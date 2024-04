Test Samsung Galaxy A15 : un smartphone 5G à écran Oled à petit prix

La gamme de smartphones populaires et adorables de Samsung se renouvelle avec le Galaxy A15, un modèle qui combine un bel écran Oled et la compatibilité 5G pour un tarif très serré, mais au prix de quelques compromis.

Lorsque l'on évoque les smartphones Samsung, ce sont souvent les modèles de la famille S qui viennent en premier lieu à l'esprit. Il s'agit là de la gamme premium du Coréen avec, notamment la dernière fournée, les S24. Vitrine de la marque, ces mobiles occupent le devant de la scène en profitant des dernières avancées techniques et technologiques proposées par Samsung.

Mais le succès du fabricant auprès du grand public tient aussi, et surtout, à la popularité de son autre gamme, les Galaxy A. Des smartphones vendus bien moins chers et historiquement très bien conçus qui apportent confort, polyvalence en s'appuyant sur l'image de marque du Coréen.

Seulement voilà, depuis quelques années, Samsung doit faire face à une concurrence de plus en plus rude, issue en particulier des marques chinoises très agressives sur le terrain des smartphones d'entrée de gamme. Xiaomi, Honor ou encore Realme qui vient de revenir en France… la bataille est féroce pour séduire les petits budgets. Aussi, Samsung a décidé de hausser un peu le ton pour ce printemps 2024 en gonflant, un peu, la fiche technique de ses smartphones Galaxy A. Le modèle que nous testons ici, le A15 5G (disponible aussi en version 4G), s'affiche comme un bon représentant de ce qu'a souhaité faire Samsung pour revenir au niveau. Espace de stockage doublé, dalle Oled en lieu et place du LCD, sécurité renforcée et prix toujours serré. Suffisant pour convaincre ? Nous avons testé ce Samsung Galaxy A15 ? 5G pendant plusieurs jours. Voici notre verdict.

© Samsung

Samsung Galaxy A15 5G : l'avis de CCM Écran Oled réussi

Design classique mais efficace

Autonomie très satisfaisante

Photos de jour correctes

Prix Processeur trop mou

Applications préinstallées

Bordures autour de l'écran d'un autre âge

Photos de nuit médiocres

Samsung Galaxy A15 5G : un design quasiment inchangé mais toujours efficace

Ce Galaxy A15 5G ne fait pas exception à la règle. Le design Samsung est immédiatement reconnaissable. Tant et si bien que le A15 posé à côté du A14, son prédécesseur sorti l'an passé, ne peut se distinguer au premier coup d'œil. Le dos se constitue toujours de plastique légèrement laqué et assez salissant. Les trois modules photo demeurent bien alignés à la verticale.

Ce qui change, il faut le chercher sur la tranche droite, celle qui accueille les boutons de volume et de mise sous tension. Ceux-ci sont en effet dorénavant disposés sur un petit renflement. Noton au passage que le lecteur d'empreinte se niche dans le bouton de mise en marche et non sous l'écran. Il est assez réactif et bien positionné.

La tranche inférieure de l'appareil héberge quant à elle le port USB-C, l'unique haut-parleur du smartphone (on dispose donc d'un son mono uniquement) et une prise jack pour y brancher un micro-casque.

L'appareil adopte un gabarit plutôt compact mais se révèle finalement assez trapus avec son poids inattendu de 200 g. Il demeure toutefois confortable en mains. En revanche, Samsung ne mentionne nulle part la moindre certification d'étanchéité (IP). Mieux vaudra donc tenir ce A15 éloigné de la poussière et plus encore de l'eau. Il n'est pas non plus fait mention d'un quelconque niveau de protection de l'écran. Gare aux chutes donc.

Samsung Galaxy A15 5G : un écran Oled très réussi mais mal entouré

Exit donc l'écran LCD, place à la technologie Oled avec, à la clé, des contraste infinis et des noirs profonds, comme sur les smartphones haut de gamme. Pour le A15, Samsung ne change pas la taille de l'écran par rapport à l'an passé. On profite donc d'une surface d'affichage de 6,5 pouces offrant une définition FHD+ soit 2340 x 1080 pixels pour une résolution de 396 ppp. Le rafraîchissement de l'écran passe quant à lui de 60 à 90 Hz. Une petite amélioration qui permet de gagner en fluidité notamment lorsque l'on fait défiler du contenu à l'écran (pages Web, mail, etc.).

Côté luminosité, ce A15 s'en sort plutôt bien. Même si sa dalle n'égale pas celles des modèles plus haut de gamme (mais bien plus chers), elle reste très confortable. Le capteur de luminosité est très réactif pour abaisser ou monter la lumière émise par l'écran selon les condition. La dalle reste bien lisible au soleil mais présente de nombreux reflets.

