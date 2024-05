Test Motorola edge 50 Pro : un smartphone de milieu de gamme qui a tout d'un grand

Avec son tout nouveau edge 50 Pro, Motorola prouve que l'on peut proposer des fonctions premium dans un smartphone de milieu de gamme, bien moins cher que les ténors du marché. De quoi bousculer la concurrence.

La marque sino-américaine garde son cap et son rythme. Pour ce printemps 2024, elle renouvelle ainsi sa gamme de smartphones edge composée cette année de trois modèles : edge 50, Pro et Ultra, une dénomination très tendance actuellement et qui caractérise ici l'appareil le plus premium de la famille. Le edge 50 estampillé Pro a donc la lourde tâche d'incarner le milieu de gamme, secteur très prisé par la concurrence alors que l'an passé il endossait le rôle de modèle haut de gamme. Et même s'il descend d'un cran dans la hiérarchie, ce modèle Pro est loin d'être un smartphone au rabais. On retrouve le savoir-faire de la marque, ses bonnes idées et un souci du détail qui ne déçoit pas le tout pour un tarif très raisonnable qui promet de classer ce smartphone parmi les mobiles au très bon rapport qualité prix. Nous avons pu tester le edge 50 Pro pendant une semaine. Voici notre verdict.

© Motorola

Motorola edge 50 Pro : l'avis de CCM Design très séduisant et soigné

Très bel écran Oled

Bon équilibre en photo

Bonne autonomie

Recharge très rapide Trois ans de mise à jour prévus seulement

Quelques latences avec l'appareil photo

Motorola edge 50 Pro : un design tout en finesse

Chez Motorola, la gamme edge représente la vitrine du constructeur aux côtés des smartphones Razr, ses mobiles pliants. L'an passé, les edge 40 Fusion et Pro nous avaient déjà séduits par le soin apporté à leur conception. Cette nouvelle fournée ne déçoit pas non plus. Le edge 50 Pro que nous avons reçu pour ce test coche toutes les cases d'un design réussi. L'appareil se montre ainsi assez fin avec ses 8,2 mm d'épaisseur. Les tranches biseautées procurent une agréable sensation en mains.

Le dos se pare d'un revêtement en simili cuir (qu'on appelle aujourd'hui cuir vegan). Il offre un toucher très doux et ne retient pas les traces de doigts. Le modèle que nous avons entre les mains adopte un coloris lavande mais il se décline aussi en noir et en blanc nacré. Pour ce dernier, le revêtement utilisé est de l'acétate, un matériau que l'on trouve souvent dans les montures de lunettes.

© Motorola

Si le centre du dos de l'appareil est flanqué du logo de la marque, le sommet regroupe inévitablement les capteurs photo. On note, dans la façon de les intégrer au châssis, une petite ressemblance avec ce que proposait Oppo et ses modèles FindX, où l'ilot photo se fondait en pente douce dans le boîtier. Le résultat reste très élégant.

Le gabarit général de l'appareil est appréciable. Il s'offre une allure plutôt élancée avec ses 161,2 mm de haut pour 72,4 mm de large. Il tient aisément dans les petites mains ce qui n'est pas pour déplaire à la gent féminine. Le poids reste contenu également avec 186 g. On note enfin que l'appareil profite d'une certification IP68 pour résister aux poussières et à l'immersion dans l'eau.

Motorola edge 50 Pro : un écran Oled très lumineux

À l'inverse de la tendance actuelle qui revient aux écrans totalement plats, pour ce edge 50 Pro, Motorola adopte une dalle Oled incurvée. Elle donne une touche de charme supplémentaire à ce mobile en éliminant les bordures de part et d'autre. On profite ici d'un écran de 6,67 pouces offrant une définition de 2712 x 1220 pixels pour une résolution en légère hausse par rapport au edge 40 Pro de l'an passé à 446 ppp. Il ne s'agit pas d'une dalle LTPO mais le taux de rafraîchissement peut grimper jusqu'à 144 Hz (avec deux autres paliers calés à 60 et 120 Hz).

Côté luminosité, l'appareil en met plein les yeux. Motorola annonce un pic à 2000 nits. Dans la réalité, nous avons trouvé cette dalle très réactive avec les différentes conditions lumineuses rencontrées. Sous le soleil au zenith, nous n'avons éprouvé aucune difficulté à lire ce qui s'y affichait. Par ailleurs, le traitement antireflets, même s'il n'est pas au niveau de celui d'un Galaxy S24 Ultra, se montre assez efficace.

