baraque". Cela dit, cela fait bien des années que personne ne se plaint des performance des iPhone qui ont toujours globalement dominés de la tête et des épaules tous leurs concurrents.

iPhone 16 : vidéos spatiales pour tous et nouveau capteur pour les Pro

S'il va être difficile, voire impossible, de différencier un iPhone 16 d'un iPhone 15 en ne regardant que la face avant, on les reconnaîtra d'un coup d'œil par leur face arrière. Comme prévu par les rumeurs (une fois de plus…), les nouveaux iPhone 16 et 16 Plus sont équipés de deux objectifs photos, un grand angle à 48 Mpxl et un ultra grand-angle à 12 Mpxl, disposés l'un au-dessus de l'autre quand on tient le smartphone en mode portrait. Comme sur l'ancien iPhone X donc. Pivotez l'iPhone 16 ou 16 Plus en mode paysage et vous pouvez maintenant filmer en mode spatiale pour produire des vidéos "3D" à regarder dans le casque Vision Pro. C'est la seule véritable nouveauté photo/vidéo des iPhone 16 et 16 Plus.

© Apple

Comme souvent, c'est plutôt du côté des modèles Pro que l'on trouve les véritables avancées dans le domaine. Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max sont toujours équipés, eux, de trois objectifs mais leur ultra grand-angle bénéficie maintenant d'un capteur de 48 Mpxl lui aussi. De quoi créer des photos à effet quasi panoramique d'une bien meilleure qualité. Le téléobjectif, lui, garde son capteur de 12 Mpxl. En revanche, les deux iPhone 16 Pro et Pro Max bénéficient maintenant du même zoom 5x, qui était réservé au seul iPhone 15 Pro Max. Le 15 Pro se contentant d'un zoom 3x.

On note aussi l'arrivée d'un tout nouveau mode vidéo 4K à 120 images par seconde réservé aux iPhone 16 Pro et Pro Max pour créer des ralentis en très haute résolution. Ce mode semble nécessiter l'utilisation d'un SSD externe pour être utilisé.

iPhone 16 : un bond en autonomie ?

Pendant la présentation, Apple a parlé sans trop de détail de l'amélioration de l'autonomie de tous les modèles. Les iPhone 16 et 16 Plus notamment bénéficieraient d'une batterie de plus grande capacité leur permettant de gagner deux heures d'autonomie supplémentaires en lecture vidéo. Quant au 16 Pro ce serait entre 2 et 4 heures de gagner, selon les utilisations. Il faudra attendre les premiers tests pour vérifier ça et aussi connaître les capacités en mAh de ces nouvelles batteries, pour se faire une idée plus précise. Cela dit, qu'elle soit le résultat d'une augmentation des capacités physiques de la batterie ou d'une optimisation de l'efficacité des composants, l'amélioration de l'autonomie est toujours appréciable tellement il est souvent difficile encore de faire tenir son iPhone jusqu'à la fin de la journée en utilisation semi intensive.

iPhone 16 : une gamme prête pour l'IA… qui elle n'est pas prête

Lors de la keynote d'ouverture de sa conférence dédiée aux développeurs, la fameuse WWDC (WorldWide Developers Conference) de juin 2024, Apple avait dévoilé ses premiers outils d'intelligence artificielle, que la firme ne s'est pas privé d'appeler Apple Intelligence, reprenant ainsi à son compte les initiales AI, jusque là plutôt réservées à Artificial Intelligence. Même si, justement, Apple a bien fait attention de toujours prononcer Apple Intelligence en intégralité, sans jamais réduire ses nouveaux outils à un acronyme. Alors que l'on parle d'IA générative quasiment tous les jours depuis deux ans et la disponibilité pour le grand public de ChatGPT d'OpenAI (lire notre article), Apple était restée curieusement muette sur cet aspect de l'IA, se concentrant sur ses outils d'apprentissage machine notamment intégrés à ses fonctions photo. Mais il a bien fallu qu'Apple saute dans le train de la révolution en cours et a donc présenté ses outils de création, vérification et réécriture de texte, de retouche et de création d'images et aussi de classement automatique de courriels, tous basés sur l'Apple Intelligence maison.

