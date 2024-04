Test Xiaomi 14 Ultra : un appareil photo avec des fonctions de smartphone

La photo : c'est le maître mot et presque la raison d'être du Xiaomi 14 Ultra. Mais ce modèle haut de gamme n'en n'oublie pas pour autant les fondamentaux d'un smartphone. Jusqu'à détrôner les ténors du marché sur certains points.

Chez les constructeurs de smartphones, les trois axes principaux pour tenter de se différencier de la concurrence restent invariablement les mêmes depuis quelques années : la performance, l'autonomie et surtout, la photographie. Critère majeur, il pousse les fabricants à rivaliser d'ingéniosité pour transformer peu à peu ces mobiles en de véritables petits appareils photo compacts aux ambitions de réflexes.

Et le Xiaomi 14 Ultra est l'exemple parfait de cette démarche. Après un modèle 13 Ultra sorti l'an passé et qui nous avait un peu laissés sur notre faim, Xiaomi réitère l'expérience avec cette fois-ci, plus d'assurance et de réussite. Le 14 Ultra perpétue le partenariat scellé avec le spécialiste allemand de la photo Leica et le revendique haut et fort. Le dos du boîtier fait effectivement la part belle à un très large ilot photo circulaire (histoire de reprendre le look appareil photo) flanqué du logo de l'Allemand. Mais ce n'est pas tout.

L'an dernier, pour son 13 Ultra, Xiaomi proposait également un kit photo composé d'une poignée dans laquelle se glissait le smartphone. Malheureusement, ce kit n'était pas commercialisé sur notre territoire. Changement de cap pour le 14 Ultra, le kit photo est également accessible (200 euros tout de même) pour définitivement transformer ce smartphone en vrai appareil photo compact. Est-ce suffisant pour réaliser les clichés parfaits ? Nous avons pu tester le Xiaomi 14 Ultra pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

Xiaomi 14 Ultra : l'avis de CCM Véritable champion de la photo

Très bonnes finitions

Performances très solides

Écran incurvé irréprochable

Charge rapide et chargeur fourni Poids assez élevé

Surcouche logicielle un peu confuse

Autonomie juste correcte

Chauffe en usage intense

Prix élevé

Prix du kit photo en option

Xiaomi 14 Ultra : un design qui revendique son objectif

Si le design du Xiaomi 13 Ultra vous avait déjà tapé dans l'œil l'an passé, vous ne serez pas déçu avec le 14 Ultra. Il en reprend les principaux traits à savoir un revêtement en simili cuir (appelé aujourd'hui cuir vegan) au dos qui autorise une prise en main douce, élégante et confortable. Reste à savoir comment ce revêtement va vieillir. Est-ce qu'il présentera la même patine qui donne son charme au cuir véritable ou est-ce qu'il va partir en petit morceaux ? Difficile de le prédire.

Au sommet, l'immanquable ilot photo circulaire se montre toujours aussi généreux… et épais. C'est simple, si le boîtier du smartphone affiche une épaisseur de 9 mm, elle passe à 18 mm en tenant compte de l'ilot photo et de sa surface arrondie. Pas facile de caser l'appareil dans une poche étroite. De la même façon, lorsqu'il est posé à plat sur un bureau par exemple, il est très incliné. Si vous disposer d'un chargeur sans fil, il ne sera pas aisé de trouver le bon angle pour refaire le plein de la batterie.

Le Xiaomi 14 Ultra adopte un gabarit assez généreux. IL fait partie de la famille des grands smartphones. Mais il se révèle aussi assez lourd : près de 222 g tout de même. Surtout, le poids est concentré vers le haut de l'appareil, là où se trouvent les modules photo. Il en résulte un léger déséquilibre lorsque l'on tient en mode portrait (à la verticale donc) se qui se produit la majorité du temps. En mode paysage en revanche, l'épaisseur du bloc photo procure une prise en mains plus sûre et pratique lorsqu'il s'agit de regarder une vidéo par exemple.

