Apple Watch Series 10 : un anniversaire en demi-teinte

Apple fête les dix ans de sa montre connectée. Pas question pour autant de révolutionner le concept. L'Apple Watch évolue une fois de plus en douceur, avec quelques fonctions bienvenues, dont une détection de l'apnée du sommeil.

L'Apple Watch Series 10 a ouvert le bal de la keynote de rentrée d'Apple. C'est presque une habitude pour Tim Cook depuis l'apparition de la reine des montres connectées il y a dix ans déjà. L'occasion pour la firme de fêter un anniversaire en grandes pompes ? Rangez le champagne et les cotillons. L'Apple Watch profite comme chaque année d'une mise à jour et d'un rafraîchissement mais pas de quoi non plus marquer un tournant radical dans son histoire. Il n'empêche, la montre connectée d'Apple se pare d'une nouvelle robe et d'un nouvel écran qui ne dénaturent pas un design identifiable au premier coup d'œil.

Apple Watch Series 10 : un écran plus grand qu'une Apple Watch Ultra

Sur une montre connectée, l'écran est la première chose que l'on regarde. Et sur ce point, Apple a vu les choses en grand. L'Apple Watch Series 10 se pare d'un très grand écran. Plus grand même que celui de l'Apple Watch Ultra 2. On profite au passage d'une nouvelle dalle Oled baptisée Wide Angle Oled (grand angle) qui selon la firme permet d'obtenir une lisibilité parfaite quel que soit l'angle sous lequel on le regarde. Côté luminosité, on grimpe à 2000 nits (comme sur l'Apple Watch Ultra 2) avec un minimum de 1 nit pour la nuit.

Si l'Apple Watch Series 10 profite d'un écran plus grand, elle se montre toutefois plus fine que ses aînées. Elle affiche une taille de guêpe de 9,6 mm soit près d'un millimètre de moins que la Series 9. Par ailleurs, Apple fait ses adieux à l'acier. La nouvelle Series 10 se décline en aluminium avec une finition noir brillant très élégante mais aussi en un boîtier titane.

Apple Watch Series 10 : toujours orientée vers la santé et le sport

Sous l'écran, l'Apple Watch Series 10 embarque le nouveau processeur maison S10. Il dispose de quatre cœur neuronaux pour donner plus de puissance à Siri et gérer d'autres paramètres. Il est aussi mis à contribution pour détecter l'apnée du sommeil (comme sur la Galaxy Watch 7 de Samsung qui attend toujours l'aval des autorités de santé en France pour être activé).

Côté sport, les fans de snorkeling seront ravis d'apprendre que l'activité est prise en charge par la montre avec des infos comme la température de l'eau, l'intensité des vagues et capteur de profondeur.

Apple Watch Ultra : un léger coup de frais seulement

L'an passé, Apple présentait l'Apple Watch Ultra 2. Une maigre mise à jour de l'Apple Watch Ultra première du nom. Cette année, les nouveautés sont encore plus légères. L'Apple Watch Ultra 2 reste en place. Elle se contente de se parer d'une nouvelle robe, toujours en titane, mais noire, accompagnée de bracelets assortis.

Apple Watch Series 10 : prix et disponibilités

Comme d'habitude, l'Apple Watch se décline en deux versions avec ou sans connexion 4G et deux tailles.

Apple Watch 42 mm Aluminium Wi-Fi : 449 euros

Apple Watch 42 mm Aluminium Wi-Fi +GSM : 569 euros

Apple Watch 46 mm Aluminium Wi-Fi : 479 euros

Apple Watch 42 mm Aluminium Wi-Fi +GSM : 599 euros

Apple Watch 42 mm Titane Wi-Fi+GSM : 799 euros

Apple Watch 46 mm Titane Wi-Fi+GSM : 849 euros

Apple Watch Ultra 2 noire : 899 euros

Toutes les nouvelles Apple Watch sont disponibles en précommande dès aujourd'hui et en magasin à partir du 20 septembre.