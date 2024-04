Test Netgear Nighthawk RS700S : un routeur Wi-Fi 7 qui dépote, mais pour quoi faire ?

Alors que le Wi-Fi 7 comment juste à apparaître, Netgear propose le Nighthawk RS700S, un routeur sans fil haut de gamme compatible avec la nouvelle norme. Ne reste plus qu'à attendre les appareils qui pourront vraiment en profiter.

Le Wi-Fi 7, la norme la plus évoluée à l'heure actuelle pour le réseau sans fil Wi-Fi , commence vraiment à faire parler d'elle. De plus en plus de modèles de smartphones que nous recevons pour test — essentiellement des appareils haut de gamme pour le moment — proposent le Wi-Fi 7 comme les Pixel 8, Samsung S24 Ultra, Honor Magic6 Pro et Magic V2, Asus ROG Phone 8 Pro ou encore les Xiaomi 13 Pro et 14. Côté ordinateurs, c'est une denrée plus rare. Pour le moment seuls les PC portables Razer Blade (des modèles gaming) en profitent mais Intel commence à déployer des cartes compatibles (BE200). Signe également que la norme 802.11be (son nom "technique" officiel) prend son envol, Free vient de l'intégrer dans sa nouvelle Freebox Ultra.

Quels sont les avantages du Wi-Fi 7 ?

Nous le constatons tous au quotidien : les réseaux Wi-Fi se multiplient. Dans les zones d'habitations denses, comme les immeubles en ville, il n'est pas rare de pouvoir détecter une bonne cinquantaine de réseaux Wi-Fi actifs. Chacun, chez-soi, profitant du réseau sans fil délivré par sa box Internet ou son routeur. Résultat de cette multiplication, un véritable enchevêtrement des canaux de réseaux sans-fil et une baisse de performances des connexions qui peut se traduire par une diminution des débits ou des difficultés à connecter un appareil.

Pour se défaire de cet encombrement, le Wi-Fi 7 (comme précédemment le Wi-Fi 6E) va utiliser en plus des bandes de fréquence 2,4 et 5 GHz les plus utilisées aujourd'hui, une troisième bande de fréquence, celle des 6 GHz. Surtout, le Wi-Fi 7 apporte de la vitesse. Les débits théoriques annoncés tablent sur 46 Gbit/s, soit cinq fois supérieurs à ceux du Wi-Fi 6E et même jusqu'à dix fois supérieurs à ceux du Wi-Fi 6. Il est même possible d'utiliser conjointement deux bandes de fréquences (5 GHz et 6 GHz) pour encore plus de puissance. Ceux qui disposent d'une connexion fibre ultra haut débit sentiront immédiatement la différence.

Et puisque le Wi-Fi 7 commence seulement à pointer le bout de son nez, il est évidemment compatible avec les anciens appareils. Il sera toujours possible d'y connecter des mobiles ou des PC disposant du Wi-Fi 5, 6 ou 6E. Enfin, le Wi-Fi 7 apporte une couverture un peu plus étendue (entre 10 et 15 %) par rapport au Wi-Fi 6. De quoi couvrir un peu mieux un logement, même si les obstacles habituels (murs épais, appareils électroménagers, etc.) restent des sources de perturbation que la norme ne peut contourner.

Si vous venez de vous équiper d'un smartphone dernier cri doté du Wi-Fi 7 et que votre box Internet est un modèle fibre ultra haut débit (avec un port Ethernet 2,5, 5 ou 10 Gbit/s), il faut donc encore rajouter un équipement pour bénéficier d'un Wi-Fi 7 à la maison. C'est la spécialité d'un routeur comme le Nighthawk RS700S de Netgear que nous testons ici. Si l'américain a été l'un des premiers à intégrer cette norme dans ses routeurs, il n'est aujourd'hui pas le seul à la proposer. TP-Link, Xiaomi, Huawei et Asus en disposent aussi à leur catalogue. Nous avons pu tester le routeur tri-bande Nighthawk RS700S pendant plusieurs semaines, voici notre verdict.