Disponible en version noire ou blanche (exit la couleur verte initiée avec le Xiaomi 13 Ultra), le nouveau modèle de Xiaomi profite d'une certification IP68 pour résister à la poussière et à l'immersion accidentelle dans l'eau. Nous apprécions ses finitions impeccables que peuvent revendiquer les smartphones de cette trempe. Un bel objet, certes un peu gros et lourd, mais que l'on prend plaisir à manipuler.

Xiaomi 14 Ultra : un écran incurvé de toute beauté

Alors que les écrans totalement plats redeviennent tendance, pour ce modèle, Xiaomi a fait le choix d'une dalle incurvée sur les quatre côtés. Le résultat est particulièrement plaisant à l'œil en estompant les bords du châssis. On profite ici d'une dalle de 6,73 pouces, Amoled évidemment, présentant une définition de 3200 x 1440 pixels pour une résolution de 522 ppp. Cet écran LTPO avec son rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz procure un affichage qui en jette. Le pic de luminosité atteint ici 3000 nits selon le constructeur. Dans la réalité, la dalle se montre très lumineuse et très confortable, même en plein soleil. Le traitement anti-reflets est plutôt efficace mais n'égale pas celui que l'on retrouve sur le S24 Ultra de Samsung (qui il est vrai exploite un écran parfaitement plat).

Côté colorimétrie, trois modes sont proposés avec le Couleur original PRO actif par défaut. C'est celui qui apporte le plus de justesse contrairement aux modes Vif et Saturé qui, certes, font ressortir les couleurs vives mais dénaturent quelque peu le contenu affiché.

Xiaomi 14 Ultra : des performances très solides, mais ça chauffe

Fiche technique

Taille écran 6,73 pouces Définition écran 3200 x 1440 pixels Technologie écran Amoled Taux de rafraîchissement 1-120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive 16 Go Stockage 512 Go Capteurs photos (dos) 50 + 50 + 50 + 50 Mpx Capteur photo (selfie) 32 Mpx Vidéo Jusqu'au 8K 30 fps WiFi / Bluetooth 7 / 5.4 5G Oui Capteur d'empreinte Sous l'écran Reconnaissance faciale Oui Batterie 5000 mAh Système Android 14 Dimensions 161,4 x 75,3 x 9,2 / 18 mm Poids 222 g

Pas de surprise sous le capot. Xiaomi a confié l'animation de son smartphone au nouveau fleuron haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Un SoC ultra performant dont nous avons déjà pu apprécier la vélocité dans le Samsung S24 Ultra, Asus ROG Phone 8 Pro, RedMagic 9 Pro et Honor Maci6 Pro entre autres. Épaulé ici par pas moins de 16 Go de RAM, ce processeur délivre inévitablement de très bons résultats avec les benchmarks auxquels nous l'avons soumis.

Il peut donc faire tourner aisément tout type d'applis sans broncher. Et les jeux aussi évidemment. Mais le pendant de cette débauche de puissance reste la chauffe. En effet le Xiaomi 14 Ultra peut grimper rapidement, et pas qu'un peu, en température pendant les phase de jeu mais aussi pendant de longues séances photo. Nous avons atteint une pointe à 49°C.

Xiaomi 14 Ultra : une surcouche logicielle un peu confuse

Inaugurée avec le Poco X6 5G, la nouvelle surcouche logicielle maison HyperOS est aussi à la manœuvre sur ce Xiaomi 14 Ultra. Pas de véritable révolution par rapport à MIUI, la précédente surcouche, si ce n'est quelques similitudes avec iOS… mais en moins clair. Les menus foisonnent d'options qui peuvent apparaître dans plusieurs sections. On regrette surtout la présence, sur un smartphone à ce tarif, d'applis partenaires.

Bonne nouvelle cependant. Ce Xiaomi 14 Ultra tourne d'emblée avec Android 14 et la marque prévoit 4 ans de mises à jour majeures et cinq ans de correctifs de sécurité. On n'est pas encore au niveau de ce que proposent Samsung avec ses Galaxy S et Google avec ses Pixel 8 (sept ans) mais on s'en approche doucement. Allez Xiaomi, encore un petit effort.