Enfin, Motorola a particulièrement bien travaillé la colorimétrie. Le edge 50 Pro profite d'une certification " Validé Pantone " pour son écran comme pour son module photo. Le rendu des couleurs est donc très bien calibré… pourvu que l'on adopte le mode " Couleurs naturelles " bien moins criard que le mode " Couleurs éclatantes " activé par défaut.

Motorola edge 50 Pro : des performances très correctes

Fiche technique

Taille écran 6,7 pouces Définition écran 2712 x 1220 pixels Technologie écran pOled Taux de rafraîchissement 60-144 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Mémoire vive 12 Go Stockage 512 Go Capteurs photos (dos) 50 + 13 + 10 Mpx Capteur photo (selfie) 50 Mpx Vidéo Jusqu'au 4K à 30 fps WiFi / Bluetooth 6E / 5.4 5G Oui Capteur d'empreinte Sous l'écran Reconnaissance faciale Oui Batterie 4500 mAh Système Android 14 Dimensions 161,2 x 72,4 x 8,2 mm Poids 186 g

Contrairement au modèle Pro de l'an dernier qui était équipé par le SoC haut de gamme du moment (Snapdragon 8 Gen 2), le edge 50 Pro marque un pas en arrière pour laisser la vedette au modèle plus haut de gamme le edge 50 Ultra. L'appareil est ici animé par un SoC toujours signé de l'américain Qualcomm mais un poil moins performant, le Snapdragon 7 Gen 3. Une puce octocœur (de 1,8 à 2,63 GHz) gravée en 4 nm. Il est épaulé dans sa tâche par 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage (non extensible en l'absence d'emplacement pour carte microSD). Aussi, les résultats des différents benchmarks auxquels nous l'avons soumis se situent un cran en-dessous de son prédécesseur. Rien de dramatique toutefois. Le comportement du edge 50 Pro ne déçoit pas. Le maniement de l'interface se révèle très fluide et nous n'avons pas rencontrer le moindre ralentissement dans les manipulations.

C'est surtout en jeu que le edge 50 Pro se différencie de son aîné. Les performances graphiques se révèlent moins bonnes. Mais l'on peut tout de même jouer dans des conditions correctes. Avec notre titre de référence Genshin Impact, nous avons pu jouer à une cadence de 62 images par seconde avec un niveau de détails calé sur moyen. Ce qui reste tout à fait jouable.

Pour l'interface, on profite d'Android 14 sur lequel Motorola applique une surcouche très discrète qui apporte ça et là quelques gadgets utiles comme la possibilité d'exploiter les bords incurvés pour le notifications, de secouer le smartphone pour déclencher l'appareil photo, etc. Le constructeur ajoute ses propres applis (dont Ready For pour la connexion au PC) mais également une dizaine d'applis tierces comme des jeux et des réseaux sociaux. Il est heureusement possible de s'en séparer après la première initialisation.

Un point reste toutefois décevant. L'appareil est prévu pour supporter trois mises à jour majeures d'Android seulement et quatre ans de patch de sécurité. C'est un peu maigre aujourd'hui alors que la tendance vise à voir plus loin (cinq ou sept ans pour Samsung et Google par exemple). On s'attendait à mieux de ce côté-là.

Motorola edge 50 Pro : des photos réussies sur presque tous les plans

Pour le volet photo, Motorola fait une proposition plutôt équilibrée. L'appareil dispose d'un module grand-angle de 50 Mpx adossé à une belle ouverture (f/1,4), un ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2,2) à l'œuvre également pour la photo macro et un téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,0). En façade, la caméra selfie exploite un capteur de 50 Mpx (f/1,9). Sur le papier, l'ensemble paraît assez cohérent pour réussir la plupart des clichés.

Le module grand-angle fourni un très bon travail. Lorsque la lumière est au rendez-vous, le piqué est bien présent et les détails nombreux. Les couleurs sont un poil rehaussées par le traitement mais rien qui ne dénature la scène exagérément non plus. Pour le prix, le résultat est très convaincant.

Le module ultra grand-angle de son côté produit des résultats étonnamment bons malgré son " petit " capteur de 13 Mpx. Les détails restent bien présents et les déformations sur les côtés bien maîtrisées. On constate néanmoins parfois un aspect délavé des couleurs. Les clichés tirent légèrement vers le bleu.