Ce qui dessert cet écran ? Les atroces bordures qui l'encadrent. En 2024, ces bordures noires de plusieurs millimètres d'épaisseur, le menton au bas de l'appareil et l'encoche en forme de goutte d'eau au sommet pour la caméra frontale gâchent la fête et rappellent que ce A15 est bel et bien un modèle d'entrée de gamme. Dommage.

Samsung Galaxy A15 5G : un processeur bien trop mou pour les usages d'aujourd'hui

Fiche technique

Taille écran 6,5 pouces Définition écran 2340 x 1080 pixels Technologie écran Amoled Taux de rafraîchissement 60-90 Hz SoC MediaTek 6100 Mémoire vive 4 Go Stockage 128 Go Capteurs photos (dos) 50 + 5 + 2 Mpx Capteur photo (selfie) 13 Mpx Vidéo Jusqu'au FHD à 30 fps WiFi / Bluetooth 5 / 5.3 5G Oui Capteur d'empreinte Sur le côté Reconnaissance faciale Oui Batterie 5000 mAh Système Android 14 Dimensions 160,1 x 76,8 x 8,4 mm Poids 200 g

Si les processeurs Qualcomm et Exynos (signés Samsung) sont à la manœuvre pour l'animation des smartphones S24 du Coréen, ce A15 doit se contenter d'un SoC 6100+ de MediaTek. Une puce octacore (2 GHz et 2,2 GHz) associée ici à 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage (il fallait se contenter de 64 Go dans le A14). Le stockage est extensible et peut grimper à 1 To à l'aide d'une carte mémoire microSD. Le choix de ce processeur est très discutable. Les benchmarks auxquels nous avons soumis le A15 reflètent ses difficultés. Les performances sont plutôt basses.

Les benchmarks, très synthétiques, ne reflètent pas toujours le comportement d'un smartphone au quotidien. Ce n'est pas le cas de ce A15. Comme nous avons pu le constater, le smartphone arrive rapidement à bout de souffle. La navigation dans l'interface manque de réactivité. Des temps de latence se manifestent lors du passage d'une appli à une autre. Des petites saccades qui, à défaut d'être vraiment gênantes, pénalisent tout de même le confort d'utilisation.

Quant au jeu, le Galaxy A15 n'est tout simplement pas assez bien armé pour ça. Les titres occasionnels tournent sans difficulté mais oubliez les jeux gourmands qui s'afficheront comme des diapositives de diaporama PowerPoint.

Côté logiciel, on profite d'Android 14 avec la surcouche logicielle maison One UI 6.0. Pas de fonction IA ici, ce privilège est réservé à la gamme S armée de processeurs bien plus puissants pour faire tourner l'intelligence artificielle. En revanche, on regrette ici l'installation d'appli supplémentaires. Par défaut, TikTok et Snapchat prendront place à l'écran sans vous laisser le choix (même s'il est possible de s'en débarrasser après). Mais ensuite, une notification régulière vous incitera à installer encore d'autres applis. C'est fatiguant.

Bonne surprise cependant : Samsung promet quatre ans de mises à jour majeures d'Android et cinq ans de patchs de sécurité. Sur un modèle d'entrée de gamme comme ce Galaxy A15 5G, c'est plutôt pas mal. Autre spécificité qui intéressera cette fois-ci les particuliers mais aussi les entreprises soucieux de préserver la sécurité des données, la gamme A embarque maintenant Samsung Knox, un espace de stockage sécurisé dans le smartphone où sont mémorisés par exemple les mots de passe et autres données sensibles. Une option jusque là réservée aux Galaxy S.

Samsung Galaxy A15 5G : des photos réussies… de jour

Pour la photographie, ce A15 5G s'appuie sur trois modules. Un capteur principal de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 5 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). En façade, une caméra selfie de 13 Mpx (f/2,0) se niche dans la fameuse goutte d'eau au sommet de l'écran. Une monture assez légère mais qui, sur le papier, peut paraître suffisante dans la plupart des cas pour saisir des clichés du quotidien.

De jour, le module principal du A15 5G ne s'en sort pas si mal. On profite d'un bon piqué et de pas mal de détails. L'appareil demeure agréable à utiliser même si l'on constate un peu de latence là aussi, notamment dans les changements de focale. Les résultats sont plutôt propres pour des clichés pris à la va-vite. Attention, l'appareil ne propose pas de stabilisation optique. Mieux vaut ne pas trop trembler pendant les prises de vue.

