Windows 10 va encore plus vous inciter à créer un compte Microsoft

Microsoft n'aime visiblement pas que ses clients utilisent Windows avec un compte local. Une prochaine mise à jour de Windows 10 va introduire de nouvelles incitations à passer sur un compte en ligne, ce qui ne sera pas du goût de tout le monde.

Ce n'est pas un secret, Microsoft cherche depuis longtemps à pousser les utilisateurs de Windows vers un compte en ligne (un compte Microsoft) plutôt qu'un compte local (un compte "à l'ancienne", totalement déconnecté d'Internet). Pour ce faire, la firme de Redmond a rendu progressivement l'utilisation de Windows avec un compte local de plus en plus difficile, obligeant les utilisateurs à employer des astuces et des moyens détournés pour utiliser leur PC sans avoir à se connecter à un compte Microsoft (voir nos articles ici et ici). Microsoft n'est évidemment ni la première entreprise ni la plus rigide en la matière, Apple imposant l'utilisation d'un compte iCloud sur ses ordinateurs depuis des années, sans offrir aucune alternative et sans que cela ne soulève aucune critique de la part de ses clients.

La création et l'utilisation d'un compte en ligne Microsoft pour se connecter à Windows, en lieu et place d'un compte local, présente bien sûr des avantages, comme la possibilité de sauvegarder ses fichiers en ligne via OneDrive, de synchroniser ses données entre plusieurs appareils et de récupérer automatiquement sa configuration et ses applications lors de l'achat d'un nouvel ordinateur par exemple. Mais l'utilisation d'un compte Microsoft implique également de transmettre de nombreuses données personnelles à l'entreprise, qui en collecte déjà beaucoup par défaut avec Windows, ce qui n'est pas du goût de tous. L'utilisation d'un compte local permet de limiter, au moins un peu, la curiosité de Microsoft et reste à ce jour une méthode de connexion à Windows très prisée de nombreux utilisateurs.

Windows 10 : un compte Microsoft bientôt obligatoire ?

Si la suppression et l'interdiction pure et simple des comptes locaux sur Windows ne semble pas (encore) à l'ordre du jour, Microsoft s'apprête à franchir un pas de plus dans cette direction avec le déploiement d'une nouvelle fonction visant à inciter les utilisateurs de Windows 10 à passer sur un compte en ligne. En effet, comme l'indique la note de publication de la Build 19045.4353 pour Windows 10 : « Cette mise à jour démarre le déploiement des notifications liées aux comptes Microsoft dans Paramètres > Accueil. [...] Cette fonctionnalité affiche des notifications dans le menu Démarrer et les paramètres ». En clair, les personnes utilisant Windows 10 avec un compte local verront désormais s'afficher un bandeau dans le menu Paramètres et un message de le menu Démarrer leur "conseillant" de créer et d'utiliser un compte Microsoft.

Ce changement reste heureusement purement incitatif pour le moment, et l'entreprise indique que ces messages peuvent être désactivés en décochant l'option Afficher les notifications dans l'application Paramètres depuis le menu Paramètres > Confidentialité et sécurité > Général (qui existe à la fois sur Windows 10 et Windows 11).

La Build 19045.4353 pour Windows 10 est actuellement en phase de test et disponible uniquement pour les membres du programme Windows Insider. Cependant, son déploiement définitif pour tous les utilisateurs arrive très rapidement, avec le Patch Tuesday du mois prochain prévu pour le 14 mai 2024. Comme Windows 10 reste de très loin le système d'exploitation le plus répandu au monde et qu'une bonne partie de ses utilisateurs se sert encore d'un compte local, il y a de fortes chances que vous soyez concernés par ce changement et que votre PC Windows vous incite encore davantage à basculer vers un compte Microsoft, si ce n'est pas déjà fait. Espérons que l'entreprise saura s'arrêter au stade de la simple recommandation et ne mettra pas en œuvre des mesures plus drastiques, voire coercitives, pour forcer les utilisateurs récalcitrants à abandonner leur compte local.