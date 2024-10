Windows 11 24H2 : la nouvelle version est disponible, mais sans toutes ses promesses

Après une longue gestation, Microsoft commence enfin à déployer Windows 11 24H2, la nouvelle version "majeure" de son système d'exploitation pour PC. Hélas, les nouveautés attendues ne sont pas toutes au rendez-vous.

Ça y est, Microsoft vient de publier officiellement et pour tout le monde la dernière version majeure de Windows 11, estampillée 24H2. La mise à jour sera progressivement proposée, dans les prochaines semaines, via Windows Update à tous les utilisateurs équipé d'un ordinateur compatible. Mais Windows 11 24H2 peut d'ores et déjà être installé manuellement, via au moins trois méthodes officielles proposées par Microsoft.

Pour rappel, les numéros xxHx désignent les versions intermédiaires au sein d'une même génération du système d'exploitation, dont les deux premiers chiffres représentent l'année de publication, et le dernier chiffre le semestre (19H1 pour le premier semestre 2019 par exemple). Sous Windows 10, il en sortait deux par an (19H1, 19H2, 20H1, etc.), mais Microsoft a depuis ralenti le rythme et ne publie qu'une seule grande mise à jour annuelle pour Windows 11 depuis sa sortie.

© CCM

Arrivée en octobre 2021, le dernier système d'exploitation de la firme de Redmond a commencé sa carrière en version 21H2 et connaît aujourd'hui sa troisième grande révision, en la présence de la version 24H2. Ces mises à jour majeures sont donc des jalons importants dans la vie de l'OS, et sont destinées à apporter des changements conséquents, comme des fonctions innovantes, des refontes graphiques ou la prise en charge de nouveaux matériels et technologies.

Cependant, il convient de modérer ses attentes envers cette nouvelle version, sous peine d'être passablement déçu. Bien que présentée comme une mise à jour majeure de Windows 11, force est de constater que la version 24H2 est, en l'état, une coquille vide. Parmi toutes les nouveautés annoncées, plusieurs sont réservées aux PC Copilot+, d'autres ne sont pas encore présentes, certaines l'étaient déjà depuis des mois, et celles qui restent sont assez anecdotiques.

Windows 11 24H2 : comment télécharger et installer la nouvelle version de Windows ?

Microsoft a commencé la distribution progressive de la version 24H2 de Windows 11 sur les ordinateurs éligibles depuis le 2 octobre 2024. Si votre PC répond aux exigences matérielles de Windows 11, vous recevrez donc automatiquement la mise à niveau via Windows Update dans les prochaines semaines. Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre machine avec Windows 11 grâce à l'outil officiel Contrôle de l'état d'intégrité du PC proposée par Microsoft.

© CCM

Si vous n'avez pas envie d'attendre que la mise à niveau vous soit proposée et que vous voulez vraiment tester Windows 11 24H2 dès à présent, alors trois méthodes s'offrent à vous. La plus simple et la plus rapide est d'utiliser l'Assistant d'installation de Windows 11, un outil qui s'occupera de télécharger et d'installer automatiquement la version 24H2, et qui vous permettra de conserver à la fois vos données et vos applications.

Pour utiliser cette méthode, téléchargez d'abord l'outil depuis la page officielle du site de Microsoft, ouvrez ensuite le dossier dans lequel vous l'avez enregistré puis lancez-le en double-cliquant dessus. Enfin, laissez-vous simplement guider par l'outil à travers les différentes étapes d'installation.

La deuxième solution consiste à créer un support d'installation de Windows 11 à l'aide de l'utilitaire Media Creation Tool de Microsoft. Cette méthode nécessite l'utilisation d'un dispositif de stockage amovible d'une capacité d'au moins 8 Go, comme une clé USB ou un DVD. Comme précédemment, téléchargez l'outil de Création d'un support d'installation de Windows 11 sur la page dédiée du site de Microsoft, branchez ou insérez votre dispositif de stockage amovible, puis lancez le programme mediacreationtool.exe et laissez-vous guider. Une fois votre support d'installation prêt, branchez-le ou insérez-le dans votre ordinateur puis redémarrez ce dernier.

Troisième possibilité, utilisez une ISO de WIndows 11 24H2 pour créer un support d'installation amovible à l'aide de l'utilitaire de votre choix. Encore une fois, cette méthode nécessite un dispositif de stockage amovible d'une capacité d'au moins 8 Go. Téléchargez tout d'abord l'image disque Windows 11 (ISO) à partir de la page officielle du site de Microsoft puis récupérez ensuite une application de création de clé USB bootable comme Rufus. Branchez ensuite votre dispositif de stockage amovible et utilisez Rufus pour créer votre support d'installation de Windows 11.