© Apple

Mais il faut bien avouer que la démonstration nous avait laissé un peu sur notre faim, notamment parce que tous les outils présentés étaient prévus pour plus tard dans l'année, voire l'année prochaine, et surtout réservés à un nombre réduit d'appareils de la marque. Tous les Macs et iPad à processeurs M et uniquement les iPhone 15 Pro, soit les tout derniers modèles haut de gamme. Autant dire, que les iPhone 16 étaient attendus au tournant pour savoir si au moins 16 et 16 Pro seraient capables de faire tourner l'Intelligence à la sauce Apple. C'est bien le cas, ouf. Apple insiste même sur le fait que ces nouveaux iPhone ont été spécifiquement créés pour Apple Intelligence. Admettons.

Seulement, le problème réside plutôt dans le fait que ce sont bien les outils d'Apple Intelligence qui, eux, ne sont pas prêts. Si les nouveaux iPhone seront livrés avec iOS 18, évidemment, il faudra attendra la mouture 18.1 pour profiter des premiers outils d'Apple Intelligence comme les résumés de courriels ou de notifications. Et Apple n'a pas donné de date de sortie. Pire, à en croire le bien informé Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, il faudrait même attendre la version 18.2 d'iOS et iPadOS pour pouvoir utiliser les outils de création d'images. Autrement dit, inutile de se précipiter sur les iPhone 16 si Apple Intelligence était la nouveauté que vous attendiez. Et, cerise sur le gâteau, il faut aussi rappeler qu'Apple Intelligence n'est disponible qu'en anglais pour le moment. Pour ce qui est des autres langues, ce ne sera pas avant l'année prochaine. Heureusement, le français fait partie des langues prévues. Cela dit, il y a fort à parier que, de toutes façons, l'intégralité des outils d'Apple Intelligence ne seront vraiment disponibles en Europe que vers la fin de 2025, au moment de l'annonce des iPhone 17 donc.

iPhone 16 : toute la gamme, tous les prix

Même sans les outils d'IA, les nouveaux iPhone 16 et 16 Pro présentés ce lundi 9 septembre, ont de quoi faire envie, surtout si votre iPhone actuel commence à vieillir un peu. Si vous avez encore un iPhone 12 par exemple, vous sentirez forcément la différence en vous équipant d'un iPhone 16. Selon vos besoins, vos envies et votre budget, vous pourrez commander votre nouvel iPhone 16 ou 16 Pro dès le 13 septembre et le recevoir à partir du 20 septembre. Pour vous aider à choisir, voici une liste de toute la gamme qu'Apple vient d'annoncer, avec les prix.

iPhone 16 128 Go : 969€

iPhone 16 256 Go : 1 099€

iPhone 16 512 Go : 1 349€

iPhone 16 Plus 128 Go : 1 119€

iPhone 16 Plus 256 Go : 1 249€

iPhone 16 Plus 512 Go : 1 499€

iPhone 16 Pro 128 Go : 1 229€

iPhone 16 Pro 256 Go : 1 359€

iPhone 16 Pro 512 Go : 1 609€

iPhone 16 Pro 1 To : 1 859€

iPhone 16 Pro Max 256 Go : 1 479€

iPhone 15 Pro Max 512 Go : 1 729€

iPhone 15 Pro Max 1 To : 1 979€

Vous n'étiez pas pu assister à la conférence de rentrée d'Apple et admirer sous tous les angles les nouveaux iPhone, les dernières Apple Watch et les nouveaux AirPods ? Pas de problème, il y a le replay – aussi bien sur le site officiel que sur la chaîne YouTube de la marque. Il suffit d'utiliser un simple navigateur Web, l'application YouTube ou même un TV connecté pour revivre son déroulé. Mieux encore, si la présentation s'est déroulée évidemment en anglais, comme toujours, la vidéo est intégralement sous-titrée en français, ce qui permet aux non anglophones de ne louper aucun détail des annonces. À voir au moins une fois, ne serait-ce que par pure curiosité, le ton des conférences Apple étant très "particulier"…

Voir la keynote sur le site Apple

Voir la keynote sur la chaîne YouTube d'Apple