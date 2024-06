SFR offre la 5G à tous ses abonnés mobile, sans limite de durée

SFR fait un joli cadeau à ses abonnés en intégrant la 5G à tous ses forfaits mobiles sans surcoût, et ce, de façon pérenne. De quoi séduire de nouveaux clients et fidéliser les actuels, alors que l'opérateur fait face à une situation économique difficile.

Le temps n'est pas au beau fixe en ce moment pour les abonnés à des forfaits de téléphonie mobile ! À l'exception de Free, tous les grands opérateurs n'ont cessé cessent d'augmenter leurs prix ces derniers mois, en invoquant l'inflation en général et la hausse des coûts énergétiques en partiuclier. Mais cela n'empêche pas d'avoir de temps en temps de belles surprises ! À l'occasion des Jeux olympiques 2024, Orange a annoncé il y a quelques jours offrir temporairement la 5G à ses abonnés 4G, sans surcoût ni changement de forfait, pour une durée de trois mois (voir notre article).

Contre toute attente, SFR a répondu à son rival avec une annonce choc dans un communiqué : "Dès la mi-juin, SFR va faire profiter de la 5G à l'ensemble de ses abonnés grand public disposant d'un forfait data". Oui, vous avez bien lu, l'opérateur promet une bascule de la 4G à la 5G à la fois gratuite et définitive, contrairement à Orange. Voilà qui devrait faire plaisir aux abonnés de l'opérateur ! Et il y en a bien besoin, étant donné que ce dernier a décidé d'arrêter la guerre des prix et la course aux abonnés pour adopter une stratégie plus risquée, qui consiste à augmenter les prix tout en conservant les abonnés qui lui rapportent le plus.

5G SFR : un changement gratuit, automatique et définitif pour tous

La migration sera gratuite et automatique pour les abonnés SFR Mobile qui ne disposent pas encore de la 5G. Pour pouvoir en profiter, Il est évidemment nécessaire de posséder un smartphone compatible 5G. En général, tous les téléphones de milieu ou haut de gamme commercialisés après 2021 le sont, mais mieux vaut vérifier. Attention toutefois, la mesure ne concerne pas les forfaits RED by SFR en 4G, ni le plus petit des forfaits SFR, à savoir l'offre en 4G avec 2 heures d'appel et 100 Mo en data, à 5,99 euros par mois. Pour les cinq autres forfaits mobiles SFR, qu'ils soient avec ou sans engagement, la migration sera bien effective. Et cela vaut aussi pour les nouveaux clients de la marque ! Au vu du nombre d'abonnés, la transition risque de prendre un certain temps. SFR table sur une bascule totale d'ici mi-juillet, soit peu avant le début des Jeux olympiques de Paris, qui débutent le vendredi 26 juillet prochain.

Après avoir lissé le prix de ses offres Internet en mars dernier, en proposant désormais un tarif unique, sans période promotionnelle (voir notre article), SFR fait donc de même avec ses offres mobiles, puisqu'il n'y a plus de distinction entre la 4G et la 5G. L'opérateur promet "une nouvelle gamme mobile plus simple, plus généreuse, avec plus de data, des prix ultra-compétitifs et uniques pour la majorité de ses offres". Ainsi, il propose 20 Go de données sans engagement pour 15,99 euros par mois (5G incluse), ou encore 200 Go pour 19,99 euros par mois (5G incluse).

SFR traverse une période bien délicate. En effet, sa maison mère est empêtrée au Portugal dans un scandale de corruption qui secoue les fondations mêmes du groupe, dirigé par le magnat des affaires Patrick Drahi. Ce contexte difficile, couplé à un réseau moins performant que celui de ses concurrents selon les données de l'Arcep, pèse lourd sur les performances de l'opérateur, qui ne cesse de voir sa base clientèle et ses indicateurs financiers s'éroder de façon préoccupante – quasiment 500 000 abonnés de son segment mobile ont claqué la porte durant le premier trimestre, ce qui est presque autant que sur toute l'année 2023 (voir notre article) !

Aussi, son annonce est un beau coup de communication. Car si la plupart de ses forfaits modernes étaient déjà 5G depuis plusieurs mois, le fait d'offrir la 5G à ses anciens abonnés, sans les forcer à changer d'offre, devrait fidéliser un peu plus ces derniers. Reste maintenant à voir comment Bouygues Telecom et Free vont réagir à ces changements et s'ils vont, eux aussi, faire un geste sur l'accessibilité de la 5G.