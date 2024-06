Orange offre la 5G à tous ses abonnés 4G pour les JO 2024, même chez Sosh !

À l'occasion des Jeux olympiques 2024, Orange offre temporairement la 5G à ses abonnés 4G, sans surcoût ni changement de forfait. Un joli cadeau d'une durée de trois mois ! Ça change des hausses de prix habituelles !

Le temps n'est pas au beau fixe en ce moment pour les abonnés des grands opérateurs ! À l'exception de Free, tous n'arrêtent pas d'augmenter les prix de leurs abonnements, se cachant derrière les excuses de la hausse des coûts énergétiques et de l'inflation. Aussi, quand ils décident de faire preuve de générosité, les usagers sortent le champagne ! À l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, Orange a décidé de faire un cadeau à ses clients en offrant l'accès à la 5G à l'ensemble des abonnés 4G, sans surcoût ni nécessité de changer de forfait mobile. Les personnes éligibles seront prochainement informées par SMS. Une occasion en or pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, qui leur permettra de tester le gain de vitesse et de stabilité qu'offre la connexion 5G.

5G Orange : un cadeau provisoire pour désengorger le réseau

Cette décision concerne les clients privés comme professionnels de l'opérateur, qu'ils utilisent un abonnement Orange ou Sosh – sa formule low cost. Toutefois, ce cadeau ne concerne pas les opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO) qui achètent leur accès aux infrastructures d'Orange. Pour pouvoir en profiter, il faut également avoir un smartphone compatible 5G. Globalement, tous les téléphones de milieu ou haut de gamme commercialisés après 2021 le sont, mais mieux vaut vérifier.

Forfaits 5G actuels © CCM

Mais pourquoi une telle générosité de la part d'Orange ? C'est lié à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, qui aura lieu le 26 juillet sur les quais de la Seine et rassemblera quelque 326 000 spectateurs. Autant dire que la majorité d'entre eux risquent de dégainer leurs smartphones pour immortaliser l'événement et faire savoir à leur entourage, par le biais des messageries instantanées ou des réseaux sociaux, qu'ils y assistent en direct. "Cela fait des mois que nous préparons l'événement. Les quais de la Seine n'ont jamais été utilisés pour répondre à un tel besoin et nous travaillons justement pour que la fluidité du réseau soit à la hauteur pour nos clients", explique Jean-François Fallacher, directeur général d'Orange France. Pour l'occasion, plus d'une dizaine d'antennes 5G temporaires ont été installées dans la capitale. En faisant basculer une partie de ses abonnés sur la 5G, Orange espère éviter la saturation de son réseau, qui sera très sollicité, puisque la 4G et la 5G n'utilisent pas les mêmes bandes de fréquences. Pendant l'événement sportif, la capitale et ses environs seront assaillis par les visiteurs.

Notez bien que le cadeau d'Orange est provisoire. L'accès à la 5G sans surcoût pour les clients 4G durera jusqu'au 8 septembre 2024, date de clôture des Jeux paralympiques. Après quoi, les abonnés rebasculeront automatiquement en 4G. Là encore, l'opérateur a une idée derrière la tête puisque l'opération est l'occasion de faire la démonstration de son réseau 5G et d'inciter ses clients 4G à envisager une bascule sur un forfait 5G... moyennant quelques euros de plus par mois ! De leur côté, Free, Bouygues Telecom et SFR n'ont annoncé aucune initiative de ce type.