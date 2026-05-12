Android Show 2026 : comment découvrir toutes les nouveautés de Google en direct

Google tiendra ce soir sa conférence Android Show I/O 2026. Au programme : les grandes nouveautés d'Android 17, des annonces sur l'intelligence artificielle et les lunettes XR. Tout ce qu'il faut savoir pour suivre l'événement en direct..

C'et un grand jour pour Google qui tiendra ce mardi 12 mai 2026, l'Android Show I/O 2026 à partir de 13 h heure de l'Est aux États-Unis, soit 19h heure française. Bien entendu, cette grande conférence sera diffusée en direct sur YouTube, sur la chaîne officielle Android.

Cette année, Google a scindé ses annonces en deux rendez-vous distincts : l'Android Show du 12 mai est destiné au grand public, tandis que la conférence I/O du 19 mai sera davantage orientée vers les développeurs. Un format déjà expérimenté en 2025, qui permet à Google de réserver ses annonces les plus spectaculaires à un public plus large avant d'entrer dans les détails techniques.

Android 17 est au cœur de l'événement — Google devrait dévoiler les grandes nouveautés de sa prochaine mise à jour majeure et ouvrir la bêta publique, accessible en priorité aux smartphones Pixel. Les lunettes Android XR, l'intelligence artificielle Gemini et plusieurs mises à jour de produits existants comme Veo et Beam figurent également parmi les annonces attendues. Google a lui-même qualifié cet événement de l'un des "plus importants pour Android à ce jour", une promesse qui aiguise la curiosité.