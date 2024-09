Apple AirPods 4 : deux versions, avec ou sans réduction de bruit active

Apple n'avait pas retouché ses appareils audio depuis un bon bout de temps. La keynote du 9 septembre a été l'occasion de rafraîchir la gamme avec quelques améliorations et, surtout, des AirPods 4 déclinés en deux versions.

Durant les semaines précédant la keynote Apple du 9 septembre, les rumeurs versaient vers une nouvelle moutures des fameux écouteurs AirPods. Des modèles standards en passant par leur grands frères Pro et même les AirPods Max, tous devaient profiter d'une nouvelle version. Les rumeurs se sont en partie vérifiées. En partie seulement, car la seule vraie nouveauté se concentre sur les AirPods, qui passent en version 4. Les AirPods Pro comme les AirPods Max se contentent de très légères améliorations tant et si bien qu'ils ne changent même pas de nom.

Apple AirPods 4 : vous les prendrez avec ou sans réduction de bruit active ?

Depuis leurs débuts, les AirPods s'affichent comme des écouteurs sans fil ouverts (open-fit). C'est à dire qu'ils ne s'accompagnent pas d'embouts de silicone pour isoler l'audition du bruit environnant. Ils se différencient en cela des AirPods Pro qui eux peuvent s'introduire en partie dans le conduit auditif pour une première isolation passive. Pour ses AirPods 4, Apple voit double. La firme propose en effet deux versions. La première reste assez classique et la se seconde se dote en plus d'un système de réduction de bruit active. Un procédé original pour des écouteurs ouverts puisque, comme c'est le cas chez tous les autres constructeurs, il nécessite un dispositif d'isolation passif pour se montrer efficace.

© Apple

Les Airpods 4 succèdent ainsi au AirPods 3 sortis en 2021. Ils profitent à présent de la puce H2 qui optimise la connexion avec un appareil Apple comme un iPhone. Ils se parent également d'un bouton sur la tige pour prendre des appels téléphonique et gérer la lecture de fichiers multimédia. Il est même possible de décrocher (ou non) d'un simple mouvement de tête. Attention aux fausses manœuvre.

© Apple

L'autre version des AirPods embarque un système de réduction de bruit active (ANC). On a hâte de découvrir ce que ce dispositif peut rendre avec des écouteurs Open-fit. Si ceux-ci se coulent particulièrement bien dans l'oreille (Apple aurait travailler ardemment à leur forme pour qu'elle s'adaptent à le plus d'oreilles possible) le résultat devrait être très appréciable et satisfaire ceux qui ne supportent pas le côté intrusif des écouteurs intra-auriculaires.

Les deux versions des nouveaux AirPods 4 disposent bien sûr d'un port de charge USB-C sur le boîtier mais aussi d'un dispositif Qi/Qi2/MagSafe pour la recharge sans fil. Ils sont disponibles en précommande dès aujourd'hui et en magasin le 20 septembre. Les AirPods 4 s'affichent à 149 euros. Rajoutez 50 euros pour la version ANC soit 199 euros.

Apple AirPods Pro 2 et AirPods Max : on change peu une équipe qui gagne

Ne vous attendez pas à une version 3 des AirPods Pro. Apple se contente de faire évoluer de façon logicielle ses écouteurs haut de gamme. Il ne s'agit pas ici d'améliorer la qualité audio mais de se focaliser sur la santé de vos oreilles. Il sera ainsi possible d'analyser votre audition et d'établir un profil que vous pourrez communiquer à votre ORL si jamais vous avez un doute sur une éventuelle sensation de diminution auditive. Par ailleurs, Apple appuie encore un peu plus sur la fonction des AirPods permettant d'entre un peu mieux les conversations pour les personnes qui souffrent d'une légère perte de l'audition.

© Apple

Quant aux AirPods Max, le casque très haut de gamme d'Apple, c'est un simple ravalement de façade que propose la firme.

© Apple

Le casque se décline à présent en cinq coloris et… se dote d'une prise USB-C pour rentrer dans les clous de la commission européenne. Et malgré ses plus de deux ans et demi au catalogue Apple, le casque AirPods Max conserve un prix identique : 580 euros.