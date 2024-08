Windows 11 KB5041585 : une mise à jour estivale pratique avec une petite surprise

Le Patch Tuesday d'août 2024 pour Windows 11 vient d'être publié, avec quelques nouvelles fonctions bien utiles et une petite nouveauté bienvenue dans la note de publication.

Comme tous les deuxièmes mardi de chaque mois, Microsoft publie sa mise à jour mensuelle cumulative pour le système d'exploitation Windows 11. Numéroté KB5041585, le Patch Tuesday d'août 2024 corrige divers bugs et apporte plusieurs améliorations fonctionnelles très pratiques pour la barre des tâches et l'explorateur de fichiers. De plus, Microsoft a eu la bonne idée d'ajouter une petite nouveauté bien pensée dans sa note de publication.

Le Patch Tuesday d'août 2024 vous sera proposé automatiquement par le gestionnaire de mises à jour Windows Update, sous le nom "2024-08 Mise à jour cumulative pour Windows 11 Version 23H2 pour les systèmes x64 (KB5041585)". Vous pouvez également télécharger et installer manuellement la mise à jour KB5041585 à partir du Catalogue Microsoft Update, en cliquant sur le lien correspondant à votre version de Windows 11 (22H2 ou 23H2) et votre système (x64 ou arm64).

Windows 11 KB5041585 : de nouvelles fonctions pour la barre des tâches et l'explorateur de fichiers

Outre les habituelles corrections de bugs et de failles de sécurité, le Patch Tuesday d'août 2024 apporte trois nouveautés fonctionnelles notables pour Windows 11. Ces changements ont été progressivement introduits lors de précédentes mises à jour facultatives, que vous recevez si vous avez activé l'option Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles dans Windows Update. Avec la mise à jour cumulative KB5041585, ces nouvelles fonctions sont désormais disponibles par défaut pour tous les utilisateurs de Windows 11.

En premier lieu, il est maintenant possible d'épingler directement une application à la barre des tâches en faisant glisser son icône depuis le menu Démarrer. Jusqu'à maintenant, il fallait d'abord lancer une application pour faire apparaître son icône dans la barre des tâches, puis faire un clic-droit dessus avec la souris et enfin cliquer sur Épingler à la barre des tâches. La nouvelle méthode proposée est donc plus rapide, plus intuitive et permet de parvenir au même résultat avec moins de manipulations.

Toujours du côté de la barre des tâches, la navigation au clavier entre les différentes applications ouvertes et épinglées a été grandement améliorée. Avec le raccourci clavier Windows + T, on peut désormais se déplacer entre les icônes de la barre des tâches en utilisant non seulement les touches fléchées, comme précédemment, mais également passer directement à une application particulière en appuyant sur la touche du clavier correspondant à la première lettre de son nom. Et lorsque différents logiciels commencent ont un nom commençant par le même lettre, comme Calendrier et Calculette, il suffit de presser plusieurs fois la touche "C" pour passer de l'une à l'autre.

Enfin, l'explorateur de fichiers de Windows 11 permet à présent du dupliquer un onglet ouvert à l'aide du clic-droit sur ce dernier. Cette fonction s'avère pratique lorsqu'on se trouve dans un sous-dossier situé loin dans l'arborescence du système de fichiers et qu'on souhaite ouvrir un nouvel onglet en repartant du même emplacement, sans avoir à reparcourir manuellement tout le chemin jusqu'au répertoire actuel. Notons également que la mise à jour corrige plusieurs bugs affectant l'explorateur de fichiers et améliore ses performances générales.

Windows 11 KB5041585 : une petite nouveauté bienvenue de la part de Microsoft

Un dernier point intéressant est à souligner, bien qu'il ne soit pas directement lié à de nouvelles fonctions de Windows. Dans la note de publication du Patch Tuesday d'août 2024, Microsoft a eu la bonne idée d'inclure une courte vidéo de présentation qui résume les points saillants de la mise à jour KB5041585, et qui revient sur une précédente amélioration passée relativement inaperçu, à savoir le nouveau mélangeur de volume de Windows 11.

Cette petite nouveauté, qui peut sembler anecdotique à première vue, est en réalité particulièrement bien sentie. Si vous avez l'habitude de parcourir les notes de publication des mises à jours de Windows, vous savez certainement qu'elles sont peu lisibles, avec des changements indiqués dans diverses sections déroulantes qui se renvoient les unes vers les autres.

Le système de mises à jour en continue de Microsoft étant déjà relativement opaque, il est souvent difficile de savoir exactement ce que contient et apporte chacune d'elle à partir de sa seule note de publication. L'ajout d'une vidéo de présentation synthétique rend donc les choses plus claires et les nouveautés plus évidentes pour les utilisateurs. On espère ainsi que cette nouvelle pratique ne sera pas qu'une initiative isolée et qu'elle deviendra la norme lors des futures mises à jour de Windows.