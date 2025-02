Aptoide pour iOS : la boutique d'applis alternative arrive sur iPhone

Les boutiques d'applications alternatives pour iPhone commencent à se multiplier. C'est désormais au tour d'Aptoide de s'ouvrir à iOS pour tous les utilisateurs européens, avec une fonction originale et pratique.

Les utilisateurs d'iPhone et d'iPad vont avoir de plus en plus de choix pour télécharger des applis sur leurs appareils. Après AltStore.io, l'Epic Games Store ou encore Setapp, c'est au tour d'Aptoide de proposer un magasin d'applications alternatif à l'App Store d'Apple pour les appareils tournant sous iOS. Pour rappel, la firme à la Pomme, connue pour sa volonté farouche de tout contrôler sur ses appareils, est obligée de se plier aux règles du Digital Markets Act (DMA), cette réglementation européenne entrée en vigueur en mars 2024 et qui a pour but de mieux encadrer les géants du numérique (lire notre article). Parmi les mesures adoptées figure l'obligation de donner aux utilisateurs d'iPhone la possibilité d'installer des applications ne venant pas de l'App Store par le biais de magasins alternatifs.

Aptoide s'est fait une place sur Android depuis des années, avant d'être annoncé sur iOS en 2024. En juin, la boutique d'applications a débuté des tests en bêta limitée. Elle est désormais disponible pour tous les utilisateurs de l'Union européenne, sans avoir besoin de s'inscrire sur une liste d'attente.

Aptoide pour iPhone : une fonction inédite et sympathique

Pour installer la boutique, il suffit de se rendre à cette adresse et de valider les différents avertissements et demandes d'autorisation d'Apple. On y trouve alors les applications habituelles (Netflix, YouTube, Instagram...) ainsi que de nombreux jeux – pas toujours de bonne qualité, car ils comprennent beaucoup de publicités et d'achats intégrés. Les utilisateurs pourront profiter d'un système de paiement in-app alternatif et d'un kit de développement logiciel pour les achats intégrés, développé en collaboration avec Apple.

Aptoide possède toutefois une fonction fort pratique qui permet de télécharger une version antérieure d'une appli. Ainsi, si une mise à jour est buguée ou ralentit l'appareil, il est possible de revenir en arrière. Sur Android, il est possible de faire de même, mais il faut trouver les fichiers APK sur Internet – avec tous les risques que cela implique, comme télécharger un logiciel infecté par un malware –, car le Play Store ne propose pas une telle fonction. Alors, l'avoir sur iOS, c'est assez exceptionnel. En tout cas, c'est un beau pas pour l'ouverture de l'écosystème d'Apple, qui ne doit pas voir tout cela d'un bon œil.