La fonction AirDrop d'Apple débarque sur les Samsung Galaxy

Après avoir été intégré aux Galaxy S26, le protocole de transfert de fichiers AirDrop d'Apple commence à apparaître dans les paramètres des anciens modèles Samsung. Un pas de plus vers l'interopérabilité !

Nous assistons à une fin progressive des barrières entre les écosystèmes Android et Apple ! Pendant longtemps, AirDrop, le protocole de transfert sans fil élaboré par la marque à la pomme permettant d'envoyer rapidement des photos, vidéos ou documents entre deux appareils proches l'un de l'autre, est resté exclusif à ses produits. De leur côté, les smartphones Android utilisaient des solutions distinctes, comme Quick Share chez Samsung ou Nearby Share chez Google, sans compatibilité directe avec iOS. Mais les choses commencent à changer. Après avoir été ouvert aux Google Pixel et aux Samsung Galaxy S26, AirDrop commence à apparaître dans les réglages des smartphones du constructeur coréen d'anciennes générations.

AirDrop sur Samsung Galaxy : les anciens modèles bientôt compatibles

Pendant longtemps, partager un fichier entre Android et iOS nécessitait souvent des solutions de contournement : messageries, e-mails, services cloud ou applications spécifiques. C'est pourquoi avoir une technologie de partage de fichiers compatible entre les différents écosystèmes était un enjeu si important pour les utilisateurs.

Google a été le premier à faire tomber ce mur. Ainsi, en novembre 2025, la firme de Mountain View annonçait la compatibilité Quick Share vers AirDrop sur ses Pixel 10. La fonction avait ensuite été étendue aux Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold en février 2026. Depuis le 23 mars, Samsung a commencé à en faire de même, en rendant le protocole de transfert d'Apple compatible avec sa fonction de partage rapide Quick Share sur les Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra, soit ses appareils les plus récents, en Corée puis en Europe, à Hong Kong, au Japon, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est et à Taïwan. Le constructeur coréen avait toutefois précisé qu'elle "sera déployée plus tard sur d'autres appareils."

Et les choses avancent visiblement bien ! D'après les témoignages parus sur Reddit, certains anciens smartphones Galaxy commencent à afficher l'option de compatibilité avec AirDrop dans leurs paramètres. C'est le cas notamment pour les Galaxy S25, S24, S23 et S22. Attention toutefois, bien que l'option "Partager avec les appareils Apple" apparaisse dans les menus, elle ne fonctionne pas encore. Elle doit certainement être activée du côté serveur.

Pour les utilisateurs, les bénéfices sont concrets. Le partage de fichiers devient plus rapide, plus intuitif et plus universel. Cette interopérabilité facilite aussi les usages professionnels, où il est fréquent de jongler entre plusieurs environnements – par exemple un smartphone Android et un ordinateur Apple. Il était temps !