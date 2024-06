Windows 10 bouge encore : Microsoft ajoute de nouvelles fonctions

Alors que Windows 10 devait être mis en hibernation dans l'attente de sa fin de vie prévue l'année prochaine, Microsoft vient de faire un pas de côté et semble relancer la machine. Une excellente nouvelle pur ses nombreux utilisateurs !

Le très populaire Windows 10 est plus proche de la fin que de son apogée, avec l'arrêt presque totale de sa maintenance prévue pour l'automne 2025. D'ici-là, l'OS était censé recevoir uniquement des mises à jour de sécurité et des corrections de bugs, mais plus aucune nouvelle fonction ni amélioration. Cependant, Microsoft semble avoir légèrement changé sa position à ce sujet et les choses recommençant à bouger du côté de Windows 10, avec l'ouverture récente d'un canal de test et l'arrivée probable d'un nouvelle fonction, tous les deux jusqu'ici réservé à Windows 11.

Le site anglophone Windows Latest a en effet repéré une annonce intéressante de la part de Microsoft. L'entreprise, qui semblait bien décidée à enterrer définitivement et sans ménagement le vénérable Windows 10, a fait une déclaration pour le moins étonnante : « nous revisitons notre approche de Windows 10 et réaliserons des investissements supplémentaires pour garantir que chacun puisse tirer le meilleur parti de son PC Windows, y compris Copilot dans Windows (en avant-première) ». Autant dire qu'il s'agit d'un changement radical.

Attention, Microsoft précise bien dans son annonce que la fin de maintenance pour Windows 10 reste fixée au 14 octobre 2025. Pour continuer à bénéficier de mises à jour de sécurité pour Windows 10 après cette date, il faudra toujours souscrire au programme de maintenance étendue, payant, dont les modalités et la tarifs exacts pour les utilisateurs particuliers n'ont pas encore été dévoilés (voir notre article). Mais jusqu'à cette échéance, le système d'exploitation recevra finalement de nouvelles fonctions qui semblaient initialement réservées à son successeur Windows 11.

Nouveautés Windows 10 : un canal Bêta pour les tests

Ce changement d'approche se matérialise tout d'abord dans l'ouverture du canal Bêta pour Windows 10. Pour faire simple, Microsoft distribue et teste les nouveautés pour son OS auprès des membres du programme Windows Insider à travers différents canaux de diffusion, au nombre de quatre, Canary, Dev, Bêta et Release chacun correspondant à un niveau d'avancement de développement. Jusqu'ici, le canal Bêta était exclusivement utilisé pour tester les nouvelles fonctions de Winows 11. Désormais, il sera également accessible aux utilisateurs de Windows 10.

Cela signifie que Microsoft a bien l'intention de développer, de tester et de déployer de nouvelles fonctions pour Windows 10, et pas uniquement des patchs de sécurité et de stabilité d'ici à la fin de vie du système. Les développeurs, les administrateurs et les utilisateurs chevronnés peuvent donc dès présent essayer les fonctions en cours de développement pour Windows 10 en s'inscrivant sur le canal Bêta via le menu Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider. Gardez cependant à l'esprit que les mises à jour distribuées via ce canal sont particulièrement instables, peuvent entraîner des bugs, et ne sont pas du tout adaptées pour un ordinateur personnel de jeu ou de travail.

Nouveautés Windows 10 : la gestion des appareils Android comme sur Windows 11

L'autre nouveauté qui accrédite le changement de stratégie de Microsoft pour Windows 10 est l'arrivée récente d'une fonction précédemment réservée à Windows 11. Également repérée par Windows Latest, une page Appareils mobiles a été ajoutée aux Paramètres du système avec la mise à jour facultative KB5037849. Cette fonction permet de lier ses appareils Android connectés au même compte Microsoft que son PC afin de pouvoir interagir avec depuis son ordinateur. Elle est pour le moment distribuée avec la mise optionnelle de mai 2024 mais devrait être déployée auprès de tous les utilisateurs de Windows 10 lors du Patch Tuesday de juin 2024 prévu pour mardi prochain.

Une fois activée, cette fonction permet par exemple de recevoir des notifications sur son PC lorsqu'une photo ou une capture d'écran est prise avec un appareil lié, puis d'enregistrer et d'éditer directement les images sur son ordinateur avec Paint ou Photos. C'est assez pratique bien qu'un peu limité pour le moment, même si la fonction Appareils mobiles pourrait à l'avenir s'enrichir de nouvelles possibilités d'interaction avec ses appareils Android. Mais le fait marquant est que cette fonction était initialement une nouveauté destinée exclusivement à Windows 11, que Microsoft a finalement décidé d'apporter à Windows 10. Ainsi, le système d'exploitation n'est pas complètement figé et ses utilisateurs vont continuer de recevoir des améliorations fonctionnelles jusqu'à la fin de sa maintenance l'année prochaine. Une excellente nouvelle quand on sait que la plupart ne veulent ou ne peuvent pas passer à Windows 11, comme Microsoft les y incite. De là à espérer que l'éditeur prolonge la vie de son "vieux" système…