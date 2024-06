Utiliser les gratte-ciels pour stocker de l'énergie électrique - c'est le projet fou de ces ingénieurs

Des ingénieurs et des architectes d'un cabinet réputé envisagent d'utiliser les gratte-ciels comme piles géantes pour stocker de l'électricité grâce à la gravité. Une idée simple et révolutionnaire.

Imaginez une ville futuriste où les gratte-ciels ne servent pas seulement d'habitations ou de bureaux, mais aussi de gigantesques piles capables de stocker de l'énergie. Ce n'est pas de la science-fiction ! Des ingénieurs et architectes de renom du cabinet Skidmore, Owings & Merrill (SOM) – qui a conçu la célèbre Burj Khalifa, à Dubaï – en collaboration avec Energy Vault, une entreprise spécialisée dans le stockage de l'énergie, travaillent actuellement sur cette idée révolutionnaire.

Le concept repose sur une technique ancienne de stockage d'énergie utilisant la gravité. SOM prévoit de construire des gratte-ciels intégrant un système appelé GESS (Gravity Energy Storage System) fonctionnant fonctionne de manière simple et ingénieuse. Lorsque l'énergie est disponible en excès, elle est utilisée pour soulever une lourde masse jusqu'au sommet du bâtiment. Et quand l'énergie devient nécessaire, ce poids est libéré, descendant grâce à la gravité et entraînant un générateur qui produit de l'électricité. Pour bien comprendre, imaginez un ascenseur très lourd que l'on monte lorsqu'on a de l'électricité en trop, et que l'on descend pour produire de l'électricité quand on en a besoin. Ce projet, nommé EVu, promet de transformer les gratte-ciels en véritables centrales électriques urbaines.

Selon SOM et Energy Vault, cette technologie pourrait permettre de stocker plusieurs gigawattheures d'énergie, soit assez pour alimenter non seulement le gratte-ciel en question, mais aussi les bâtiments avoisinants. Cela offrirait une solution innovante et écologique pour les villes de demain, réduisant leur dépendance aux énergies fossiles et améliorant leur résilience énergétique.

© borisbelenky-Adobe Stock

En parallèle, un autre projet baptisé EVc est également en développement. Il repose sur le principe du pompage-turbinage, similaire à celui utilisé dans les centrales hydroélectriques. Ici, l'eau est pompée jusqu'au sommet du gratte-ciel lorsqu'il y a excès d'énergie, puis relâchée pour faire tourner des turbines et générer de l'électricité en redescendant. C'est comme si on transformait un gratte-ciel en une chute d'eau géante, où chaque goutte d'eau qui tombe produit de l'énergie.

Bien que prometteurs, ces projets présentent des défis considérables. La construction de tours capables de supporter des poids énormes est complexe et coûteuse. Les gratte-ciels devront être suffisamment solides pour hisser et maintenir ces masses en hauteur. De plus, l'espace nécessaire à l'intérieur du bâtiment pour ces systèmes de stockage pourrait limiter leur utilisation comme immeubles d'habitation ou de bureaux traditionnels.

Malgré ces défis, l'idée de transformer des gratte-ciels en piles géantes est séduisante. Elle s'inscrit dans une démarche plus large de recherche de solutions durables et innovantes pour les villes du futur. L'utilisation de la gravité comme source d'énergie est une technologie propre, fiable et renouvelable, qui pourrait avoir un impact significatif sur notre manière de consommer et de stocker l'énergie. Des villes comme New York ou Shanghai, avec leurs nombreux gratte-ciels, pourraient bénéficier grandement de cette technologie. En intégrant ces systèmes dans les nouvelles constructions, les architectes et ingénieurs espèrent réduire l'empreinte carbone des grandes métropoles et améliorer leur autonomie énergétique.