Pas de téléobjectif optique à ce prix-là. Il faut se contenter d'un zoom numérique avec plusieurs paliers proposés (x2, 43 et x10). Dans cet exercice, le A15 5G est un peu plus à la peine. Le zoom x10 reste la plupart du temps inexploitable tant c'est la fête aux pixels et que la stabilisation a atteint ses limites bien avant. En x2 en revanche, tout va bien. Les clichés perdent peu en détails.

Zoom x2 © CCM

Zoom x4 © CCM

Zoom x10 © CCM

Le mode portrait est assez satisfaisant. L'appareil produit des bokeh réussi avec un détourage correct.

Caméra selfie © CCM

L'ultra grand-angle fait correctement son travail dans la limite de ses possibilités. Avec son capteur de 5 Mpx (dix fois moins que sur le module grand-angle principal) on ne peut pas trop lui en vouloir de bâcler quelques détails. On obtient des clichés très acceptables et exploitables tant qu'ils ne sont pas affichés sur un très grand écran.

Quant au module macro, on salue sa présence même s'il ne servira pas tous les jours. Il permet de réussir facilement des clichés de très près (5 cm) assez réussis pourvu que l'on ne tremble pas trop.

De nuit en revanche, c'est beaucoup plus problématique. Le bruit numérique est bien trop présent, même lorsque des sources lumineuses permettraient de gagner en détails. Le rendu est également assez artificiel puisque l'appareil boost la lumière là où il n'y en a pas. On l'aura compris : le A15 5G n'est pas un oiseau de nuit.

Samsung Galaxy A15 5G : une autonomie très satisfaisante et une recharge correcte

Pour tenir la longueur, Samsung a équipé ce A15 5G d'une batterie assez classique de 5000 mAh. Une configuration assez répandue, quelle que soit la gamme de smartphones en lice. Avec notre test d'autonomie PC Mark, l'appareil a ainsi tenu 19 heures laissant encore 20 % de batterie au compteur. Un score excellent. Dans la réalité, nous avons pu l'utiliser une journée et demie avec un usage parfois intense de l'appareil photo avant qu'il ne réclame un détour par la case recharge. C'est dans la moyenne haute de ce type d'appareil.

Côté recharge, l'appareil supporte la charge rapide 25 W, ce qui représente tout de même 10 W de plus que le A14 sorti l'an passé. Aucun chargeur n'est livré dans la boîte. Avec notre chargeur Anker 100 W, il nous aura fallu en tout 1 heure et 53 minutes pour passer de 0 à 100 %. C'est un peu mou.

Samsung Galaxy A15 5G : faut-il craquer pour le smartphone abordable de Samsung ?

Samsung Galaxy A15 5G 4-128 Go Neuf à partir de 128,98 € Occasion à partir de 149,00 € Amazon 134,00 € 128,98 € Voir

Fnac 198,98 € 132,90 € Voir

Rakuten 149,98 € Voir

Cdiscount 150,20 € Voir

Electro Dépôt 196,99 € Voir

Boulanger 219,00 € 199,00 € Voir

Rue du Commerce 215,99 € Voir

Materiel.net 219,95 € Voir

Ubaldi 218,00 € Voir

Samsung 219,00 € Voir

Darty 219,00 € Voir

Red by SFR 219,00 € Voir

SFR 219,00 € Voir Rakuten 149,98 € 149,00 € Voir

Fnac 198,98 € 189,00 € Voir

Dans sa catégorie, le Galaxy A15 5G bénéficie de bons atouts pour séduire. Le design de Samsung, même si le plastique règne, est toujours appréciable. L'arrive de la technologie Oled pour l'écran offre bien plus de confort. On apprécie également l'autonomie très correcte et le suivi des mises à jour logicielles amélioré. Côté photo, pour le prix, l'appareil ne s'en sort pas si mal pourvu que la scène soit correctement éclairée. Dès que la lumière tombe en revanche, il se montre moins exploitable.

Ce que l'on apprécie moins, c'est le manque de puissance du processeur qui gâche un peu le plaisir. Les ralentissements de l'appareil pénalisent parfois l'utilisation d'applications pourtant basiques. Un constat que nous avions également fait lors du test du Redmi Note 13 5G de Xiaomi qui boxe dans la même catégorie. Si celui-ci fait presque jeu égal sur le terrain de la photo et de l'autonomie, il parvient à grappiller quelques points avec un écran Oled démuni de grosses bordures et une charge plus rapide (33 W). Le Galaxy A15 5G séduira donc les aficionados de la marque qui seront aussi attirés par son prix (219 euros au lancement) déjà revu à la baisse dans de nombreuses boutiques en ligne puisqu'on le trouve autour de 160 euros.