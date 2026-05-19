De nombreux smartphones Android deviennent compatibles avec l'AirDrop d'Apple

La compatibilité de Quick Share avec le protocole de transfert de fichiers AirDrop d'Apple s'étend à de nouveaux smartphones Android. Quant aux appareils laissés pour compte, ils vont pouvoir compter sur une solution alternative.

Nous assistons à une fin progressive des barrières entre les écosystèmes Android et Apple ! Pendant des années, AirDrop, le protocole de transfert sans fil élaboré par l'entreprise à la pomme permettant d'envoyer rapidement des photos, vidéos ou documents entre deux appareils proches l'un de l'autre, est resté exclusif aux produits de la marque. De leur côté, les smartphones Android avaient recours à des solutions concurrentes, comme Quick Share chez Samsung ou Nearby Share chez Google, sans compatibilité directe avec iOS.

Mais les choses ont heureusement fini par évoluer petit à petit, et AirDrop s'est progressivement ouvert aux Google Pixel et aux Samsung Galaxy. Et, finalement, à l'occasion de l'Android Show 2026 qui s'est tenu le 12 mai dernier, Google a annoncé l'extension de la compatibilité de Quick Share avec AirDrop vers davantage de smartphones Android. Une excellente nouvelle, même si tout n'est pas parfait !

AirDrop sur Android : quels sont les smartphones compatibles ?

Pendant longtemps, le partage de fichiers entre Android et iOS a souvent reposé sur des solutions alternatives : messageries instantanées, e-mails, services de stockage en ligne, applications tierces, etc. Dans ce contexte, l'arrivée d'une technologie capable de fonctionner de manière fluide entre les différents écosystèmes représentait un enjeu majeur pour les utilisateurs.

Attention à ne pas se réjouir trop vite toutefois. La compatibilité entre AirDrop et Quick Share ne concerne pas encore tous les smartphones Android. Pour l'instant, Google réserve cette fonction à une sélection de modèles récents et haut de gamme. Elle a ainsi commencé à être déployée sur quelques appareils Pixel en fin d'année dernière, puis à certains mobiles Samsung ainsi qu'à quelques références premium chez Oppo et Vivo. Aujourd'hui, pour la première fois, des smartphones des marques Honor et OnePlus vont pouvoir en profiter.

Le géant du numérique a indiqué à 9to5google la liste des modèles actuellement compatibles, que voici :

Google Pixel 10

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 8a

Oppo Find X9

Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find NSamsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Ultra

Vivo X300 Ultra6

Et voici la liste des modèles qui le seront "bientôt", sans que l'on ait davantage de détails quant à la date de déploiement :

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 6

Oppo Find X8

Oppo Find X8 Pro

OnePlus 15

Honor Magic V6

Honor Magic 8 Pro

Notons que Google évoque une compatibilité pour les séries Galaxy S25 et S24, il n'est pas clair si les Galaxy S25 FE et Galaxy S24 FE seront concernés. Le fait que cette liste soit tout de même fermée s'explique par le fait que, pour être compatible avec AirDrop, les smartphones doivent être équipés d'une puce capable de prendre en charge le protocole Apple Wireless Direct Link (AWDL). Or, le protocole en question nécessite "une modification réseau au niveau du chiplet", le petit circuit intégré qui permet aux appareils de se connecter à un réseau, si l'on en croit les explications de l'analyste Max Weinbach. Une modification qui n'est pas possible sur tous les téléphones, en particulier les modèles d'entrée et de milieu de gamme.

AirDrop sur Android : le QR code comme solution de repli

Pour les utilisateurs, les bénéfices de cette nouvelle compatibilité sont concrets. Le partage de fichiers devient plus rapide, plus intuitif et plus universel. La fonction facilite aussi les usages professionnels, où il est fréquent de jongler entre plusieurs environnements – par exemple un smartphone Android et un ordinateur Apple. Pour ceux dont le smartphone ne pourra pas profiter de cette interopérabilité directe avec AirDrop, Google prépare néanmoins une solution alternative, qui est certes moins pratique, mais qui a le mérite d'exister.

Ainsi, Quick Share va pouvoir générer un QR code permettant d'envoyer des fichiers vers un iPhone via le cloud, et ce depuis n'importe quel téléphone Android. Il suffit d'ouvrir la page éponyme depuis le menu Partager, Paramètres rapides ou Paramètres de l'appareil, puis d'appuyer sur "Utiliser le QR code". Il faut alors scanner le petit graphique qui apparaît avec un iPhone pour obtenir un lien sécurisé permettant de télécharger les fichiers dans le navigateur web par défaut de l'appareil. Le transfert débute alors automatiquement. Tout est chiffré de bout en bout et téléchargé sur les serveurs de Google, ce qui signifie que les fichiers n'occupent pas l'espace de stockage du compte Google Drive personnel de l'utilisateur.