Le mode portrait est sans doute l'aspect le moins maîtrisé par l'appareil. La faute à un autofocus trop lent qui peine à calculer les distance et à faire le point avec précision. Un problème que nous avions déjà rencontré sur le edge 40 Neo de l'an passé. Il faut donc souvent s'y prendre à plusieurs reprises pour arriver à saisir ce que l'on souhaite. En revanche, quand cela fonctionne, la qualité est au rendez-vous… même s'il faut patienter un peu avant de voir s'afficher le résultat à l'écran (le Snapdragon 7 Gen 3 fait ce qu'il peut).

La mise au point patine, le bokeh est dans les choux © CCM

Le bokeh est toujours en difficulté, à gauche cette fois-ci © CCM

Quant aux selfies, ils se montrent plutôt réussis avec une bonne richesse de détails (merci au capteur 50 Mpx).

Le téléobjectif x3 est une bonne idée. À ce niveau de prix, rares sont les concurrents qui se risquent sur ce terrain. Les clichés délivrés sont de bonne facture même avec les simple capteur 10 Mpx caché derrière l'objectif. On constate ici aussi un petit aspect terne des couleurs et une légère perte de détails. Jusqu'à 3x, tout va bien. Les photos sont encore très correctes jusqu'au x10. Passé ce palier, l'appareil peut grimper jusqu'au x30, la stabilisation n'opère plus et les clichés deviennent bien moins exploitables.

Zoom x3 © CCM

Zoom x10 © CCM

En basse lumière, le module grand-angle du edge 50 Pro avec sa grande ouverture à f/1,4 s'en sort haut la main en réussissant à capter suffisamment de lumière. Les détails sont là et la netteté au rendez-vous. On peut toutefois regretter un traitement un peu agressif qui tend à ajouter de la lumière là où il n'y en a pas. Mais les clichés demeurent globalement satisfaisant. En revanche le module ultra grand-angle, comme c'est souvent le cas, ne fait pas de miracle. Le bruit numérique s'invite bien trop souvent à la fête.

Motorola edge 50 Pro : une bonne autonomie et une recharge du tonnerre

Suprise. Alors que la plupart des modèles concurrents plus chers ou moins chers s'appuient sur un accu de 5000 mAh, le edge 50 Pro mise sur une batterie de 4500 mAh. Néanmoins, combiné au Snapdragon 7 Gen 3 relativement peu énergivore, l'appareil s'en sort haut la main pour tenir le rythme. Notre benchmark PC Mark affiche ainsi un autonomie de 13 heures et trente minutes en conservant encore 18 % de batterie sous le pied. C'est un score très honorable qui se traduit par une journée et demie d'utilisation, et même un peu plus, sans passer par la case recharge.

Pour la recharge justement, Motorola ne déçoit pas. Une fois n'est pas coutume, l'appareil est livré avec un chargeur. Et pas des moindres puisque le bloc permet une recharge à 125 W. Grâce à lui et au mode Boost Charge que l'on peut activer dans les réglages, une demi-heure suffit pour passer de 0 à 100 % de batterie quand 10 minutes de charge permettent de récupérer 40 % d'autonomie. C'est très appréciable. Et pour les adeptes de la recharge sans fil, l'appareil promet jusqu'à 50 W via ce procédé.

Motorola edge 50 Pro : faut-il craquer pour le milieu de gamme de Motorola ?

Avec son edge 50 Pro, Motorola se pose comme un challenger vraiment crédible sur le terrain des smartphones de milieu de gamme. La firme propose un design élégant et soigné, loin des encombrants modèles concurrents. On profite également d'un très bel écran Oled, lumineux et bien calibré. Le volet photo n'est pas en retrait avec un bon équilibre et un module grand-angle à l'aise dans toutes les circonstances. On regrette simplement le manque de vivacité de l'autofocus qui peut parfois agacer et empêche bien trop souvent la saisie rapide de clichés, en particulier les portraits. Enfin, l'autonomie de ce modèle est exemplaire et surtout, la recharge très rapide se montre convaincante dans cette gamme de prix. Le tarif justement est bien ce qui peut finir de faire pencher la balance en sa faveur. À 700 euros (on le trouve même déjà à moins de 600 euros dans certaines boutiques en ligne), le edge 50 Pro propose un très bon rapport qualité prix qui permet de gommer ses petits défauts.