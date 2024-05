Test Kobo Clara Colour : la couleur est-elle utile sur une liseuse compacte ?

Le Canadien Kobo décline ses fameuses liseuses électroniques dans une nouvelle gamme avec un écran couleur. Une bonne idée qui permet d'apprécier des contenus différemment mais qui mérite encore quelques ajustements.

Les innovations dans le monde des liseuses restent rares et limitées. Dans le cadre d'un usage classique, centré sur la lecture, ces appareils font finalement appel à très peu de technologies. Ils ne nécessitent pas d'être renouvelés fréquemment comme les smartphones ou les tablettes pour lesquels les applications demandent toujours plus de puissance. D'autant que, sauf en cas de casse, les liseuses affichent une durée de vie extrêmement longue, jusqu'à plusieurs années.

En ce printemps 2024 pourtant, la marque canadienne Kobo, propriété du géant japonais Rakuten, propose une nouvelle vision de la liseuse. Elle ajoute à son catalogue deux nouveaux modèles bénéficiant d'un écran couleur : la Libra Colour, un modèle grande taille équipée d'un écran de 7 pouces sur lequel il est également possible de prendre des notes à l'aide d'un stylet (en option) et la Clara Colour que nous testons ici, qui conserve le format compact habituel avec un écran de 6 pouces. L'arrivée de la couleur sur cet appareil ouvre la porte à la lecture de bandes dessinées mais aussi de livres et autres magazines qui ne se limitent pas au noir et blanc des livres habituels. Mais ce n'est pas tout puisque Kobo a également pensé à d'autres usages. Pour autant, est-il nécessaire de se séparer de sa liseuse classique au profit d'un modèle couleur au même format ? Nous avons testé la Kobo Clara Colour pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

Kobo Clara Colour : l'avis de CCM Format compact toujours pratique

Compatible avec les livres audio

Utilité de la couleur dans certains cas

Prix raisonnable Couleurs un peu fades

Lecture de BD compliquée

Latence dans les zoom

Kobo Clara Colour : un format compact toujours aussi pratique

Contrairement au modèle Libra, la Clara Colour conserve un gabarit compact (160 x 112 x 9,2 mm) qui permet de la glisser aisément dans un sac à main ou un petit sac à dos. Elle pèse moins lourd que la plupart des smartphones d'aujourd'hui avec ses 174 g. On peut donc la trimballer partout aisément.

Kobo n'a pratiquement pas changé la recette de son design depuis des années et c'est tant mieux. La liseuse dispose au dos du bouton de mise sous tension et, sur la tranche inférieure, d'un connecteur USB-C permettant de la recharger mais aussi de la brancher à un Mac ou un PC pour y glisser les livres électroniques et autres fichiers que l'on souhaite lire. C'est tout et c'est bien suffisant.

On constate par ailleurs que l'appareil ne s'encombre pas d'un lecteur de carte microSD pour augmenter sa capacité de stockage. Ce n'est en effet pas la peine puisqu'elle dispose de 16 Go d'espace. De quoi embarquer 12 000 eBooks ou 75 livres audio selon Kobo.

Car outre les livres électroniques classiques, la Clara Colour permet en effet comme ses aînées, de lire les livres audio. Il suffit pour cela d'y connecter un casque, des écouteurs ou même une enciente en Bluetooth. La liseuse ne dispose pas de prise jack pour brancher un casque filaire. On comprend pourquoi puisqu'elle profite d'une certification IPX8 la rendant suffisamment étanche pour résister aux éclaboussures et à une immersion dans l'eau par 2 mètres de fond pendant 60 minutes. Attention : le X dans l'indice indique qu'elle n'est pas trop étanche à la poussière. Gare donc aux grains de sables sur la plage.

La Clara Colour présente enfin de bonnes finitions. Le boîtier est constitué de plastique recyclé et elle se montre aussi réparable. Kobo s'est pour l'occasion associé au site iFixit pour délivrer les pièces détachées (écran, batterie, face avant et arrière et même la carte-mère). Un bon point qui permet de la faire durer encore plus longtemps.

Kobo Clara Colour : un écran couleur confortable mais pas dans toutes les situations

Pour l'affichage, la Clara Colour se dote d'un écran E Ink Kaleido 3 de 6 pouces. Il offre une définition de 1448 x 1072 pixels pour une résolution de 300 ppp pour l'affichage et noir et blanc et 150 ppp pour l'affichage en couleur. Car c'est bien là la grande nouveauté de cette Clara : l'arrivée de la couleur. Ce qui lui ouvre les portes de la bande dessinée et autres livres ou fichiers PDF en couleur. Bonne idée ? Presque. La page d'accueil de la Clara Couleur présente les couvertures des livres stockés dans l'appareil tels qu'ils sont dans la réalité, en couleur, ce qui n'est pas désagréable à l'œil.