Xiaomi 14 Ultra : un véritable champion de la photo

Évidemment, c'est sur le terrain de la photo que Xiaomi mise presque toutes ses billes. Avec son partenaire allemand Leica qui a participé non seulement au traitement logiciel mais aussi à la conception des optiques, Xiaomi souhaite frapper un grand coup. Et le Chinois n'y va pas avec le dos de la cuiller côté monture. Le Xiaomi 14 Ultra embarque ainsi un module grand-angle équipé d'un capteur de 1 pouce de 50 Mpx associé à une optique à ouverture variable (f/1,63 – f/4,0) pour une focale équivalente à 23 mm. Un autofocus multidirectionnel, un autofocus laser et une stabilisation optique sont de la partie. À ses côtés, on retrouve un module ultra grand-angle de 50 Mpx (f/1,8) pour une focale équivalente à 12 mm, un téléobjectif optique x3,2 de 50 Mpx (f/1,8) offrant une focale équivalente à 75 mm et un second téléobjectif optique x5 de 50 Mpx également (f/1,8) avec une focale équivalente à 120 mm. Cet arsenal plutôt riche, et assez original est complété en façade par une caméra selfie de 32 Mpx (f/2,0). Côté logiciel, on retrouve les deux modes Vibrant et Authentic signé Leica. Le premier délivre des couleurs légèrement plus pêchues (loin d'être saturées tout de même). Le second permet d'obtenir des clichés plus proches du naturel mais parfois un peu fades.

De jour, le module grand-angle et son capteur 1 pouce délivre des clichés tout simplement remarquables. Les détails sont précis, le piqué excellent et la gestion de la lumière très bien maîtrisée. Sans aucun effort, tout un chacun peut réussir à produire des clichés de très bonne qualité. L'appareil se montre très réactif et le déclencheur sensible. Le mode HDR réussit également à faire ressortir des détails des zones très claires. Les contrejours sont aussi très bien gérés.

Le module ultra grand-angle s'en sort également très bien avec des résultats surprenants sur ce type de capteur généralement moins bien servi. Les détails demeurent au rendez-vous même sur les bords de l'image. On ne constate pas non plus de baisse de luminosité ou de couleurs qui s'affadissent comme c'est souvent le cas.

Le mode portrait est à la fête avec quatre focales au choix (23, 35, 50 ou 75 mm) selon l'effet désiré et que l'on se trouve plus ou moins éloigné du sujet. On apprécie aussi le mode Pro qui permet de débrayer l'appareil et d'ajuster l'ouverture comme on le souhaite de f/1,63 à f/4,0. Un détail qui devrait séduire les photographes avertis. Les rendus sont très bons avec un bokeh bien en place et un détourage réussis

35 mm

50 mm

Caméra frontale

Les téléobjectifs optiques remplissent leur office avec un panache surprenant. Les détails demeurent bien présents ce qui est très appréciable. Au-delà du x5, place au zoom optique assisté d'une pincée d'IA pour corriger ce qui peut l'être. Malgré un certain lissage, on apprécie de pouvoir grimper jusqu'à 120x. Jusqu'à présent, seul le S24 Ultra de Samsung nous avait surpris sur ce terrain. Les résultats fournis par le Xiaomi 14 Ultra sont même un cran au-dessus de ce que propose Samsung.

x0,5

x1

x2

x3,2

x5

x10

x30

x120

Enfin, la macro n'est pas oubliée. Et l'on s'amuse à saisir des clichés assez bluffant grâce au mode Super Macro qui met à contribution le module ultra grand-angle comme c'est souvent le cas sur les smartphones.

La nuit n'effraie en rien ce 14 Ultra. Les clichés en basse lumière sont très réussis également. Les sources lumineuses sont bien gérées et l'on arrive même souvent à éviter l'effet de halo disgracieux. Les clichés paraissent naturels (le traitement appliqué a posteriori n'y est évidemment pas pour rien) mais demeurent un cran au-dessous de ce que propose Google avec ses Pixel. L'écart se réduit néanmoins. Un bon travail de la part de Xiaomi (et Leica).

Xiaomi 14 Ultra : un kit photo optionnel très pratique

Pour le Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi propose en option, un kit photo. Celui-ci se compose d'une coque rigide dans laquelle glisser le smartphone. Elle s'orne d'une bague amovible, comme sur les boîtier réflexes. On peut ainsi opter pour une bague d'une autre couleur (orange cuivré ou aluminium), histoire de varier les plaisir mais aussi utiliser une bague proposant un pas de vis. Il permet d'y fixer des filtres qui viendront donc se placer devant les objectifs pour obtenir des clichés originaux.

