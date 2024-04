Huawei Pura70 : le géant chinois revient sur le marché des smartphones en Europe

Alors que l'on croyait que Huawei ne se concentrait plus que sur les PC, les montres et les écouteurs en Europe, la marque chinoise vient de dévoiler sa nouvelle série de smartphones baptisée Pura avec un appétit non dissimulé pour la photo.

Sur le sol européen, les smartphones signés Huawei ont perdu beaucoup de leur aura. Et pour cause : en raison des sanctions imposées par les États-Unis en 2019, la marque ne peut plus utiliser les services de Google et les réseaux 5G. Sans ces deux briques, difficile de séduire les utilisateurs très attachés au confort que propose Google dans Android et à la galaxie d'applis liées au système. En revanche, Huawei reste un acteur majeur dans son pays d'origine, la Chine, où la bataille avec Apple fait rage. Aussi, dans les faits, Huawei n'a jamais cessé de proposer des smartphones sur ses terres en conservant pour l'Europe un portefeuille de quelques modèles comme les Nova.

Les choses semblent cependant changer en ce début 2024. Une semaine après son annonce en Chine, la firme a dévoilé en France trois nouveaux mobiles haut de gamme issue de la série P, dorénavant rebaptisée Pura. Les Pura70, Pura70 Pro et Pura70 Ultra seront tous trois commercialisés dans l'hexagone avec des précommandes débutant le 2 mai prochain. Et pour rester fidèle à sa marque de fabrique, Huawei témoigne une fois de plus de son appétence pour la photographie avec une technique originale introduite dans le modèle le plus haut de gamme.

Huawei Pura70 Ultra : un objectif motorisé intrigant

Les trois appareils de la série Pura70 partagent de nombreux points communs, à commencer par la certification IP68 pour les protéger de la poussière et de l'immersion dans l'eau. Mais c'est bien le modèle Ultra qui intrigue le plus. Il est en effet équipé d'un capteur principal de 1 pouce – une très grande taille, que l'on trouve habituellement sur les véritables appareils photo et qui reste très rare sur les smartphones – surmonté d'un objectif motorisé à ouverture variable (f/1,6 à f/1,4) qui ressort légèrement (quelques millimètres tout au plus) de l'imposant ilot photo.

© Huawei

Le but : offrir une distance suffisante entre la lentille et le capteur pour profiter de toute la surface de ce dernier tout en laissant entrer le maximum de lumière. Astucieux et osé. Introduire des éléments purement mécaniques dans un smartphone que l'on trimballe partout demande une certaine confiance. Huawei indique avoir procédé à 300 000 cycles de ce mécanisme qui met en mouvement une centaine de pièces, pour éprouver sa fiabilité. Un test qui, correspondrait, selon la marque, à cinq ans d'usage quotidien.

© Huawei

La firme a ajouté cependant une petite touche de sécurité. Si le smartphone vient à chuter alors que l'objectif est déployé, celui-ci se rétracte immédiatement pour éviter un éventuel choc. Ce capteur offre par ailleurs une focale allant de 13 à 2700 mm soit un zoom x200. On a hâte de voir ce que ça donne.

À côté de ce gros capteur principal se nichent un module ultra grand-angle de 40 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif x3,5 de 50 Mpx (f/2,1) utilisable pour la macro non seulement en photo mais aussi en vidéo.

Pour le reste, Huawei adopte une monture assez classique. Le Pura70 Ultra se dote d'un écran Oled de 6,8 pouces d'une définition de 2844 x 1260 pixels pour une résolution de 460 ppp. Il s'agit d'une dalle LTPO avec un rafraîchissement de 1 à 120 Hz et présentant un pic de luminosité de 2500 nits. Sous le capot, l'appareil embarque une batterie de 5200 mAh et se montre compatible avec la charge filaire 100 W et sans fil 80 W (à condition d'avoir le chargeur adapté). Si l'appareil compose avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage, la firme est restée muette sur son SoC. Cependant, les nombreuses fuites qui ont circulé avant l'annonce officielle évoquent une puce maison, Kirin 9010. Un SoC 8 cœurs gravé en 7 nm. La compatibilité 5G reste un mystère pour le moment.

© Huawei

Huawei Pura70 et Pura70 Pro : des modèles moins ambitieux mais assez chers

Si le Pura70 Ultra occupe inévitablement le devant de la scène, ses petits frères 70 et 70 Pro ne cachent pas non plus leurs ambitions pour la photo. Le modèle 70 (tout court) se dote d'un capteur principal de 50 Mpx (f1,4 – f/4.0) d'un téléobjectif périscopique x5 de 12 Mpx et d'un ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2,2). Le modèle Pro s'appuie quant à lui sur le même module principal mais dispose à ses côtés d'un téléobjectif x3,5 de 48 Mpx (f/2,1) procurant un zoom jusqu'à 200x et d'un ultra grand-angle de 12,5 Mpx (f/2,2).

© Huawei

Peu d'autres éléments différencient les deux modèles. Un écran plat de 6,6 pouces pour le premier et un écran incurvé de 6,8 pouces sur le second, 256 Go d'espace de stockage pour le Pura70 et 512 Go pour le 70 Pro. La quantité de RAM (12 Go), la batterie (5050 mAh) comme la recharge 100 W sont communes aux deux appareils.

© Huawei

Huawei série Pura70 : des smartphones toujours privés des services Google

Alors que l'on attendait l'OS maison HarmonyOS (que l'on retrouve sur les montres connectées et les tablettes de la marque) au cœur de ces nouveaux smartphones, surprise : les Pura70 tournent sous Android... mais avec une version ASOP, autrement dit la mouture open source du système mobile, sur laquelle la firme applique sa surcouche maison EMUI ici en version 14. Et, comme depuis 2019, les services et applis de Google ne font pas partie du voyage. Un brin gênant pour tous ceux qui y sont habitués et qui doivent composer avec d'autres applis plus ou moins semblables et la boutique en ligne maison pour piocher dans un catalogue qui devient assez bien étoffé.

© Huawei

Huawei promet par ailleurs deux ans de mises à jour majeures d'OS et trois ans de patch de sécurité. Cependant, la firme précise que ces informations sont indicatives et qu'il est fréquent que l'on profite encore de mises à jour au-delà de ces délais. On espère bien au vu des prix annoncés. Comptez 999 euros pour le Pura70, 1199 euros pour le Pura70 Pro et enfin… 1499 euros pour le Pura70 Ultra.