Netgear Nigthawk RS700S : l'avis de CCM Une mise en place très rapide

Un design sobre

Une appli simple et soignée

Des débits impressionnants Un boîtier assez encombrant

Une interface Web rebutante

Fonctions payantes trop mises en avant

Prix assez élevé

Netgear Nighthawk RS700S : un design sobre mais un boîtier encombrant

Les routeurs Wi-Fi très performants sont généralement destinés aux gamers. Ils ressemblent la plupart du temps à des vaisseaux spatiaux avec des formes très effilées et des antennes dans tous les sens. Bonne surprise avec ce Netgear Nighthawk RS700S, la sobriété est de mise. Le routeur prend l'apparence d'une petite tour (28 cm de haut pour 13 cm de large) de forme hexagonale tout de noir vêtue. Deux grilles métalliques se nichent au sommet.

En façade, Netgear a placé une surface tout en hauteur bardée de diodes. Elles indiquent à l'aide d'icônes l'état de connexion du routeur (leur luminosité peut être désactivée) ainsi qu'un bouton d'appairage WPS et un bouton de mise sous tension des Led pour ceux que les clignotements incessants agacent.

À l'arrière, on trouve une connectique très riche. Deux ports Ethernet 10 Gbit (WAN pour la connexion à la box et LAN pour une connexion à un PC par exemple), 4 ports Ethernet 1 Gbit (seulement) et un port USB-A 3.0 pour y brancher, pourquoi pas, un disque dur externe.

Dans l'ensemble, les finitions sont impeccables pour un appareil de ce type et on pourra l'exhiber sans problème. De toute façon, on n'a pas la choix car ce boîtier est vraiment encombrant et lourd (près de 1,7 kg tout de même). Difficile de le cacher. À noter qu'il est aussi possible d'utiliser le routeur en le plaçant à l'horizontale (couché) mais ce n'est guère recommandé pour une bonne diffusion du réseau Wi-Fi .

Netgear Nighthawk RS700S : une mise en route rapide

La mise en route du Nighthawk RS700S ne demande aucune connaissance particulière. Il suffit de raccorder le câble Ethernet (un modèle CAT7 de 2 mètres est fourni) à la box et au port WAN du routeur, d'allumer l'appareil et de télécharger l'appli Android ou iOS pour commencer sa configuration. Il ne reste plus alors qu'à scanner le QR Code présent sur l'appareil pour connecter le mobile et démarrer. L'interface est très bien fichue. En quelques instants on paramètre le nom du réseau (SSID) et le mot de passe associé. Ne reste plus alors qu'à y connecter les autres appareils Wi-Fi de la maison.

Netgear Nighthawk RS700S : une appli mobile simple mais une interface Web aride

L'interface de l'appli permet de voir quels appareils sont connectés à l'instant T ou se sont précédemment connectés au routeur. De la même façon, on peut apprécier l'intensité du signal, vérifier quel canal est utilisé et tester la connexion dans chaque pièce de la maison ou encore activer le réseau Invité.

Deux icônes, bien placées en haut de la liste des fonctions de la page d'accueil, intéressent particulièrement : Sécurité et Contrôle parental. La première permet de bénéficier d'une sécurité renforcée sur tous les appareils devant se connecter au routeur (smartphones, tablettes et ordinateurs). Néanmoins, cette fonction, propulsée par BitDefender, n'est pas gratuite. En effet, Netgear propose son utilisation sereinement pendant douze mois mais il faudra ensuite passer à la caisse pour renouveler l'abonnement (69 € mensuels tout de même). Au prix du routeur, c'est un peu mesquin.

L'autre option, le contrôle parental, permet dans sa formule de base de mettre simplement en pause l'accès à la connexion Wi-Fi de l'appareil d'un enfant. Si vous en voulez plus (pour définir des limites des temps d'utilisation, filtrer les contenus accessibles, etc., vous pouvez démarrer un essai, gratuit pendant trente jour, mais facturé ensuite 49 euros par mois (au lieu de 70 €). Là encore, c'est un coup dur pour le portefeuille.

Si l'interface de l'appli mobile est simple et très pratique, on ne peut pas en dire autant de l'interface de gestion Web proposée pour la gestion du routeur à partir d'un ordinateur. Elle respire l'austérité des interfaces conçues par des ingénieurs pour des ingénieurs. Et c'est bien dommage car la panoplie d'options de réglages proposés est très complète. On apprécie toutefois la présence de deux sections Basique et Avancé qui devraient permettre aux utilisateurs de tous niveaux de configurer le routeur comme ils le souhaitent.

