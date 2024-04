Voici comment supprimer les publicités dans le menu Démarrer de Windows 11

Jamais en retard en matière d'innovations publicitaires, Microsoft vient d'ajouter des réclames dans le menu Démarrer de Windows 11. Heureusement, une option permet des les désactiver facilement.

C'est une pratique quelque peu pénible mais dont on commence à avoir l'habitude : Microsoft parsème Windows de publicités et autres recommandations, pour pousser les utilisateurs à se tourner vers ses applications maison ou celles de ses partenaires commerciaux. Qu'il s'agisse d'inciter à l'utilisation d'un compte Microsoft en ligne au lieu d'un compte local dans le menu des Paramètres, de vanter les mérites de son application Edge sur une bannière lorsqu'on cherche à télécharger un navigateur concurrent ou d'afficher régulièrement des notifications pour proposer de stocker ses fichiers dans le cloud avec OneDrive, l'entreprise ne manque jamais d'imagination pour faire subtilement la promotion de ses services.

Une nouvelle preuve vient de nous en être donnée avec la version KB5036980 de Windows 11, qui est diffusée depuis le 23 avril 2024 sous la forme d'un "aperçu de mise à jour" une mise à jour optionnelle pour le moment, donc, mais qui ne tardera à être déployée massivement, lors de prochain Patch Tuesday par exemple. Cette fois, Microsoft a intégré une petite nouveauté : des publicités pour des applications tierces s'affichent sous forme de recommandations dans le menu Démarrer. L'idée n'est pas entièrement nouvelle, puisque Windows 11 affichait déjà, dans la section "Épinglé" du menu Démarrer, des icônes d'applications qui n'étaient pas vraiment installées et qui renvoyaient vers une page de téléchargement du Microsoft Store. On pense notamment aux inévitables vignettes Spotify et LinkedIn qui apparaissent systématiquement au premier démarrage d'un ordinateur neuf ou après chaque nouvelle installation du système d'exploitation.

Cependant, il était très facile de désépingler ces "raccourcis" du menu Démarrer pour ne les faire disparaître définitivement. Avec la mise à jour KB5036980, ce sont désormais des publicités ponctuelles qui apparaitront dans la section "Nos recommandations" du menu Démarrer, sous la forme d'icônes en tout point identique à celles des applications réellement installées, mais qui renvoient encore une fois vers le Microsoft Store. Une pratique légèrement trompeuse et désagréable, d'autant plus au sein d'un produit qu'on a déjà payé (car oui, même lorsqu'on achète un ordinateur avec Windows préinstallé, une partie du prix correspond au coût du système d'exploitation.

Comment désactiver les publicités dans le menu Démarrer de Windows 11 ?

Heureusement, Microsoft n'a pas poussé le vice trop loin et il est (pour le moment) très facile de désactiver l'affichage de ces publicités en forme des "recommandations" dans le menu Démarrer de Windows 11. Pour ce faire, ouvrez le menu des Paramètres (en utilisant le raccourci clavier Win+I ou en effectuant un clic droit sur le menu Démarrer puis en cliquant sur Paramètres) et rendez-vous dans la section Personnalisation > Démarrer. Une fois dans ce menu, cherchez l'option Afficher des recommandations pour les conseils, les raccourcis, les nouvelles applications, etc. et cliquez sur l'interrupteur à sa droite pour le passer à la position "Désactivé".

Une fois cette option désactivée, vous ne verrez donc plus de publicités déguisées sous forme d'applications dans la section "Nos recommandations" du menu Démarrer de Windows 11. Espérons que Microsoft s'arrêtera là et n'introduira pas davantage de réclames camouflées au sein du menu Démarrer lors des futures mises à jour de son OS.