Le kit comprend également une poignée (grip). Elle s'enfiche au bas de l'appareil et s'y connecte par l'intermédiaire du port USB-C. Cette poignée (qui embarque aussi une batterie de 1500 mAh) dispose d'un bouton déclencheur pour les photo, d'un second pour la vidéo mais aussi d'une première molette pour faire varier le zoom et d'une pour ajuster l'exposition.

Ainsi affublé, le Xiaomi 14 Ultra prend une véritable allure d'appareil photo. La poignée se montre très pratique à utiliser. La prise en main est excellente et permet de prendre des photos à une main encore plus facilement qu'avec le smartphone seul. La batterie intégrée à la poignée est un petit plus appréciable pour prolonger l'autonomie de l'appareil. Dommage que son prix soit si élevé. À 200 euros, cet accessoire ne vise donc que les passionnés de photo.

Xiaomi 14 Ultra : une autonomie correcte si l'on ne force pas trop

Pour tenir la route, le Xiaomi 14 Ultra s'appuie sur un accu de 5000 mAh assez standard. Avec notre test d'autonomie PC Mark, le smartphone a tenu 14 heures conservant encore 18 % de batterie en réserve. Plutôt pas mal. Avec un usage classique le smartphone tient aisément plus d'une journée et demie sans réclamer sa ration d'énergie. En revanche, lorsqu'on le sollicite un peu plus fréquemment, notamment pour la photo, ce n'est plus vraiment aussi brillant. Le Xiaomi 14 Ultra nous a accompagné pendant une journée entière en balade photo. Dégainé à de très nombreuses reprises, sollicitant son écran (forcément) avec et sans soleil environnant, l'appareil a terminé la journée à moins de 10 % d'autonomie. Si vous prévoyez de l'utiliser massivement pour la photo, n'oubliez pas d'emmener avec vous de quoi le recharger en cours de route (la poignée du kit photo et sa batterie de 1500 mAh est une bon début).

Côté recharge, c'est une bonne surprise qui se cache dans la boîte. Xiaomi fourni un bloc de 90 W. Une pratique qui devient suffisamment rare pour être soulignée. Avec ce chargeur, l'appareil refait le plein d'énergie de façon étonnamment rapide. 10 minutes de charge nous ont permis de retrouver 39 % de batterie. Avec 30 minutes, la charge monte à 88 %. Finalement, il nous aura fallu 40 minutes pour refaire le plein. C'est très appréciable.

Xiaomi 14 Ultra : faut-il craquer pour le photophone premium de Xiaomi ?

Autant le Xiaomi 13 Ultra nous avait un peu déçu, autant son successeur nous a vraiment séduit. Xiaomi signe ici un véritable photophone paré à toutes les situations. Le partenariat avec Leica ne se résume pas simplement à un logo apposé au boîtier mais un vrai travail de fond qui donne d'excellents résultats. Les clichés sont dans l'ensemble superbes et il est assez difficile de rater ses prises de vue. L'appareil se montre très réactif et performant. Le kit photo est une option bien trouvée, pratique et efficace mais vendue bien trop chère à notre goût.

Photophone dans l'âme, le Xiaomi 14 Ultra n'en n'oublie pas pour autant d'être très performant comme se doit d'être un smartphone haut de gamme aujourd'hui. L'autonomie est également au rendez-vous pour un usage classique mais aurait pu se montrer un poil meilleur avec un usage intensif, notamment en photo, l'une des principales raisons d'être de l'appareil.

Si vous êtes passionné de photo, et que votre portefeuille vous le permet, ce Xiaomi 14 Ultra représente un excellent choix. Il se hisse par certains côtés à la hauteur de ce que propose Google avec son Pixel 8 Pro, Honor avec son Magic6 Pro ou Samsung avec son S24 Ultra, trois références en la matière. Il rejoint ainsi ce petit cercle très restreint des photophones polyvalents, aboutis et fiables.