Netgear Nighthawk RS700S : des débits impressionnants

Et ce Wi-Fi 7 alors, ça donne quoi ? Pour le tester nous n'avions malheureusement à notre disposition qu'une box fibre SFR avec un forfait limité à 500 Mbit/s ascendant et descendant. Un débit bien loin donc de ce que permet la bande passante de cette nouvelle norme. Néanmoins, en comparaison avec un routeur Wi-Fi 6 Honor, nous avons pu apprécier quelques différences. Équipés de smartphone Xiaomi 13 Pro prêté par le fabricant chinois pour l'occasion (merci à eux), nous avons pu comparer les différences. Connecté au Nighthawk, le débit descendant (download) du Xiaomi atteint presque le maximum proposé par la box soit 482 Mbit/s contre 457 Mbit/s avec le routeur Honor. On suppose que l'impossibilité d'atteindre les 500 Mbit/s tient plus de SFR que du routeur. En débit ascendant (upload), le Nighthawk atteint là aussi presque le maximum admis soit 474 Mbit/s contre seulement 313 Mbit/s avec le routeur Honor.

Pour des mesures plus concrètes, nous avons utilisé un PC portable Asus faisant office de serveur connecté en Ethernet au routeur et connecté le smartphone au Wi-Fi. Le port Ethernet à 1 Gbit/s immédiatement été saturé.

Enfin, nous avons constaté de belles différences dans la gestion du Wi-Fi 7 entre différents smartphones en utilisant un appareil comme serveur et un autre en client, tous deux connectés au même réseau Wi-Fi 7 sur la bande des 6 GHz établi par le routeur. Ainsi, le Pixel 8 Pro peine à dépasser les 500 Mbit/s en download et 800 Mbit/s en upload. Les Xiaomi 13 Pro et 14 Ultra que nous avions à notre disposition ont quant à eux dépassé 1,4 Gbit/s dans les deux sens.

On constate également que sur le Xiaomi 14 Ultra, la connexion au routeur a parfois réussi à grimper jusqu'à 5,7 Gbit/s !

Surprise avec le Honor Magic6 Pro qui n'a tout simplement pas détecté le réseau Wi-Fi 7 alors que le smartphone est normalement compatible. Enfin, notre vaillant Samsung S23 Ultra et son Wi-Fi 6E a atteint allègrement le débit de 1,2 Gbit/s dans les deux sens. On le constate donc, l'implémentation du Wi-Fi 7 chez les différents constructeurs n'est pas une science exacte.

Côté couverture, nous n'avons constaté que peu de déperdition passant d'une force de -38 dBm à 1 m du routeur à – 84 dBm dans la pièce la plus reculée de la maison (environ 10 mètres mais avec plusieurs obstacles). Le routeur Honor avec son Wi-Fi 6 et ses antennes externes ne faire guère mieux.

Netgear Nighthawk RS700S : faut-il craquer ce routeur Wi-Fi 7 ?

Le Nighthawk RS2700S pose un dilemme. Il permet de profiter d'un débit sur le réseau sans fil incomparable face ce que propose une box Internet classique (la Freebox Ultra qui dispose elle-même du Wi-Fi 7 restant un cas encore isolé). Dans certains cas, les performances vont même au-delà de ce que peut délivrer une connexion Ethernet. La couverture du réseau est, elle aussi, élargie ce qui permet de faire l'impasse sur des répéteurs Wi-Fi. Attention, elle n'est pas au niveau d'un système maillé (Mesh). Mais a-t-on vraiment besoin de dépenser presque 900 euros (au tarif officiel) pour cela ?

Car malgré ses performances indéniables, ce Nighthawk, à l'heure actuelle, peine à faire oublier le Wi-Fi 6E déjà très confortable dans la majorité des usages. Le Wi-Fi 7, disponible aujourd'hui dans un peu plus d'une centaine d'appareils, essentiellement des smartphones, va inévitablement se répandre. Le Nighthawk RS700S sera alors, à ce moment-là, un très bon compagnon pour connecter tous les appareils sans fil de la maison. Pour le moment, à moins d'être déjà équipé d'appareils compatibles et résolument à la recherche de vitesse et de performances, son prix élevé l'empêche de se montrer absolument indispensable. Si vous avez un peu de patience, son prix risque bien de descendre lorsque la concurrence se fera plus féroce.