Windows 11 24H2 : des nouveautés pas si nouvelles, et pas pour tout le monde

Comme évoqué en introduction, la mouture 24H2 de Windows 11 s'avère malheureusement assez décevante à l'heure où nous écrivons ces lignes. Si vous attendiez la fameuse refonte du menu Démarrer, avec le retour des tuiles personnalisables de Windows 10, ou bien une interface graphique enfin harmonisée, qui ferait disparaître les vilaines fenêtres blanches et autres résidus des anciennes versions de Windows, rien de tout ça n'est de la partie.

Dans sa note de publication officielle, Microsoft liste bien une certaine quantité de nouveautés, mais celles-ci sont disparates et, à dire vrai, plutôt anecdotiques. Tout d'abord, une grande partie d'entre elles sont réservées aux PC estampillés Copilot+, c'est-à-dire uniquement ceux dotés d'un processeur Qualcomm sous architecture ARM pour le moment. Autant dire que les utilisateurs qui vont en profiter ne seront pas nombreux.

Ainsi, les fonctions "d'intelligence artificielle", comme le sous-titrage en direct, la génération d'image dans Paint, les effets Windows Studio lors des appels vidéo, ou encore la technologie de mise à l'échelle Auto Super Resolution pour les jeux vidéo, ne seront disponibles que sur une poignée de PC portables pour le moment. Espérons que Microsoft lâchera du lest sur son label Copilot+, et que les PC équipés des processeurs AMD et Intel obtiendront bientôt le fameux sésame.

Concernant les autres nouveautés annoncées dans Windows 11 24H2, elles ont deux problèmes : soit elles ne sont pas présentes pour le moment, même après installation de la mise à jour... soit elles ont déjà été déployées progressivement au cours de l'année écoulée. Par exemple, le nouveau système d'économie d'énergie, censé faire son entrée tant sur les PC portables que de bureau, n'apparaît tout simplement pas dans les paramètres pour le moment.

A contrario, des fonctions présentées comme nouvelles par Microsoft, telles que la possibilité de créer des archives 7zip ou Tar directement depuis l'Explorateur de fichiers, ou celle de pouvoir épingler des applications à la barre des tâches directement de puis le menu Démarrer, étaient déjà présentes dans Windows 11 23H2 depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certaines. Si vous avez régulièrement mis votre PC à jour au cours de l'année écoulée, vous disposez donc déjà d'une bonne partie des ajouts de la version 24H2.

Restent donc quelques améliorations et nouveautés anecdotiques ici et là. Par exemple, le menu contextuel de l'Explorateur de fichiers affiche désormais un libellé sous les boutons d'action principaux, en lieu et place des seules icônes auparavant. Ou bien il maintenant possible de faire défiler le menu des Paramètres Rapides (qui s'ouvre en cliquant sur les icônes du son et du Wi-FI juste à gauche de la date et de l'heure dans la barre des tâches) à l'aide la molette de la souris ou du touchpad...

Quelques améliorations de fond bienvenues sont tout de même de la partie, comme la prise en charge du Wi-Fi 7 ou du Bluetooth Low Energy, mais elles ne concernent évidemment que les utilisateurs équipés de PC compatibles, et donc très récents. Et ce sont de bien maigres apports pour une version censée être une évolution majeure et marquante de Windows. Par ailleurs, on note aussi la disparation regrettable du vénérable WordPad, le petit traitement de texte présent dans Windows depuis le début et qui rendait bien des services. Heureusement, que les nostalgiques se rassurent, il reste possible de réinstaller l'application manuellement grâce à une manipulation facile à réaliser.

On touche d'ailleurs ici à l'un des problèmes fondamentaux de la stratégie de développement adoptée par Microsoft ces dernières années. À force de publier des mises à jour disparates quasiment en continu et d'ajouter en permanence des fonctions par petites touches, la sortie d'une version dite "majeure" finit par devenir un non-évènement. Soit toutes les nouveautés sont déjà sorties auparavant, soit elles ne sont pas prêtes et seront alors publiées ultérieurement, lors de l'une des fameuses "petites mises à jour en continu", et passeront fatalement presque inarperçu...