Mais la lecture de ces contenus n'est pas toujours des plus agréables. En effet, les couleurs demeurent très fades, pâlichonnes, bien loin de ce que permettre l'affichage d'un écran LCD ou Oled. Autant dire qu'un livre de recettes de cuisine, une guide de voyage ou un manuel d'apprentissage perdent beaucoup de leur saveur et de leur fraîcheur une fois affiché à l'écran.

Quant à la lecture de bandes dessinées, le format de la liseuse se prête mal à l'exercice. La page étant affichée dans son intégralité, il faut procéder à un zoom pour lire le texte des bulles. Une véritable épreuve. Si le petit processeur dual core de 2 GHz est à l'aise avec le texte noir et blanc, il est vraiment à la peine avec les contenus en couleur. Le zoom n'est vraiment pas facile à opérer. Il faut écarter deux doigts sur l'écran comme on le ferait sur un smartphone ou une tablette mais avec beaucoup moins de précision. On constate également un temps de latence important (de 1 à deux secondes) avant que le grossissement ne soit opéré et que le point s'effectue avec le rafraîchissement de l'écran. Bref, lire une BD d'une trentaine de pages va vous prendre un bon moment mais certainement vous agacer avant la fin de la lecture.

Un petit moment est nécessaire à la liseuse pour remettre la netteté d'équerre © CCM

Kobo tire également profit de l'arrivée de la couleur pour améliorer une fonction. Il est ainsi possible de surligner des passages d'un texte en choisissant parmi quatre couleurs prédéfinies. Ce qui permet de repérer des éléments plus facilement.

Enfin, on note la présence parmi les fonctionnalités béta d'un navigateur Web. Il s'agit d'un navigateur d'appoint qui n'est pas très à l'aise avec les technologies Web d'aujourd'hui, notamment les images, et peine à afficher des pages. Néanmoins, il peut dépanner.

Kobo Clara Colour : une très bonne autonomie

Nous avons utilisé la Clara Colour pendant 15 jours d'affilée à raison d'une bonne heure de lecture quotidienne avec un éclairage à 70 %. Nous avons alterné les contenus en noir et blanc et en couleur. Au bout de cette période, la liseuse affichait encore 44 % de batterie disponible ce qui laisse augurer un bon mois d'autonomie à ce rythme ce qui est plutôt pas mal. Les 1500 mAh de la batterie tiennent bien le coup, comme d'habitude. Et pour gagner encore un peu en autonomie on pourra aussi désactiver les connexions Wi-Fi et Bluetooth si elles sont inutiles.

Kobo Clara Colour : faut-il craquer pour la première liseuse couleur de Kobo

Kobo Clara Colour Neuf à partir de 159,99 € Amazon 159,99 € Voir

Rakuten 159,99 € Voir

Boulanger 159,99 € Voir

Fnac 197,77 € Voir

La Kobo Clara Colour reprend à son compte tous les acquis de ses aînées. Une interface claire et limpide, un très bon confort de lecture pour les livres électroniques, un écran bien lisible, insensible aux reflets et très lumineux et une excellente autonomie. Kobo rajoute par-dessus une touche de couleur. Mais avouons-le, il est tout à fait possible de s'en passer. La taille de l'écran ne permet pas de profiter dans les meilleures conditions possibles de la lecture de bandes dessinées. Le processeur se montre également trop mou pour gérer les inévitables va-et-vient de zoom et les déplacements rapides dans la page. Pour la lecture de magazines au format PDF,toutefois, la couleur apporte un petit plus bienvenu. Mais là encore, l'écran ne présente pas le format le plus approprié.

Ce que l'on apprécie en revanche, c'est le prix. Le tarif officiel est fixé à 160 euros. Les concurrents, relativement peu nombreux sur le marché des liseuses couleur (Amazon n'en a toujours pas à son catalogue) pratiquent des prix bien supérieurs, au-dessus des 200 euros. Si vous devez renouveler votre liseuse, la Clara Colour vous apportera tout le confort auquel vous êtes habitué avec de la couleur en bonus pour finalement quelques dizaines d'euros supplémentaires. Mais s'il s'agit de profiter véritablement de bandes dessinées, mieux vaudra vous tourner vers un modèle plus grand et évidemment bien plus cher ou encore vous tourner vers une tablette équipée d'un revêtement spécifique comme les modèles NXTPaper de TCL.