Microsoft Store : pourquoi il ne faut jamais ouvrir cette boutique d'applications

Microsoft a récemment mis à jour son magasin d'applications, le Microsoft Store, un composant logiciel essentiel du système d'exploitation Windows dont la meilleure utilisation consiste paradoxalement... à ne jamais l'ouvrir.

Si vous utilisez un PC sous Windows, vous avez sans doute déjà remarqué la présence systématique d'une curieuse icône dans la barre des tâches, représentant un panier (ou un sac) blanc avec le logo de Microsoft : elle correspond à l'application Microsoft Store, la boutique officielle d'applications de Microsoft. Une boutique que vous n'avez probablement jamais visitée : et pour cause !

La vocation première du Microsoft Store était de rapprocher la gestion des applications dans Windows de ce qui se fait sur macOS, Android ou Linux, en offrant une interface unique pour découvrir, installer, mettre à jour et supprimer des logiciels sur son ordinateur, sous la forme d'un "magasin". Historiquement, l'installation de programmes sur Windows consistait à télécharger les applications voulues sur les sites Web des différents éditeurs, sous la forme de fichiers .exe ou .msi, par exemple, puis de suivre une succession de fenêtres de paramétrage, en cliquant le plus souvent sur le bouton "Suivant" sans vraiment réfléchir.

Cette méthode d'installation, qui a dominé l'univers Windows pendant longtemps, est devenue quelque peu désuète avec la démocratisation des smartphones et leur magasins d'applications respectifs, qu'il s'agisse de l'App Store ou du Play Store, qui offrent aux utilisateurs la possibilité d'installer n'importe quel logiciel simplement, en un seul clic, de façon automatique et transparente.

La page d'accueil du Microsoft Store © CCM

Le Microsoft Store était donc censé apporter cette facilité d'usage aux utilisateurs de Windows, avec les bénéfices associés en termes de sécurité et de fiabilité des applications : plus besoin d'arpenter Internet à la recherche de logiciels, au risque de tomber sur des sites de téléchargement douteux qui proposent des versions peut-être vérolées des programmes ; une fois installées, les applications sont automatiquement mises à jour lorsque des correctifs ou de nouvelles versions sont disponibles ; le paramétrage initiale des applications, comme le choix des dossiers d'installation, est géré directement par le Microsoft Store, sans nécessiter d'actions spécifiques de la part de l'utilisateur.

Microsoft Store : une boutique d'applications toujours inutile

Malheureusement, ces objectifs initiaux n'ont semble-t-il pas été atteints et le Microsoft Store peine toujours à s'imposer comme la solution centrale de gestion des applications sous Windows. D'abord, la découverte de logiciels y est pénible, voire dangereuse. L'offre d'applications y est chaotique – pour ne pas dire pire – et on peine souvent à trouver le programme recherché. Pire, certaines applications open source bien connues y sont distribuées uniquement dans des versions… payantes ! C'est le cas, par exemple, de la très populaire suite bureautique LibreOffice, proposée au prix de 4,59 euros sur la boutique de Microsoft, alors que ce logiciel est disponible facilement et gratuitement sur le site officiel de son éditeur.

Ensuite, certaines applications populaires et très utilisées, comme le gestionnaire de notes Obsidian ou le navigateur Web Google Chrome, sont tout simplement absentes du Microsoft Store. Et pour celles qui y sont présentes, telle que le navigateur Mozilla Firefox, les fiches de présentation n'inspirent franchement pas confiance : aucune information précise sur la version proposée au téléchargement et aucune note sur les correctifs et améliorations des dernières mises à jour. On ne sait donc pas vraiment ce que l'on télécharge. De plus, si l'une des applications proposées est déjà installée par ailleurs sur le PC, le Microsoft Store ne la détecte pas, et la télécharger peut donc entraîner une double installation, générant ainsi de la confusion pour l'utilisateur, voire des conflits d'exécution. Dans le genre gestion centralisée, on a vu mieux.

Le Microsoft Store propose d'obtenir une application même si elle est déjà installée © CCM

Enfin, la fonction de gestionnaire des mises à jour d'applications du Microsoft Store n'est pas non plus satisfaisante. Seuls les logiciels téléchargés via le magasin d'applications de Microsoft sont pris en charge : toutes les applications installées directement par l'utilisateur sont laissées de côté. Un comble, quant on sait que l'excellent WingetUI, un logiciel libre que nous vous présentions ici, est capable de centraliser la gestion complète de tous les programmes et applications installés sur un ordinateur, le tout avec une interface graphique beaucoup plus claire et intuitive que celle du Microsoft Store.

WingetUI permet de gérer facilement et précisément les mises à jour d'applications © CCM

En définitive, la seule réelle utilité à l'heure actuelle du magasin d'applications de Microsoft, est de gérer les mises à jour des utilitaires intégrés par défaut à Windows (qu'on qualifie souvent d'applications "natives"), comme la visionneuse d'images Photos, l'outil de prise de notes Pense-Bêtes ou l'éditeur graphique Paint. Les correctifs, les changements et les améliorations apportés à ces programmes passent en effet par le Microsoft Store, qui s'occupent de les télécharger et de les installer dès qu'ils sont disponibles. Et le plus fort, c'est qu'il le fait automatiquement et en tâche de fond, sans aucune intervention de votre part ! Faites l'expérience : ouvrez l'application, cliquez sur l'icône Bibliothèque, située en bas du volet à gauche, et faites défiler la liste des applications dans la zone centrale. Vous y verrez toutes les applications installées avec Windows et les dates de leurs dernières mises à jour.

En l'état et presque quinze ans après la publication de sa toute première version, le Microsoft Store est donc malheureusement une boutique d'applications toujours inachevée, peu pratique et passablement inutile au quotidien. Et ce n'est pas sa dernière mise jour, publiée mi-avril 2024 et censée améliorer significativement ses performances, qui changera radicalement la donne. Ses effets en termes de vitesse d'affichage à l'ouverture de la boutique sont peu perceptibles et, surtout, elle ne corrige pas les défauts structurels du magasin : une offre logicielle assez pauvre, une recherche peu lisible envahie d'applications douteuses et une incapacité à centraliser efficacement la maintenance des programmes installés sur le PC. Pour le moment, et en attendant une véritable refonte, il n'y a donc aucune bonne raison d'ouvrir le Microsoft Store !